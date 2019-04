El fiscal desvincula el delito de malversación de fondos públicos del caso Villas del Arenal

La Fiscalía desvincula el delito de malversación de fondos públicos de los hechos por los que denunció a los concejales del Ayuntamiento de Málaga Francisco Pomares y Teresa Porras y al gerente de Urbanismo, José Cardador, en el caso Villas del Arenal. Así lo ha dado a conocer el abogado defensor de los ediles, José Carlos Aguilera, al término de la declaración que los tres investigados en esta causa han prestado ante el juez encargado de la instrucción y que se ha alargado algo más de tres horas y media.

"El posible delito de malversación ya no es objeto de investigación", ha expuesto el letrado, que ha informado, además, de que en el caso de Porras el ministerio fiscal "da un paso más y se cae también el delito de falsedad documental". Conforme a las explicaciones aportadas, tanto Pomares como Cardador, a ojos al menos de la Fiscalía, seguirían estando posiblemente relacionados con los delitos de falsedad documental, tráfico de influencias y prevaricación, mientras que Porras solo lo estarían en estos dos últimos. El pronunciamiento del fiscal tuvo lugar a principios del pasado mes de febrero.

A la espera de las declaraciones fijadas para el próximo 30 de abril y el 7 de mayo de los ex jefes de Urbanismo que denunciaron la existencia de "injerencias políticas" por parte de los ediles y del directivo municipal, Aguilera ha anunciado su intención, compartida por la defensa de Cardador, de "pedir el sobreseimiento y el archivo de la causa”.

De la diligencia con la que se produzca el pronunciamiento del juez dependerá en buena medida que el asunto Villas del Arenal entre o no de lleno en campaña. Cabe recordar que tanto Pomares como Porras forman parte de la candidatura con la que el alcalde, Francisco de la Torre, optará de nuevo a la reelección en los comicios locales del 26 de mayo.

La posición del regidor hasta la fecha ha sido de defensa a ultranza de los ediles, una posición que podría verse obligado a modificar de mantenerse la situación de investigados de ambos avanzada la instrucción. Sobre este particular, el abogado defensor cree posible que la decisión por parte del juez sea rápida, considerando incluso la posibilidad de que tenga lugar antes del inicio oficial de la campaña electoral de las municipales.

Otra de las principales aportaciones que deja la jornada de declaraciones de hoy es que, según Aguilera, la apertura de los más de 200 expedientes abiertos por la Gerencia de Urbanismo en Villas del Arenal pudo tomar como punto de partida unas pruebas obtenidas de manera "ilícita". Ha aducido, en concreto, que el vuelo realizado por la que fuera jefa de Disciplina Urbanística Teresa Domingo, junto a un inspector y a un fotógrafo, a bordo de un helicóptero de la Polícía Nacional se hizo sin que existiera protocolo de colaboración alguno ni autorización judicial.

"Hay jurisprudencia para afirmar que las pruebas de cargo en los expedientes sancionadores y de restablecimiento se han obtenido de forma ilícita"

"Hemos puesto de manifiesto cómo se inician los expedientes, cómo no hay autorización judicial que ampare ese vuelo; hay jurisprudencia para afirmar que las pruebas de cargo en los expedientes sancionadores y de restablecimiento se han obtenido de forma ilícita, con lo que la consecuencia es la nulidad de unos y otros expedientes", ha apostillado, añadiendo su intención de plantear este asunto no solo en el juzgado sino también ante la Gerencia de Urbanismo. Preguntado por las consecuencias que puede tener respecto a sus defendidos, no ha sabido precisar cuáles pueden ser los efectos en el procedimiento penal, aunque sí ha considerado que en caso de archivarse los expedientes y se comunica al juzgado "alguna repercusión tiene que tener, es una obviedad".

En este punto, ha admitido su sorpresa por el hecho de que "nadie haya reparado en ello" hasta ahora. Sirva de referencia que los expedientes cursados tiene ya unos seis años de antigüedad. Y ante esta situación, ha sido concluyente: "tengo la certeza jurídica de que los expedientes deben archivarse".

Lo expuesto por el abogado de Pomares pone en evidencia la actuación de Urbanismo en la tramitación de las irregularidades encontradas en Villas del Arenal, restando la posible responsabilidad del concejal de Ordenación del Territorio y del propio gerente. "El gerente tiene un jefe de departamento, uno de negociado, uno de servicios jurídicos y a buen seguro tiene otras tareas diferentes a testar si la corrección de los expedientes es buena o no y tiene 16.000; para eso están los jefes de servicio y de departamento y los servicios jurídicos", ha añadido.