“La Formación Profesional y la filosofía MEDAC conectan muy bien con la inserción laboral”

Pablo Galache Rebolloso es uno de los casos que llegan a MEDAC, algo desmotivado y sin una idea clara de qué hacer con su futuro profesional. En un entorno donde la Universidad es “la normalidad”, realizar un Grado de Formación Profesional no era el ideal para este chico.

Sin embargo, después de muchos “palos de ciego”, se decidió por comenzar TECO aquí, en MEDAC, sabiendo que esto no era el final de una etapa sino el comienzo de su carrera. Con este Grado encontró la motivación que le llevó a continuar formándose en el ámbito deportivo a través de TSAF. Además, su ambición sigue creciendo y este año realizará un Máster de Entrenador Personal para poder especializarse.

Su padre nos cuenta cómo vivió esta transición hasta encontrar la que ahora es su pasión.

Pregunta: ¿Qué fue lo que te motivó a apuntar a tu hijo en MEDAC?

Respuesta: Mi hijo no se decidía por qué camino tomar y hacia qué rumbo enfocar su carrera como profesional. En España, en general, tenemos una enseñanza muy memorística, basada en estudiar y acumular conocimientos, pero nos olvidamos, o le damos menos importancia, a los Ciclos Formativos de FP donde se valoran más otro tipo de habilidades y competencias, enfocadas hacia el mundo laboral.

Finalmente, mi hijo, no convencido del todo, decidió comenzar a recorrer el camino que le ofrecía la Formación Profesional, y más concretamente su objetivo era TAFAD, lo que quería estudiar. Entonces, ahí fue donde nos llegaron muy buenas referencias de MEDAC.

Desde el principio, me gustó MEDAC porque vi que había, en primer lugar, un enfoque muy práctico, muy relacionado con la calle, con la realidad, con el mundo de la empresa. Después, también percibí que realmente creen que a la Formación Profesional hay que darle un giro en nuestro país, un enfoque que ayude a concienciar que la FP no tiene que estar por debajo de la Universidad. Creo que la desmotivación de muchos jóvenes viene por un sistema educativo que premia la memorización y ensombrece otras cualidades y habilidades que convierten a esos jóvenes en profesionales competentes y capacitados para el mundo laboral.

P: ¿Estás contento con el paso de tu hijo por TECO?

R: Pues sí, estoy muy contento porque ha encontrado un sistema y una metodología educativa que han conectado con su motivación y necesidades.

P: ¿Qué destacarías de su metodología?

R: Pues en primer lugar su enfoque práctico, no centrado en la teoría, memoria y estudio, sino en aprender desde un punto de vista práctico. También destacaría la apertura al emprendimiento, el protagonismo del alumno en su aprendizaje, la filosofía del trabajo en equipo, el tener que dar cuenta de ese aprendizaje ante sus compañeros y profesor, el estar en continua interacción.

P: ¿Crees que un grado medio de TECO tiene la capacidad de orientar a un chico/a hacia el futuro?

R: Sí, sí, totalmente. De hecho, el ejemplo de mi hijo está claro, ahora ya está en TSAF, Técnico Superior en Acondicionamiento Físico, y está muy contento. En este sentido lo supieron orientar bien. Además, tengo una familiar inglesa y ella cuenta que, en Inglaterra, a diferencia de España, la Formación Profesional tiene tanto o más prestigio que la Universidad. A este respecto, creo que no tiene sentido que muchos titulados universitarios estén subcontratados, trabajando en ámbitos inferiores para los que se les ha preparado, y ahí creo que la FP y la filosofía MEDAC facilitan una mejor, y más coherente, inserción laboral.

P: ¿Cumplió el Grado Medio de Deporte con tus expectativas?

R: Sí, cumplió con nuestras expectativas, puesto que teníamos muy claro que era el paso previo a su alcance para llegar a donde está ahora. Ya está pensando en hacer un Máster el curso que viene, propuesto por MEDAC; estoy contento y agradecido por las distintas vías que se le han ido ofreciendo.

P: ¿Recomendarías MEDAC a los demás padres?

Sí, totalmente. Yo, quizás por ser profesor de Universidad, al principio me empeñé en ese camino. Ahora creo que fue un error. No debemos dejarnos llevar por la inercia de que todo el mundo tiene que ir a la Universidad; muchas veces los padres no sabemos abrirnos a otras posibilidades que encajen mejor con las cualidades y habilidades de nuestros hijos. Por ello es necesario ampliar el horizonte a la Formación Profesional, tal y como lo está haciendo MEDAC. Les apoyo en esa expansión que están haciendo por toda España, apostando fuerte por la FP y la cultura del emprendimiento.

P: Como profesor de Universidad, ¿te has llevado una buena impresión de cómo estudian en MEDAC los TECO?

R: Sí, sí, tienen un enfoque totalmente práctico y un buen plan de estudios. Además, la manera de hacerles llegar los conocimientos es diferente a lo habitual del sistema educativo de nuestro país; ellos consiguen “enganchar” a alumnos desmotivados con sus estudios. La filosofía de MEDAC es muy recomendable.

P: ¿Viste a tu hijo más centrado, decidido y formado tras su paso por una FP?

R: Sí, totalmente. Él ahora es feliz, ha encontrado su sitio, su lugar, y ya tiene perspectivas de futuro. Además, está trabajando, puesto que, cuando terminó TECO, hizo un curso a través de la Federación Española de Socorrismo, y este es su tercer verano que trabaja como socorrista. Está contento y motivado; de hecho, el curso que viene termina TSAF y va a continuar con un Máster.

Por último, quiero señalar que MEDAC es privado y por tanto hay que hacer un esfuerzo económico, pero creo que merece la pena; además, te ofrecen diferentes posibilidades de pago, que facilitan el acceso a su amplia oferta educativa.