La provincia malagueña, como los tiburones, no se puede detener porque si para, muere. Por ello no deja de preparar eventos y actos cada fin de semana, como éste, que abarca del viernes 23 al domingo 25 de agosto, en el que Frigiliana celebra el Festival 3 Culturas mientras Teba se sumerge en sus Jornadas Escocesas: un fin de semana para empaparse del amigo extranjero en toda su gloria y poderío.

Porque si algo tiene de bueno una fiesta es celebrarla con el otro, con el que es como nosotros pero de fuera y con el que siempre compartimos más cosas en común de lo que pensamos. Son mayores y más numerosos los puntos que unen, que las esquinas que separan. Puntos como las ganas de pasarlo bien y, sobre todo, hacerlo en buena compañía.

De la cultura pasamos a la fiesta, del deporte saltamos a una noche de pleno verano en la que las zambombas resonarán como si el Niño Dios acabara de llegar al mundo.

Y por ello, para pasar un par de días divertidos, hemos preparado este listado de acontecimientos:

Festival 3 Culturas de Frigiliana

Desde este jueves 22 al domingo 25 de agosto, Frigiliana celebra su tradicional Festival 3 Culturas.

Este festival ya va por su 14 edición y durante cuatro días Frigiliana se llenará de color, actividad y propuestas culturales, como conciertos, cuentacuentos y espectáculos variados.

Se espera la visita de unas 40.000 personas, atraídas por el rico patrimonio histórico y tradicional de la localidad, fruto de la mezcla de culturas.

En esta fiesta de las sensaciones se fusionan música, arte y gastronomía con pasacalles, ruta de la tapa y conciertos con actuaciones como Ana Alcaide, DJ Panko o Pablo Milanés, así como espectáculos piromusicales.

Como novedad este año se encuentra la 'zona joven' que será gestionada por los propios jóvenes del municipio y la apuesta municipal por el medio ambiente y la sostenibilidad con la iniciativa de no utilizar vasos de plástico.

Durante los días que dura el festival habrá un servicio de autobús regular entre Nerja y Frigiliana desde primera hora de la mañana hasta las diez de la noche.

Todas las actividades y programación en la web: https://www.festivalfrigiliana3culturas.com/

Jornadas Escocesas 'Douglas Days' de Teba

La XV Jornadas Escocesas 'Douglas Days' de Teba nos recuerda un año más la verdadera historia de Braveheart en la Villa Condal de Teba.

Singularidad y distinción en unas jornadas llenas de cultura e historia, esta cita tan especial abarca desde este jueves 22 al domingo 25 de agosto, un crisol con tres formas de entender la cultura bajo los prismas cristiano, árabe y escocés. Una mezcla de sonidos, paisajes, tradición y sabores en un mismo pueblo, capaz de traspasar fronteras.

La verdadera historia de 'Braveheart' explora con los cinco sentidos las hazañas del escocés Sir James Douglas, quien luchó en la Batalla de Teba junto al ejército cristiano, comandado por el rey castellano Alfonso XI, para tomar el estratégico Castillo de la Estrella al rey musulmán.

Sir James -spoiler- perdió la vida en esta batalla mientras portaba el corazón del Rey escocés Robert Bruce a Jerusalén.

Unas jornadas llenas de cultura e historia, declaradas por Diputación de Málaga como Fiesta de Singularidad Turística Provincial y reconocida como una de las historias épicas más célebres sucedidas en tierras malagueñas.

Real Feria de Agosto de Antequera

En la provincia no sólo se está celebrando la Feria de Málaga: la Real Feria de Agosto de Antequera comenzó este pasado miércoles 21 de agosto y se celebra hasta el domingo 25.

Por segundo año consecutivo el paseo acoge a 13 jaimas instaladas a modo de casetas complementarias a las ya tradicionales en la Feria de Día del centro, creando un vistoso y colorido ambiente de feria antequerana.

Este viernes 23 se celebra VII Concurso Nacional de Porra Antequerana.; el sábado 24, el VI Concurso de Trajes de Flamenca y de Corto, y el domingo 25 de agosto, el concierto de José Manuel Soto pondrá el broche final a las fiestas.

Feria de Mezquitilla 2019 en Algarrobo

La Feria de Mezquitilla 2019 se celebra desde este jueves 22 hasta el domingo 25 de agosto y presenta este año dos novedades con las que el Ayuntamiento de Algarrobo pretende integrar a las personas con diversidad funcional.

Así, los fuegos artificiales para inaugurar la feria este jueves 22 a las 00:00 horas serán bajo sonido para no alterar a los más pequeños, a las personas con diversidad funcional o a las mascotas.

Además, habrá una “Hora Azul“ todos los días de diez a once en la que las atracciones no tendrán música para facilitar la asistencia a personas con diversidad funcional.

También, como en la Feria de Algarrobo, habrá un punto violeta en el que se podrá denunciar cualquier tipo de agresión machista.

II Food Trucks Xperience de La Cala del Moral

El núcleo de la Cala del Moral, en el municipio de Rincón de la Victoria, acoge un año más la Food Trucks Xperience, que se celebra de este jueves 22 al domingo 25 de agosto con ocho propuestas gastronómicas internacionales y actuaciones musicales en directo.

El evento se celebra en el Llano de las Palmeras y contará con un total de ocho foodtrucks que ofrecerán una oferta gastronómica marcada por los sabores latinos con empanadas argentinas, arepas venezolanas y comida mexicana y cubana, además de otras propuestas como hamburguesas, salchichas alemanas, woks y crêpes dulces y salados.

En concreto, la muestra de foodtrucks estará formada por los establecimientos La Tribu, Caminito, Rock and Burger, Wustruck, Mexico Lindo, La Pequeña Habana, Wok and Roll y Arepita.

La II Food Trucks Xperience dará comienzo a partir de las 19:00 durante los cuatro días de celebración, donde se amenizará cada jornada con música en directo a cargo de dos bandas que tocarán a las 21.00 y a las 22.00 horas, comenzando el jueves con Linda Rodrigo y Marintencionados y continuando el resto de días con Alice Ray y Los Ejecutivos, Denice Daley y Another F Band, Leyla y 40 millones.

Feria de San Bartolomé, en Sierra de Yeguas

La Feria de San Bartolomé de Sierra de Yeguas se celebra este año del 22 al 25 de agosto. Así, el viernes 23 de agosto habrá juegos infantiles en la plaza de Andalucía y desde las 14:00 horas una degustación de carne en salsa en la caseta municipal.

Y a las 20:00 horas se disputará en el campo de fútbol municipal el Torneo de San Bartolomé. Las actuaciones musicales de la noche del día 23 vendrán de la mano de la Orquesta Crucero y del grupo Burro, Manolo y Cía., como tributo a Manolo García y el Último de la Fila.

El sábado 24 de agosto, festividad de San Bartolomé, la música del día grande la pondrán la orquesta Crucero y Salvador García 'Pitu', participante del programa 'Yo soy del sur', de Canal Sur Televisión.

El último día de fiestas comenzará con la instalación de atracciones hinchables infantiles en el campo de fútbol, que los más jóvenes disfrutarán durante la mañana, y continuará con la actuación de la Orquesta Crucero, para amenizar la noche, antes de que los fuegos artificiales pongan el broche a la Feria de San Bartolomé 2019.

Videoconsolas retro en Estepona

¡Game over, aburrimiento! Estepona se rinde a los videojuegos retro en una de las exposiciones de este tipo más importantes de Europa.

Ya se puede visitar el auditorio Felipe VI para asistir al evento vintage de videojuegos 'Expo Experience Play Again', que cuenta con la mayor colección de videoconsolas retro originales y máquinas Arcade de toda Europa.

Esta actividad, que permanecerá abierta al público hasta octubre, ofrece la posibilidad de jugar tanto a los aficionados nostálgicos a las consolas retro como a los más jóvenes que estén interesados en descubrir los videojuegos míticos del pasado.

De hecho, el público que asista a este evento podrá jugar a todos los videojuegos míticos del pasado como ‘Mortal Kombat’, ‘The King of Dragons’ o ‘The Lost World Jurassic Park’.

Para facilitar el acceso y la diversión, se han organizado diferentes pases y sesiones diarias, con un precio de 15 euros (tres horas de sesión donde se podrá jugar a todos los juegos) y un bono diario de total acceso por 30 euros.

Así: de miércoles a viernes, dos sesiones: de 16:00 a 19:00 horas y de 19:00 a 22:00 horas.

Los sábados: sesión matinal de 11:00 a 14:00 horas, dos sesiones de tarde de 16:00 a 19:00 horas y de 19:00 a 22:00 horas y sesión golfa de 22:00 a 01:00 horas.

Y los domingos: sesión matinal de 11 a 14 horas, dos sesiones de tarde 16:00 a 19:00 horas y de 19:00 a 22:00 horas.

Los organizadores del evento consideran que esta amplia colección de máquinas permitirá a los usuarios revivir los salones recreativos del pasado o las primeras consolas que se comercializaron en la década de los ochenta.

Además, los aficionados a estos juegos tecnológicos podrán comprobar cómo ha evolucionado este sector del ocio y el entretenimiento a través de una treintena de consolas que podrán ser utilizadas por el público asistente. Así, se hará un repaso por juegos de estrategia, batallas, de lucha o deportivos que fueron la antesala a los actuales videojuegos de realidad virtual.

Entre los juegos que se pondrán a disposición del público, encontraremos míticos y para todas las edades como: ‘Mortal Kombat’, ‘The King of Dragons’, ‘The house of the Dead’, ‘Pole Position’, ‘Out Run’, ‘Crazy Taxi’, ‘Virtual Fighter’, ‘Killer Instinct’, ‘Missile Command’, ‘After Burner’, ‘Turtles’, ‘Gumblade’, ‘DaruisBurst Ex’, ‘The Lost World Jurassic Park’, ‘Alien’ o ‘Fzero FX’.

Títeres en el Festival de Plaza Mayor

Desde este jueves 22 al sábado 24 de agosto, a las 22:00 horas, el centro comercial Plaza Mayor acoge un festival de títeres.

Así, el famosos Peneque El Valiente se instala en el Plaza Mayor para entretener a pequeños y mayores con sus títeres.

Veladas de gastronomía y música en San Pedro de Alcántara

Las calles y las plazas de San Pedro Alcántara se convierten hasta el final de agosto en el escenario de seis veladas 'dinner & music'. Así, hasta el día 31 de agosto estas veladas contarán con las actuaciones de la artista local La Negra Maité & Co.

Dichos encuentros tendrán lugar en distintos puntos de San Pedro de Alcántara y comenzarán a las 22:00 horas y finalizarán a las 00:00 horas.

En concreto, tendrán lugar este 22 de agosto, de Guadalcántara (calle Ávila); el 23 de agosto, en Pasaje Robledano; el 29 de agosto, en la Plaza de los Pajaritos; y el 31 de agosto, en Marqués del Duero (zona calle Nueva).

II Festival del Carnaval Costa del Sol de Torremolinos

La plaza de toros de Torremolinos se convierte este viernes 23 de agosto, en una prolongación del gaditano Teatro Falla con la celebración del II Festival del Carnaval Costa del Sol, gala que tendrá como protagonistas a cinco de las agrupaciones premiadas en el Concurso de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz 2019.

El festival dará comienzo a las 22:00 horas y reunirá sobre el escenario a las tres comparsas primeras clasificadas en el COAC 2019 celebrado en el Teatro Falla: Los Carnívales, de Martínez Ares –primer premio-; La Gaditaníssima, de Juan Carlos Aragón –segundo premio- y El Marqués de Cádiz, comandados por los hermanos Los Carapapas, terceros clasificados en esa categoría.

El cartel del festival se completa con las actuaciones de la chirigota Daddy Cadi, de Pablo de la Prida, segundo premio en el certamen gaditano; y el cuarteto La Brigada amarilla (Agüita con nojotros), de Manuel Morera e Iván Romero, primeros clasificados en el concurso.

Las entradas se pueden adquirir a partir de 25 euros en la plataforma www.masterentradas.com

Siempre así en el Festival Starlite 2019

También este viernes 23 de agosto, bajo su última "Gira 25", Siempre Así derrochará alegría en una fiesta de diversión, marcada por la increíble complicidad que generan con el público en el Festival Starlite 2019.

Una gira que abarca 25 años de amor y amistad, de llevar por bandera el nombre de Andalucía y España por el mundo, y de aportar alegría a los corazones de tanta gente a la que han llegado durante todos estos años.

Así, el viernes se disfrutará de una velada para aparcar los problemas a un lado y dejarse llevar por las ganas de ser feliz, que tanto desprenden estos sevillanos universales, en Starlite 2019. ¡Y todo por tan sólo 28 euros! ¡Wow!

Pastorales en pleno agosto: 'Zambombas al fresquito' en Mijas

'Zambombas al fresquito' se celebrará este sábado 24 de agosto en Mijas.

¿Pastorales en verano? Pues sí, seis pastorales están convocadas para cantar al nacimiento de Dios este sábado 24 de agosto.

Así, los villancicos resonarán en la blanca plaza de los Siete Caños en el histórico Barrio Santana de Mijas Pueblo gracias a una iniciativa que reunirá a varias pastorales de diferentes puntos de la geografía malagueña.

Organizado por Francisco Alarcón, responsable del encuentro de pastores Villa de Mijas, que cada año es acogida en el Bar Alarcón, éste 'Zambombas al fresquito' contará con seis agrupaciones que cantarán a partir de las 20:00 horas la buena nueva de la venida del Señor al mundo.

En un recital tan sorprendente como desubicado seis pastorales han confirmado su asistencia: las pastorales Santo Domingo, Raíces de Colmenarejo, La Ilusión de Puerto de la Torre, la pastoral de Salvador Rueda de Benaque, los Pastores del Puerto de Alhaurín el Grande y Los Amarillos de Mijas.

II Festival Holi Colours de Rincón de la Victoria

Rincón de la Victoria vuelve a acoger el II Festival Holi Colours, que se celebra este sábado 24 de agosto en la playa de la localidad y en el que se espera la participación de unas 2.000 personas.

Este evento comenzará a las 19:00 horas con una carrera de colores de unos dos kilómetros y durante el recorrido se realizarán diversas paradas donde se lanzarán cañones de espuma, polvos verdes y amarillos y se realizarán diferentes actividades física como zumba, además de otras sorpresas durante el trayecto.

Además de la carrera, el Festival Holi Colours 2019 amenizará la jornada con hasta 15 actuaciones a cargo de pinchadiscos y grupos musicales en directo, servicio de foodtrucks...

La venta de entradas continuará hasta el día de la celebración en cualquier oficina de Correos, El Corte Inglés y en la web https://www.holicolours.es/

Carrera Nocturna de Torrox

El sábado 24 de agosto, a las 20:30 horas, se celebrará la Carrera Nocturna de Torrox.

Esta es la quinta edición de la Carrera Nocturna Faro de la localidad, una carrera que forma parte del circuito de Carreras Populares de la Diputación de Málaga.

La distancia a recorrer será de 8 km que discurrirán en su mayor parte por el paseo marítimo de Torrox. La salida y meta estarán situadas junto al Mirador del Faro.

Festival de Fandangos de Güi de Torrox

Torrox celebra este sábado 24 de agosto la XXVIII edición del Festival de Fandangos de Güi, evento en el que se rinde homenaje a esta peculiar modalidad de cante y baile, emparentada con los verdiales, que desde hace casi tres siglos constituye una de las principales expresiones culturales y etnográficas de la localidad, más concretamente del núcleo costero de El Morche.

La edición de este año tendrá lugar en la explanada del río Güi, cuyo barranco, que separa los términos municipales de Torrox y Vélez-Málaga, dio nombre a esta expresión artística.

El festival contará con la actuación de la panda de verdiales de El Borge y también se subirá al escenario el del coro Agua Salá. El colofón lo pondrá el grupo de fandangos de Güi.

Con casi tres siglos de historia, estos fandangos constituyen una expresión artística cuyo origen se encuentra en los agricultores del barranco de Güi, que los cantaban durante las jornadas de labor, especialmente en época de vendimia, y era habitual que la danza aparejada a dicho cante hiciera acto de presencia de forma espontánea en las portadas de los cortijos durante todo tipo de celebraciones.

Fiesta de Moros y Cristianos de Benadalid

La Fiesta de Moros y Cristianos de Benadalid es una Fiesta de Singularidad Turística Provincial que se celebra este sábado 24 de agosto en honor a sus patrón, San Isidoro.

Es una representación teatral que recrea una auténtica contienda bélica en recuerdo del levantamiento mudéjar que se produjo en Sierra Bermeja en el año 1501 y en la que participa la mayoría de sus habitantes.

La acción transcurre desde las 19:00 en el castillo, terminando con la victoria del ejército cristiano y la conversión de infieles.

Antiguamente la celebración se alargaba durante dos días, pero desde hace algunos años se realiza únicamente durante la tarde-noche del sábado. Aunque las fiestas en honor a San Isidoro se celebran desde el miércoles y se alargarán hasta este domingo 25 de agosto.

Concierto de Duazzo en la Casa de los Navajas de Torremolinos

El concierto de Duazzo de la Casa de los Navajas de Torremolinos es un tándem de saxo y piano entre Javier Carmona y Juan Escalera quienes protagonizan este recital con entrada gratuita que comenzará a las 21:30 horas este sábado 24 de agosto.

Javier Carmona es un saxofonista malagueño que destaca por su especial afán innovador y gusto interpretativo.

Por su parte, Juan Escalera es un reconocido pianista andaluz con un gran dominio técnico, estilo propio y una marcada personalidad que le ha llevado a abordar los programas más dispares abarcando un extenso repertorio. Esto le ha permitido tocar en numerosas salas y festivales de todo el mundo como acompañante de grandes músicos como los saxofonistas Juan Pedro Luna, Miguel Romero y Claude Delangle o el clarinetista Pablo Barragán.

Gira 'Mi mundo' de Paco Candela en Torremolinos

La gira 'Mi mundo' del solista y cantaor flamenco sevillano (Mairena del Aljarafe), Paco Candela, llega este sábado 24 de agosto, a la plaza de toros de Torremolinos. El concierto, programado para las 22:00 horas y con apertura de puertas una hora antes, permite a este cantaor presentar su último disco.

Número uno actualmente en el cante por fandangos, sevillanas, baladas, rumbas, así como otros géneros, Paco Candela presenta en esta gira el resultado de su nuevo trabajo, diez temas directos al corazón y en la que repasará las mejores canciones de su amplia carrera profesional.

El disco 'Mi mundo' marca un antes y después en la carrera de este solista flamenco.

Las entradas pueden adquirirse online en www.masterentradas.com

Cultura a la luz de las velas, en la primera "Velá" de Istán

Istán se prepara para acoger este sábado 24 de agosto la primera edición de "La Velá", un evento que está marcado por la celebración de distintas actividades culturales, todas ellas a la luz de las velas y en distintos enclaves representativos de la localidad.

"La Velá" es la gran novedad del calendario de actividades de Istán este año. Una ambiciosa apuesta que integra en su programación las actuaciones a grupos de jazz y folk, entre otros estilos, y cuentacuentos para niños y adultos.

Además de a música y otras manifestaciones artísticas, las velas son las grandes protagonistas y la principal seña de identidad de "La Velá" de Istán.

Festival ochentero La Noche Rosa en el Marenostrum de Fuengirola

Lo mejor del pop español de los años 80 se dan cita en una nueva edición de la Noche Rosa en Marenostrum de Fuengirola este sábado 24 de agosto.

Los grandes éxitos de toda una década en un mismo escenario desde las 20:00 horas reviven sus mejores momentos.

Celtas Cortos, Javier Gurruchada de la orquesta Mondragón, Miguel Costas de Siniestro Total, Toreros Muertos y Bernardo de Los Refrescos... Y todo amenizado por un pinchadiscos ochentero dan como resultado más de seis horas de fiesta.

