El Grupo Joly y CaixaBank entregan los Premios Andaluces del Futuro a cinco promesas de éxito asegurado

Cada uno tiene el futuro en sus manos. Pero sólo aquellos que se levantan cada día con ánimo férreo, sin dejarse tentar por las sirenas de la rendición, están destinados a alcanzar el éxito. Porque de nada sirve la brillantez incipiente si no va acompañada de la continuidad: del objetivo de explotar esas cualidades que se atesoran en una tierra en que no faltan ni el talento ni la competencia. Por ello, para impulsar esas promesas que están empezando pero tienen mucho que decir, el Grupo Joly y CaixaBank han entregado los Premios Andaluces del Futuro, que ya acumulan XVI ediciones, y cuya última gala ha tenido lugar este lunes en el Museo Automovilístico y de la Moda de Málaga. En la que se ha galardonado a cinco jóvenes de distintas disciplinas que, parafraseando a Miguel de Unamuno, procuran más ser padres de su porvenir que hijos de su pasado.

La ceremonia, que contó con la presencia de un buen número de autoridades y personalidades de la sociedad civil, se inició con la intervención inaugural del director de Málaga Hoy, Antonio Méndez, que se encargó de presentar un acto que contó en sus primeros compases con la actuación de Noah Torrón, un niño de 12 años entusiasta del ballet clásico. Durante el mismo también intervinieron el presidente del Grupo Joly, José Joly; el presidente de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri; el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz; y vocal de Acción Social Antonio Fraguero, en encargado de leer el acta del jurado.

"Los periódicos publicamos noticias, pero además organizamos actividades complementarias para transmitir a la sociedad trayectorias personales y profesionales", afirmó Joly al inicio de su intervención para después engarzar, una vez felicitados a los premiados, con la idea de que Andalucía es una cuna de talento. "Los andaluces tenemos conciencia de que nuestras posibilidades de desarrollo son de las más altas de la UE. No resulta fácil encontrar una región que reúna tantísimas bondades", añadió.

Goirigolzarri, por su parte, quiso hacer hincapié en lo que "significa para el futuro celebrar el talento joven". Algo que, dijo, le produce "un doble sentimiento: de alegría y orgullo". Máxime cuando las vocaciones se desarrollan en un periodo de incertidumbre como el actual. "Vivimos momentos de disrupción, de ruptura del status quo, con los que surgen oportunidades". Un escenario ante el que, aseguró el dirigente de CaixaBank, es preciso no amilanarse. "La actitud de como nos enfrentamos al cambio es esencial. Necesitamos personas que sean capaces de asumir riesgos", apuntó en referencia velada al valor de los premiados.

Le tomó el testigo en la ronda de intervenciones el consejero Sanz, que no se quiso marchar al incendio declarado en Tarifa este lunes sin antes dedicar unas palabras a los galardonados. Sanz destacó, sobre todo, lo que obtener este reconocimiento significa para el resto de jóvenes, toda vez que les "abre camino para que otros muchos sueñen". Algo que, no obstante, han logrando "tras mucha constancia, trabajo y sacrificio". "Nadie os ha regalado nada. Sabéis lo que os ha costado llegar hasta aquí. Os pido que sigais soñando y transformando nuestra tierra".

La primera galardonada de la noche, con el Premio Andaluza del Futuro a la Ciencia, fue Cristina Cadenas, investigadora marbellí de 35 años experta en obesidad infantil, quien recogió la efigie de manos del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre. Resaltan en su palmarés sus investigaciones, reflejadas en más de 125 artículos científicos, que ha publicado en revistas de relevancia internacional. También ha sido la primera española que recibe el premio a jóvenes científicos de la prestigiosa European Association for the Study of Obesity.

Cadenas hizo hincapié en su intervención en lo que estas iniciativas suponen para impulsar el talento local. Y tiró de anécdota personal para mostrar que el éxito siempre tiene una cara b: intentarlo y no lograrlo. "Cuando vi por primera vez los premios Andaluces del Futuro le dije a mi hermana que tenía que presentarse. Fue nominada, pero no elegida". Tiempo después lo lograría ella. "Nunca pensé que llegaría a estar aquí", dijo la también investigadora posdoctoral de la Universidad de Standford.

El Premio Andaluz del Futuro a la Acción Social recayó en Antonio Conde, ingeniero agrónomo y emprendedor de 28 años nacido en Castillo de Locubín, Jaén; en esta ocasión, la entrega del galardón quedó en manos de Antonio Méndez. En su currículum destaca su papel en el sector agroalimentario, que desarrolla, entre otras formas, de mano de la Universidad de Córdoba. Es, asimismo, divulgador de Buenas Prácticas Agrícolas Sostenibles e investigador de temas relacionados con el suelo agrícola y cambio climático.

Durante su turno de agradecimientos, Conde aseguró que trabaja para que un sector "a veces olvidado" siga funcionando y dedicó su premio a "todos aquellos" agricultores y ganaderos que lo dan todo por "alimentar al planeta". "Por todo ello seguiré apostando por el sector rural que tanto me ha dado y tanto me dará". También, dijo, seguirá como hasta ahora; desempeñando su labor para tratar de paliar los desequilibrios, es decir, "mitigando el cambio climático" o "preservando el suelo".

En otro orden de cosas, el Premio Andaluz del Futuro a la Empresa fue para Blas Torres, ingeniero aeroespacial de 30 años y natural de Mancha Real, Jaén, quien recogió el galardón entregado por José Joly. En la trayectoria de Torres consta un ascenso fulgurante al usar de palanca su pequeña empresa familiar de construcción para crear una ingeniería aeroportuaria desde cero con sede en su municipio natal. Hasta tal punto que su sociedad se ha consolidado como una de las principales de este sector, empleando a 35 ingenieros y arquitectos, y con una cartera de negocio superior a los 15 millones de euros para los próximos cinco años en contratos licitados y adjudicados por Aena.

"Tuve que salir de mi tierra para estudiar, estuve en la capital ocho años, pero la morriña por mi tierra no disminuía". Una formación de excelencia que, sabría, no se correspondía con las oportunidades de su lugar de origen. "Cuando volví a casa tenía dos opciones: o cambiar de sector y dejar todo el camino recorrido o tirarme al barro e intentarlo. Y aquí estoy".

Por su parte, el Premio Andaluz del Futuro al Deporte fue concedido a Pablo Martínez, sevillano de 26 años graduado en Fsioterapia y Ciencias de la Actividad Física y Deporte y piragüista profesional, así como embajador de un proyecto de inclusión social de personas refugiadas. Martínez recogió el logro de manos de José Carlos Escribano, presidente de la Cámara de Comercio de Málaga.

En su intervención Martínez disertó sobre la importancia de dotar al deporte de un sentido superior al resultado. "Va más allá de la ganar: va de poder aportar a la sociedad, de realizar actividades que promuevan valores, de participar en eventos en beneficio de los demás", dijo. Eso llena más que llegar a una línea de meta, mirar atrás y ver que has conseguido el primer puesto. Ojalá podamos vernos más en actividades sociales, que son mucho más importantes", reflexionó.

Entretanto, el Premio Andaluz del Futuro a la Cultura fue para Marina Parés, guionista malagueña de 32 años, a quien le entregó el galardón José Ignacio Goirigolzarri. Entre los méritos de Parés destacan cinco nominaciones a los Goya, incluido a la mejor película, por su primer guion de largometraje, Ane.

Parés puso el acento en el trabajo que hacen los profesionales de su gremio, que trabajan a marcha forzadas para el disfrute de los demás. Y casi siempre en un discreto segundo plano. "Los guionistas nos pasamos uno, dos o cinco años solos en casa, creando personajes, para que los demás puedan disfrutarlos en una serie o una película", explicó. "Quería pedirles que dediquen dos segundos a leer nuestros nombres. Suelen aparecer al principio. No les llevará mucho tiempo".

Tras hacer efectiva las entregas tomó la palabra el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, quien, como colofón, felicitó a todos los galardonados uno a uno, haciendo gala una vez más de su portentosa memoria, y les animó a seguir por el camino en el que avanzan. "Tiene mucho mérito. Cada uno de vosotros sois un ejemplo de esfuerzo, trabajo, dedicación y resultado", aseguró el regidor.