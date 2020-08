Grupos aislados y espacios propios, las claves de las escuelas infantiles para el nuevo curso

En cuanto a las salidas al patio , a cada grupo se le asignará tiempo para jugar al aire libre, pero los juguetes no se podrán compartir, así que tendrán que los propios cada mañana. Se lavarán las manos antes y después de salir del aula y los desplazamientos interiores hasta el patio se realizarán cuando no haya ningún otro grupo haciendo uso de los pasillos. Cuando el ancho de los mismos lo permita, se establecerán normas de circulación de diferentes grupos al mismo tiempo.

“Cuando el niño o la niña haga uso del aula matinal o permanezca en el centro en espacios diferentes a su aula, deberá garantizarse el necesario distanciamiento social entre los que no forman parte del mismo grupo”, subrayan las instrucciones y destacan que el horario de atención de los centros seguirá siendo de 7:30 a 17:00 . Eso sí, la mayoría de los centros no podrán garantizar la separación por grupos de convivencia en el aula matinal ni en el horario de tarde.

Estos grupos con su tutor o tutora no se mezclarán con el resto y usará su propia aula. “El mobiliario, los juguetes y los materiales didácticos provistos para cada grupo de convivencia deben permanecer en su aula. No se pueden compartir , intercambiar ni mover de un aula a otra”, comentan las instrucciones.

El año con menos matriculación y más incertidumbre

Las escuelas infantiles no atraviesan su mejor momento. A la bajada de natalidad que ya estaban arrastrando en los últimos años se suma el miedo al coronavirus. Esto ha provocado que hayan tenido la matriculación más baja que recuerdan. “Nosotros estamos al 70% de nuestra capacidad, muchas familias llamaron durante el confinamiento para decirnos que iban a mantener a sus hijos en casa”, apunta la directora de La Casita de Pepa. Pero además les preocupa la incertidumbre sobre lo que pueda pasar. “El 1 de septiembre comenzamos de cero y no hay nadie que nos diga qué va a pasar si vuelve a haber otro confinamiento. Dependemos de los ingresos de la Junta y de los padres y si no vienen los niños no van a pagar, pero nosotros tenemos que pagar las nóminas completas”, resalta Escalero y pide mayor respaldo a la administración.