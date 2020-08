Las mascarillas en las aulas, cuándo serán o no obligatorias

La Consejería de Educación ya aplicó en el plan de refuerzo estival estas medidas establecidas por Salud. “Cuando los grupos son estables y, por tanto, los contactos se limitan, el uso de la mascarilla no es obligatorio”, reiteran. Aún así, explican que todas las medidas se van revisando cada semana en función de la evolución de la pandemia.

De hecho, la organización de los pupitres puede ser la que estimen oportuna. Tampoco tienen que usar la mascarilla en los recreos si se puede garantizar “un claro distanciamiento entre los distintos grupos de convivencia”. Igual pasará en el comedor, donde no tendrán que respetar la distancia de seguridad entre los miembros del grupo pero sí con el resto.

Aunque todo cambia cuando se habla de “ grupos de convivencia ”. Según las instrucciones de la Junta de Andalucía, “en el caso de que se establezcan grupos de convivencia no será necesario el uso de mascarillas en las aulas, aunque no se pueda garantizar la distancia de seguridad establecida”.

En el aula se procurará la mayor distancia posible entre las mesas y pupitres, se harán filas individuales todas orientadas en la misma dirección y cuando la distancia sea igual o superior a la de seguridad y el alumnado permanezca sentado no será necesario el uso de mascarilla. “En caso de no ser posible dicha separación será obligatorio el uso de mascarilla”, advierten las medidas de prevención.

También dice que debe ser guardada en sobres o bolsas de tela o papel transpirable. En los recreos , en los tiempos de espera para pasar al comedor y en la recogida al final del día, también “se recomienda su uso”. En el aula matinal o de medio día, cuando no se pueda garantizar la distancia de seguridad también “será necesario el uso de mascarillas”.

Una vez sentados en su mesa, si se mantiene la distancia de seguridad, no se tienen que usar las mascarillas

En lo que a la mascarilla se refiere, al menos hasta el momento, se “recomienda” que el alumno la use en sus desplazamientos y circulación dentro del centro hacia o desde el aula asignada “pudiendo no usarla una vez sentados en su mesa si se mantiene la distancia de seguridad”.

Condiciones de los grupos de convivencia

¿Qué son los grupos de convivencia escolar? Se trata de hacer colectivos lo más estancos posible para evitar la transmisión del virus. Entre ellos podrán socializar y jugar sin guardar distancias pero limitarán al máximo su número de contactos con otros miembros del centro. Se reducirán las interacciones con otros grupos. Utilizarán una o varias aulas de referencia donde desarrollar toda su actividad lectiva y son los docentes quienes se desplazan por el centro. Todos los refuerzos y apoyos pedagógicos se llevarán a cabo siempre dentro del aula. El número de profesorado que atienda a este alumnado será el mínimo posible, procurando que los tutores en Primaria impartan el mayor número de áreas posible. En el cambio de clase, el estudiante permanecerá en su espacio de referencia y no se permitirá el tránsito por el centro “salvo razones justificadas”. En el recreo, “se reducirá el contacto con otros grupos de convivencia”, todo ello bajo la vigilancia del tutor. La disposición de las mesas será la que “el centro considere más adecuada” a su proyecto educativo y no tendrán las limitaciones de movimiento dentro del aula de aquellos que no sean grupos de convivencia, como explican desde la Consejería de Educación.