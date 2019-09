Guaro festeja su XXIII Luna Mora mientras Mijas arrasa con su fiesta mayor y Karina canta en Alhaurín de la Torre: buscando en el baúl de los recuerdos

Si hay una gran lección que sin duda aprendemos con el paso de los años es esta: una feria de pueblo es una de las mejores cosas que nos pueden ocurrir en la vida. Pues bien, este fin de semana que asoma su patita por la esquina, y que abarca de este viernes 6 al 8 de septiembre, llega cargado de ferias, fiestas mayores y festejos populares de lo más populosos.

Guaro celebra su XXIII Luna Mora, Mijas va a tope con su Feria 2019, Mollina tiene lo suyo con la Feria de la Vendimia, Almáchar lo propio con su Fiesta del Ajoblanco, Algarrobo tiene la Fiesta de las Candelarias y Alhaurín de la Torre una verbena popular en la calle Juan Carlos I para la que ha rescatado del baúl de los recuerdos a Karina, musa de... bueno, para alguien será musa.

Quién te ha visto y quién te ve. Un rescate que parece cosa de magia, un truco perpetrado por un grande entre los grandes: el mítico Juan Tamariz que también se pasa este fin de semana por Estepona para tocarnos el violín invisible y pegarnos cuatro voces.

Las ferias del pueblo, Karina, Tamariz... Lo sabemos, todo esto es pura nostalgia, pero la nostalgia nos afecta a todos, por lo que si queremos disfrutar de esta dulce tortura mientras nos lo pasamos mejor que nunca con los ojos desencajados de felicidad, sólo tenemos que echarle un vistazo a lo que la provincia nos ha preparado para este fin de semana.

Y a bailar el Paquito el chocolatero, el Follow the leader y todo lo que haga falta, como si no hubiera un mañana y no te estuvieran grabando con el móvil.

Festival de la Luna Mora de Guaro

IX Encuentro Embrujo Andalusí en Carratraca

Feria de Mijas 2019

Espectáculo ecuestre 'Unalome' de la compañía Artequus Théâtre

Feria de la Vendimia de Mollina

Fiesta de las Candelarias en Algarrobo

Rock solidario en Benalmádena a favor de Cudeca

Observación astronómica 'Descubre la Luna'

Encuentros Ambulantes en Istán

Fiesta del Ajoblanco en Almáchar

Día del Turista del Torrox

Verbena Popular de Alhaurín de la Torre

Churriana celebrará la IV edición de 'La noche se hace arte'

El mago Juan Tamariz en Estepona

24 Sand Music Festival en La Finca El Portón

Festival de Jazz Villa de Ojén

XIX Fiesta de Viñeros en Moclinejo

Romería de Alhaurín el Grande

Fútbol solidario en Rincón de la Victoria a favor de la AECC

Semana Internacional de Cine Fantástico de la Costa del Sol en Estepona

Cintas a caballo para cerrar las fiestas de Fuente de Piedra

Ruta la Magia de la Alcazaba

Festival de la Luna Mora de Guaro

Guaro celebra durante este viernes y sábado, 6 y 7 de septiembre, es XXIII Festival de la Luna Mora. Esta celebración, que ilumina las calles del municipio con la luz de 25.000 velas, espera la asistencia de más de 30.000 personas.

Este año se quiere "retomar la esencia del mismo llevando a cabo actuaciones y conciertos enlazados entre sí culturalmente hablando, haciendo una apuesta arriesgada", como explicó el alcalde durante su preserntación.

La programación del festival incluye conciertos de música sefardí, visitas del patrimonio cultural, un zoco morisco, exposiciones, talleres de velas, henna y danza oriental, pasacalles y cuentacuentos infantiles.

Durante sus dos jornadas, se realizarán más de 20 actividades programadas en distintos escenarios del municipio: el Teatro Auditorio de la Luna Mora, el Zoco de Artesanos, la Plaza de los Cuentos, el Centro Cultural Al-Ándalus y la Iglesia de San Miguel Arcángel.

Programación completa del Festival de la Luna Mora: http://guaro.es/lunamoraguaro/programacion.php

IX Encuentro Embrujo Andalusí en Carratraca

Carratraca celebra desde este viernes 6 de septiembre y hasta el domingo su Embrujo Andalusí, un festival que tiene como objetivo dar a conocer el legado cultural Andalusí, al rememorar la convivencia existente durante varios siglos, en el medievo, y trasladar al visitante al pasado.

El zoco, vida económico cultural de la época, recrea un mercado medieval, donde el visitante podrá disfrutar de las actividades que en él se desarrollan: Exposiciones, artesanías, talleres, teatro, danzas, cuenta cuentos, pasacalles... completan la celebración.

La danza, la música andalusí, y el flamenco dan el toque especial a las noches de embrujo, culminado cuando la villa se ilumina con la luz de 25.000 velas y antorchas.

Más información y programación completa en: http://embrujoandalusi.com/programa/

Feria de Mijas 2019

La Feria de Mijas 2019, considerada por los mijeños como la Mejor Feria del Mundo (aunque lo mismo responderán los oriundos de otras localidades sobre las fiestas mayores de sus propios municipios), comienza este viernes 6 de septiembre y se alargará hasta el miércoles 11.

La programación incluye actuaciones musicales gratuitas de artistas en unas fiestas en las que se contemplan iniciativas para todos los públicos.

El municipio afronta así estos días de celebración con un cartel musical de estilos variados encabezado por artistas de renombre como Ana Guerra, Pitingo o Marisol Bizcocho, entre otros artistas. Además, como novedad, la delegación de Fiestas ha querido hacer un guiño a los carnavales incluyendo en el cartel a los ganadores del concurso de chirigotas y comparsas de Cádiz.

Programación de la Feria de Mijas

Las fiestas darán comienzo este viernes 6 de septiembre con la tradicional cabalgata por las calles del núcleo mijeño. Esa misma tarde los más pequeños podrán disfrutar del día especial del niño, con precios reducidos, además volver a apostar por unas fiestas más inclusivas con la eliminación de música y sonidos de las atracciones de 19:00 a 21:00.

Esa misma noche tendrá lugar la tradicional cena homenaje a la Tercera Edad, la elección del Rey y Reina de las Fiestas y el alumbrado del encendido que darán paso a estos días de celebración.

Será sábado 7 de septiembre cuando quede inaugurada la Feria de Día que se celebrará un año más en los jardines de la Muralla de Mijas Pueblo. Ya entrada la noche la Caseta Municipal acogerá la actuación de entrada libre hasta completar aforo de Ana Guerra y que dará comienzo a partir de las 22:30.

El domingo 8 será el dedicado a la festividad de la Patrona del municipio, con diversos actos que finalizarán con la procesión por las calles del municipio hasta la Ermita del Compás.

El municipio volverá a contar con fuegos artificiales, espectáculo que tendrá lugar en la Ermita de La Peña coincidiendo con la llegada de la procesión.

El lunes 9, a partir de las 22:30, será el turno de la actuación estelar de Pitingo, siendo el 10 de septiembre, a partir de las 22:00 cuando se suba al escenario la artista Marisol Bizcocho.

La Feria finalizará el miércoles 11 con la tradicional chocolatada y buñuelos ofrecida por la delegación de Fiestas y el concierto a partir de las 22:00 de la Chirigota de Manolo Santander y la Comparsa Martínez Ares.

La programación al completo ya se encuentra disponible en www.mijas.es

Espectáculo ecuestre 'Unalome' de la compañía Artequus Théâtre

La compañía internacional Artequus Théâtre vuelve a Málaga con su espectáculo de teatro ecuestre Unalome.

Ambientado en el Japón feudal y pensado para todos los públicos, el show que tendrá lugar en Alhaurín de la Torre es una producción basada en el símbolo del camino de la vida.

Su espectáculo ecuestre Unalome tendrá lugar en el Centro Ecuestre Artequus, de Alhaurín de la Torre, este viernes y sábado, 6 y 7 de septiembre, y el 13, 20 y 21 de septiembre.

Con este espectáculo, la compañía recorre ese camino en la unión entre jinetes y caballos, en un igual a igual, para tocar profundamente el corazón de todos los espectadores.

Las entradas (desde 19 euros) están a la venta en la compañía Artequus Théâtre.

Feria de la Vendimia de Mollina

Mollina celebra desde este pasado miércoles y hasta el domingo la Feria de la Vendimia, con catas y talleres enológicos, conciertos de música y actividades lúdicas y deportivas, la mayoría de ellas concentradas en la plaza de Atenas. La fiesta sirve para homenajear al sector vitivinícola.

Esta fiesta es un magnífico escaparate para promocionar a Mollina, una localidad de gran relevancia en este sector, ya que produce en torno al 80% del vino con denominaciones de origen 'Málaga' y 'Sierras de Málaga' y que, además, cuenta con bodegas de gran calidad en la producción de tintos, blancos, rosados y dulces.

El sábado 7 de septiembre se celebrará una macrocata, a partir de las 13:30, en la plaza de Atenas, dirigida por José Manuel Moreno Ferreiro; y el domingo 8 de septiembre los protagonistas de la cata serán tintos de distintas añadas de la bodega La Capuchina, una actividad que se desarrollará en el salón municipal de calle La Unión.

Fiesta de las Candelarias en Algarrobo

La Fiesta de las Canderlarias de Algarrobo se celebrará en la jornada de este viernes y sábado en la pista polideportiva Unitaria. Las actividades comenzarán a partir de las 12:00 horas y se prolongarán hasta la noche.

Esta fiesta está dedicada a la celebración del final de las tareas agrícolas, invitando a los axárquicos a conocer esta tradición, que se celebra la primer semana de septiembre y que como en otros muchos pueblos de España, gira en torno a la quema de hogueras para dar la bienvenida a un nuevo ciclo.

Inicialmente se hacía en las cortijadas, donde los vecinos, tras la recogida de las uvas y las almendras, se reunían en una gran fiesta para celebrar que habían terminado las labores en el campo. De ahí pasó a celebrarse en los barrios, siendo muy conocida la que se hacía en Trayamar.

La Fiesta de las Candelarias arrancará el viernes con el I Torneo de Fútbol 'Barriada de Trayamar', después comenzará la verbena y alrededor de las 21:30 se elegirán a las Miss, Mister, Niños y Niñas de las fiestas. A las 23.00 actuará el grupo musical Nexo y media hora después llegará la quema de la hoguera.

El sábado desde las 12:00 habrá verbena, paella y a las 17:00 comenzarán los juegos populares y concursos. También hay prevista una Fiesta de la Espuma, entrega de trofeos y actuaciones de grupos de baile, música del Dj y la traca final.

Rock solidario en Benalmádena a favor de Cudeca

Música y solidaridad se unen este viernes y sábado, 6 y 7 de septiembre, con los eventos Music Story y Big Sound Fest, ambos a beneficio de la Fundación Cudeca-Cuidados del Cáncer en el auditorio Municipal de Benalmádena.

Music Story (viernes) es un festival de bandas tributo en la que participarán Los Remolones, banda tributo a Los Ramones; The Silver Beats, tributo a The Beatles, y The Soaks, banda que recorre la historia de la música pop a través de las figuras mas importantes, Bowie, Michael Jackson, Queen…

Big Sound Fest (sábado) es una idea que nace en los locales de ensayo Big Sound Corp con el fin de ayudar a la fundación; las bandas que ensayan allí son las que forman el cartel de este festival, Sordos Anónimos, 41 Ravens, Oxide Pipes, Sin Miedo al Oceano, Maenoba y Dynamic Steppers.

Los dos festivales se unen en uno solo llenando de música este primer fin de semana de septiembre en el auditorio benalmadense y de forma solidaria, también se contará con la barra solidaria, gestionada por personal de la fundación y voluntarios.

Las entradas (10 euros en venta anticipada, 12 en taquilla) se pueden comprar online en www.entradium.com; y de forma física en la tienda benéfica de Cudeca de calle Gamonal 1, en Arroyo de la Miel y en la recepción del centro de cuidados de Benalmádena. Más información en www.cudeca.org

Observación astronómica 'Descubre la Luna'

Astrolab organiza una observación astronómica este viernes 6 de septiembre bajo el título Descubre la Luna en su sede Yunquera. Una oportunidad para observar nuesto satélite natural desde un gran telescopio, con un recorrido guiado por los cráteres y elevaciones más importantes.

La actividad se realiza desde las 21:30, con una duración aproximada de dos horas.

Todos los asistentes tienen que comprar su entrada con antelación (precio: 15 euros; 29 euros entrada más planisferio) en la web de Astrolab (https://www.astrolab.es/).

Encuentros Ambulantes en Istán

El viernes 6 de septiembre (18:00) Istán celebra el primer Encuentro Ambulante para poner en valor la vida en los pueblos. Por un lado, se realizará la presentación de Pueblos en Movimiento a los vecinos y organizaciones locales y se podrá visitar la exposición fotográfica Istán desde otra perspectiva. Museo del Agua.

Y también habrá música, con el concierto (20:30) del cantautor Arturo Triviño (Matutero), en el Mirador del Tajobanderas, y Los niños del Ventorrillo (22:30).

Fiesta del Ajoblanco en Almáchar

Almáchar celebrará este sábado 7 de septiembre su Fiesta del Ajoblanco, un homenaje a este típico plato gastronómico que posibilitó la construcción de una carretera con la que la localidad dejó atrás su aislamiento.

El ajoblanco, un plato humilde que tomaban los campesinos para soportar las duras labores del campo, es una sopa fría elaborada con almendras, ajo, aceite de oliva, vinagre y sal, a la que opcionalmente se puede añadir miga de pan, y que se toma habitualmente acompañada de uvas.

Hasta 1968, llegar a Málaga era una odisea de 60 kilómetros para los habitantes de este municipio del interior de la comarca de la Axarquía, que preferían utilizar el lecho del río para desplazarse, cuando éste estaba seco, en lugar de la carretera convencional.

El ajoblanco sirvió de excusa para invitar a las autoridades a que tomaran conciencia de la necesidad de mejorar las comunicaciones entre la localidad y Málaga, y los políticos fueron agasajados con este plato, con el resultado de que, tan solo tres años después, se construyó una nueva carretera; ocho kilómetros entre Almáchar y Moclinejo, que redujeron la distancia con Málaga de 60 a 30 kilómetros.

La jornada festiva se iniciará en torno a las 11:00 y se prolongará hasta la madrugada, los visitantes podrán degustar gratuitamente en distintos rincones del municipio el ajoblanco y otros productos como las pasas o el vino moscatel.

Además de las degustaciones, con 3.000 litros de ajoblanco como principal exponente, habrá actuaciones de pandas de verdiales y grupos de baile, que darán paso a una velada flamenca y a una verbena con orquesta, sangría y tapeo gratuitos, que comenzará a partir de las 22:00. El pregón correrá a cargo del periodista Juan Carlos Jiménez.

Día del Turista del Torrox

Este sábado 7 de septiembre se celebra el Día del Turista de Torrox, que desde este jueves y hasta el domingo se complementa con el II Festival Internacional de las Culturas en el que se podrá degustar lo mejor de la gastronomía mundial.

El broche de oro será sin duda la actuación gratuita de Pitingo (sábado, a las 21:00) el Balcón Mirador del Faro de Torrox-Costa.

Programación del Día del Turista

A las 9:00 dará comienzo la jornada festiva con una visita guiada por el pueblo. Aquellos que quieran conocer el Tajo de la Virgen, tendrán la oportunidad haciendo snorkel a las 9:30. Los más pequeños tendrán un taller infantil, en el Centro de Interpretación del Faro, y toboganes acuáticos en la playa de Ferrara y El Morche. Todo ello gratuito previa invitación que se recogerá en los puntos de información turística.

Por la tarde el tren turístico gratuito y una visita guiada con encanto especial: Descubre Caviclum al atardecer, el conjunto de restos arqueológicos romano situado junto al faro de Torrox en uso desde el siglo I al IV d.C, que está formado por una villa, una factoría de salazones y unos hornos de producción cerámica, además de una necrópolis y unas termas.

A las 21:00 llegará la Gran Gala del Día del Turista que arrancará con el espectáculo de los locales Grupo Raíces. Posteriormente, se entregarán tres premios a Asador Torrox, Fernando Caribú y Chiringuito Paco.

En este 2019 se nombrará Turista del Año a Lidia Santos, modelo curvy e influencer concursante de ‘Supervivientes 2019’. La malagueña de 27 años ha conseguido el éxito internacional tras protagonizar numerosas campañas de moda y publicidad junto a otras famosas como Elsa Pataky. Santos suele pasar algunos periodos de sus vacaciones en El Morche atraída por la tranquilidad de sus playas y el ambiente muy familiar que allí se respira.

Uno de los momentos más esperados será el concierto gratuito de Pitingo con su característica forma de interpretar el flamenco. La noche se dará por concluida tras la actuación del cantante con un gran castillo de fuegos artificiales.

De forma paralela, el consistorio ha organizado un Concurso Fotográfico en Facebook e Instagram. Los interesados tendrán que subir una fotografía a sendas redes, en la que mostrarán lo que para ellos hace que Torrox sea el mejor destino vacacional. Tendrán que subir las instantáneas a las redes y utilizar los hashtags #ddtt2019 y #MejorClimaDeEuropa.

Verbena Popular de Alhaurín de la Torre

Desde este sábado 6 de septiembre, hasta el domingo, Alhaurín de la Torre celebra su Verbena Popular en la calle Juan Calos I. Un viaje a los 60 es la propuesta de este evento, con un programa cargado de actividades que tendrá a la legendaria Karina como gran reclamo.

El viernes, a las 20:00, se celebrará el desfile y pasacalles inaugural con coches de época. A las 22:00 comenzará la música en directo de la mano de la orquesta Punto y Aparte y a las 23:00 se procederá a la elección de la reina y damas 2019, además de homenajear a personajes populares de Alhaurín que tienen un vínculo especial con los festejos de antaño.

El sábado, a las 9:00, la diana floreada a cargo de la Banda Municipal de Música marcará el inicio de una nueva jornada festiva, y dos horas más tarde, se inaugurará la exposición fotográfica con imágenes antiguas.

A partir de las 11:30 será el turno de los niños que disfrutarán de animación infantil con juegos populares y será a las 17:00 cuando habrá karaoke y un photocall ambientado en el Alhaurín Antiguo. Y la actuación estrella de esta edición correrá a cargo de la veterana cantante Karina, que fue una de las artistas más relevantes del panorama musical de los 60 y aún en activo.

Ya el domingo, además de la exposición de fotografías, se podrá ver una exhibición de vehículos de época que recorrerá el casco urbano del pueblo. A la 13:00, Los Cocobongos amenizarán con su música la fiesta que continuará a las 14:00 con una paella popular. A las 18:00, será la recogida de cintas en motos y a las 19:30, la carrera de cintas. Y de nuevo, durante la noche, la orquesta Punto y Aparte acompañará con su música la velada.

Además, este año se ha apostado por recuperar tradiciones como la tómbola benéfica (sábado a las 12:00 y domingo a las 11:00, cuya recaudación irá destinada a la Asociación Virgen de la Candelaria) y la elección de la Calle Juan Carlos I como centro neurálgico de la fiesta.

Churriana celebrará la IV edición de 'La noche se hace arte'

El distrito de Churriana en Málaga capital acogerá este sábado 7 de septiembre, a partir de las 20:00, la cuarta edición de La Noche se hace arte, encuentro cultural y festivo que se consolida tras cuatro años de andadura y que incluye más de 20 actividades; con actuaciones musicales, encuentros artesanales y exposiciones, entre otras propuestas.

Como novedad, el distrito se engalana con elementos artísticos que amplía el paseo, el Bulevar de las Artes, que se inauguró el pasado año con ocasión de la III edición de La Noche se hace arte, destacando la instalación de un tótem dedicado a Saint Exupery, autor de El Principito, que estará situado en la plaza de la Inmaculada, orientado hacia la fonda en la que pernoctaba el autor en su época de aviador cuando hacía la ruta Toulouse-Casablanca.

Además, esta edición coincide con el centenario del Aeropuerto de Málaga, por lo que muchas de las actividades y exposiciones están enfocadas a resaltar la conexión de mismo con Churriana.

El mago Juan Tamariz en Estepona

El mítico mago Juan Tamariz lleva este sábado, 7 de septiembre, su último espectáculo Magia Potagia y aún más al Auditorio Felipe VI de Estepona (21:00).

Con esta actuación arranca un ciclo dedicado a la magia y el ilusionismo que proseguirá el 28 de septiembre con el Mago Sun y su espectáculo Houdini, la magia del Club y el 13 de octubre con Mago Yunke y su show Conjuro.

En el espectáculo, Juan Tamariz volverá a sorprender al público con juegos renovados, llenos de misterio y alegría. Además, intervendrá la maga Consuelo Lorgia y Manuel Vera.

Las entradas se pueden adquirir en la web del teatro: www.tafestepona.com, en Agencia López, en Viajes Carrefour Estepona y en la taquilla del teatro el mismo día de la función, desde dos horas antes del inicio.

24 Sand Music Festival en La Finca El Portón

La Finca El Portón de Alhaurín de la Torre acoge este sábado 7 de septiembre el 24 Sand Music Festival, un evento solidario que cuenta con las actuaciones de Óscar Santos, Basielia Revolution y el Árbol de Zaqueo, en un acto a beneficio de la Escuela Taller para jóvenes en riesgo de exclusión sociolaboral en Leo (Chad) y la construcción de un muro y letrinas en un centro educativo en Goular (Chad).

Las entradas están a la venta a través de la Finca El Portón y los teléfonos 686 51 39 60 y 622 94 70 41.

Festival de Jazz Villa de Ojén

Por quinto año, la Asociación musical Zyryab de Ojén en colaboración con el Ayuntamiento organizan el Festival de Jazz Villa de Ojén. Esta cita será este sábado 7 de septiembre, a las 21:30, en la Plaza de Andalucía y las entradas son gratuitas.

En esta ocasión, el certamen rendirá un homenaje a dos grandes figuras: Django Reinhardt (guitarra) y Stephane Grapelli (violín), que popularizaron lo que se conocería como el gypsy jazz por su fusión del swing con la tradición musical gitana del este europeo.

Recordando a esa época y a ese estilo del primer tercio del siglo XX, ante la portada de la iglesia de la Encarnación pasarán María Esteben la voz de Jazz Quartet, compuesto además de por ella, por Rafael Sibajas al contrabajo, José Luis Gómez a la batería y Eneko Alberdi a la guitarra.

El otro grupo que actuará esa noche será Granada Hot Jazz, con las guitarras de David Gámez y Fred de Costa y el contrabajo de Edu Armillo.

Los invitados especiales de este año serán Hady Monallen (violín) y Juan Arenales (guitarra).

XIX Fiesta de Viñeros en Moclinejo

Este domingo 8 de septiembre Moclinejo celebra la XIX edición de la Fiesta de Viñeros, una jornada con la que el Ayuntamiento rinde homenaje a todas las personas que a lo largo de siglos se han dedicado al cultivo de la uva moscatel de Alejandría.

Esta fiesta, declarada de Interés Turístico Provincial, arrancará a las 11:00 con el paseo de los portadores con canastas de uva a la cabeza que se dirigirán hacia la iglesia donde tendrá lugar la tradicional misa y bendición de las uvas.

A las 12:30 el artista Antonio Cortés será el encargado del pregón de la fiestas, que además ofrecerá más tarde una actuación.

Desde las 12:00 a las 15:00 se repartirá vino, uvas, paella y borrachuelos.

También habrá un mercado medieval, se podrá visitar la bodega de Muñoz Cabrera (Dimobe) y la sala de exposiciones Antonio Segovia Lobillo, que alberga los cuadros ganadores en los certámenes de Pintura Rápida Los Viñeros. Se espera que acudan más de 8.000 personas.

Romería de Alhaurín el Grande

Romeros, carrozas y caballistas serán los protagonistas este domingo 8 de septiembre de la Romería de Alhaurín el Grande en honor al Cristo de las Agonías, a los que como novedad se une el concurso territorial de doma vaquera, que tendrá lugar el sábado 14.

Un año más se llevará a cabo el tradicional concurso de carrozas, y premio a la mejor carroza, caballista, amazona y atalaje.

Además también se ofrecerá la ya típica paella cortesía del Ayuntamiento de Alhaurín el Grande. Acompañado todo con muy buen ambiente y la actuación del artista local Iván Zea.

El regreso del Cristo de las Agonías está previsto para las 19:00, y será la carroza ganadora del concurso la que tenga el honor de llevarlo de vuelta hasta su ermita.

Fútbol solidario en Rincón de la Victoria a favor de la AECC

El Club Federativo Rincón-Axarquía Veteranos y Málaga CF Forever disputan este domingo 8 de septiembre un partido de fútbol solidario en Rincón de la Victoria a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC).

La cita deportiva tendrá lugar en el campo de fútbol Francisco Romero, a las 12:00. La recaudación irá destinada a acondicionar y apoyar los servicios que ofrece la entidad en el municipio.

El encuentro reunirá a jugadores de los distintos núcleos del municipio rinconero y alrededores con ex jugadores de fútbol del Málaga CF.

El precio del donativo es de 3 euros, que podrán ser abonados en la siguiente cuenta de fila cero: ES51 2103 0146 94 0030051359.

El pasado mes de mayo, el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria cedió un local municipal ubicado en el Conjunto Peñas Blancas a la Asociación Española contra el Cáncer para la puesta en marcha de sus servicios en una sede oficial.

Semana Internacional de Cine Fantástico de la Costa del Sol en Estepona

Este domingo 8 de septiembre comienza la 20ª Semana Internacional de Cine Fantástico de la Costa del Sol de Estepona, que se celebrará hasta el sábado 14 en el Auditorio Felipe VI de la localidad.

El festival cuenta este año con la participación del actor de Juego de Tronos Ian Beattie y el ganador del premio Planeta Javier Sierra y rendirá homenaje a Silvia Tortosa, Manuela Velasco, Máximo Valverde, Emilio Gavira, Miguel Ángel Díaz Aguilar y Luis Royo.

El evento cinematográfico arranca con una charla que el escritor, ganador del Premio Planeta y divulgador Javier Sierra mantendrá con el periodista y presentador del Canal 24 Horas de TVE Moisés Rodríguez sobre Las invasiones extraterrestres y el cine.

La charla, que dará comienzo a las 21:00 en el Auditorio Felipe VI, abordará asuntos como la vida más allá del planeta Tierra o la inquietud que produce que naves espaciales o seres extraterrestres nos visiten. Tras finalizar este coloquio se proyectará la película Ultimátum a la Tierra de Robert Wise.

La asistencia a todas las proyecciones cinematográficas, conferencias, publicaciones y resto de actividades del festival, a celebrar en el Auditorio Felipe VI de Estepona y resto de sedes, será totalmente gratuita, hasta completar aforo.

Descarga de catálogo oficial 2019 en www.cinefantasticocostadelsol.com

Cintas a caballo para cerrar las fiestas de Fuente de Piedra

La celebración de las Fiestas Patronales de Fuente de Piedra contarán este domingo 8 de septiembre con las tradicionales cintas a caballo, que se realizan cada año coincidiendo con la festividad. Se desarrollará por la tarde, en la calle principal del municipio.

El 8 de septiembre es el día más destacado para los vecinos de Fuente de Piedra, debido a que es el momento en el que rinden homenaje a su patrona, la Virgen de las Virtudes y, para ello, las Fiestas Patronales acogerán las cintas a caballo.

Esta celebración es una Fiesta de Interés Turístico, declarada por la Junta de Andalucía en el año 2000, y también de Singularidad Turística, nombrada por la Diputación de Málaga.

El origen de estas carreras de cintas a caballo se encuentra en los torneos medievales celebrados por duelos entre caballeros y por motivos festivos como coronaciones, enlaces o victorias de guerras.

Las cintas a caballos servirán de antesala para poner el broche de oro a las celebraciones más importantes de los villafotenses, que comienzan este jueves 5 de septiembre y finalizarán el 8 con la salida procesional de la Virgen a las 22:00.

Ruta la Magia de la Alcazaba

Para conocer una apasionante leyenda árabe, desde este rincón entrañable que es la Alcazaba de Málaga, 'Málaga en el Corazón' organiza este domingo 8 de septiembre (17:30) una Ruta de la Magia de la Alcazaba con la que descubrir anécdotas, desde la historia más reciente, como la del Cristo de los tres huevos, o más antigua, como casi desaparece la fortaleza debido a las tropas francesas.

La duración es de 1 hora y 45 minutos; el punto de encuentro en la columna que hay junto a la escaleras de subida que tiene una cruz arriba; el precio de 8 euros.

Información y reservas: escribiendo un e-mail con nombre, apellidos y teléfono móvil a info@malagaenelcorazon.com

