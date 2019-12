Dirigir el mayor centro de trabajo de la provincia de Málaga, con unos 6.200 empleados y un presupuesto anual de alrededor de 400 millones de euros. Esa es la responsabilidad que asume la nueva gerente del Hospital Regional, María del Mar Vázquez. Gestionará una maquinaria que cada año atiende casi 50.000 consultas externas, más de 336.000 urgencias y hace alrededor de 44.000 operaciones. Un engranaje del que además depende lo más importante: la salud.

Su designación fue anunciada este viernes y zanja la polémica en torno al relevo en la dirección, después de que la Junta tuviera que dar marcha atrás en el nombramiento del anterior gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Miguel Moreno, cesado en ese puesto y elegido para pilotar el principal hospital malagueño. Los retos de Vázquez no son pocos. Al hospital le falta personal, tiene equipamientos obsoletos y necesita más camas. Por poner sólo algunos de sus problemas...

“La plantilla tiene que ser la suficiente para que la falta de un profesional no obligue a desprogramar [posponer] operaciones o consultas”, advertía una cualificada fuente sanitaria. UGT estima que en todo el complejo –pabellones A, B, Civil, Materno y CARE–, sumando todas las categorías, el déficit es de unos 400 trabajadores. Los sindicatos insistían en que no sólo debe corregirse la falta del personal sanitario sino de todos los estamentos. Y como ejemplo ponían que una habitación no queda libre para otro enfermo si, tras un alta, no hay una limpiadora que la prepare.

Otro frente con el que deberá lidiar son las obras, tanto para arreglar lo viejo como para ganar espacio para más camas. “El tercer hospital es a largo plazo y éste no aguanta así 10 años más”, alertaba el delegado del Sindicato de Enfermería (Satse) en el Regional, Ignacio Anguita.

La reforma de las Urgencias es otra de las asignaturas pendientes. Pero ya está en marcha y el compromiso del gerente del SAS, Miguel Ángel Guzmán, es que se inaugure en 2020. El colapso de este área es recurrente.

Pero Satse advierte que el problema es de todo el hospital. Porque las Urgencias se saturan cuando no hay camas en planta o en la UCI para que suban los pacientes. Un déficit que, según Anguita, también hay que resolver. Incluso añadía que debe mejorarse la gestión de las altas. “No puede ser que una persona que tiene el alta por la mañana ocupe una cama hasta la tarde porque su hijo no puede recogerlo hasta entonces”, decía.

De forma simultánea a todos estos desafíos, Vázquez también tendrá que avanzar en el proyecto del nuevo Regional; prometido e incumplido en reiteradas ocasiones y que la población malagueña lleva esperando casi dos décadas.

De partida, la nueva gerente cuenta con el beneplácito del personal. Los representantes sindicales destacan su talante “dialogante y conciliador”. Además, agradecen que pertenezca a la actual dirección y no sea un paracaidista. “Vemos bien la continuidad”, indicó el presidente del Sindicato Médico, Antonio Martín. Y agregó:“Precisamente por ello conoce los problemas reales del hospital. Esperamos que vengan las aportaciones económicas necesarias para solucionar los problemas del Regional”.

Vázquez sustituirá a Víctor Baena, que tras pasar por la gerencia, se jubila. El facultativo fue designado en febrero pasado para dirigir el centro sanitario precisamente cuando estaba a punto de retirarse tras toda una vida profesional en el área de Urología.

También desde UGT se esgrimía que el relevo debe ir acompañado de una verdadera apuesta por el hospital. El secretario provincial de Sanidad del sindicato, Vicente Sandoval, opinaba: “A Víctor Baena lo engañaron un poco. Esperamos que con el cambio de gerente del SAS, a su sucesora se le escuche y se le den los recursos que necesita el hospital”.