Hoteles y restaurantes de Málaga dispondrán de test rápidos de Covid para empleados y clientes

Para Javier Frutos , presidente de Mahos, también es básico "recuperar la confianza y esta iniciativa puede ayudar a ello". Igualmente, destaca que "no se han detectado casos en la hostelería por el buen hacer del sector y estos test no van a hacer otra cosa que extremar las medidas ya tomadas e intentar recuperar la confianza cuanto antes".

Un mes de octubre con una ocupación hotelera del 17,5%

En octubre de 2019 la totalidad de la planta hotelera de la Costa del Sol estaba abierta y la ocupación rondaba el 85%. Este año, según detalla Luis Callejón, la apertura es del 45% de los hoteles y la ocupación prevista para octubre de un 17,5%. "No tenemos turistas internacionales, no tenemos el Imserso y solo ciertos picos de turismo nacional en fin de semana, no cubrimos ni los gastos de los hoteles, la situación es muy difícil", subraya y destaca que tampoco tienen aún firmado los paquetes de los touroperadores para el verano de 2021, por lo que les espera una próxima temporada realmente complicada. En cuanto a la restauración, Frutos indica que están abiertos el 60% de los establecimientos con una facturación del 25 al 30% con respecto a 2019. "Nuestro público sigue siendo el local porque no vamos a recibir a gente de fuera y noviembre no augura nada mejor porque siempre es un mes peor que octubre", indica Frutos.