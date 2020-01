Es hijo del que fuera diputado y subdelegado del Gobierno en Málaga Hilario López Luna y fue director de Salvamento Marítimo hasta marzo, cuando cesó para presentarse a las elecciones como cabeza de lista de la papeleta provincial socialista. Ignacio López insiste en que ha hecho política siempre pero desde que apoyó en las primarias a Pedro Sánchez se ha subido en una ola que lo ha llevado, además de al Congreso, a la Ejecutiva Federal del PSOE. Ahora, pese a que su nombre resuena para posibles renovaciones en los organismos malagueños, aspira a ejercer la labor de diputado durante cuatro años, “y a que sean cuatro años”.

–¿Cuál son las reformas que, indiscutiblemente, debe acometer en Gobierno de coalición en esta legislatura?

–Hemos planteado la reforma educativa y la de la movilidad, en la que espero ser parte activa. También el estatuto de los trabajadores. España necesita muchas reformas, situarse en la transición ecológica de la economía, una de las grandes apuestas de Pedro.

–Con la aritmética parlamentaria, ¿son viables reformas como la educación, que esperan un consenso?

–En cuanto a la educación, aspiramos a un gran pacto, hemos trabajado por ello siempre y espero que sea esta legislatura en la que sea posible.

–Ni hay mayorías ni la oposición se muestra predispuesta.

–Sería deseable que el PP renunciara al fango, a la histeria, y se pusiera a hacer oposición, a construir. España tiene un gobierno, lo que parece que no tiene es oposición. Y los españoles no solo necesitan un gobierno sino una oposición constructiva. El PP tendrá que decidir si aspira a ser partido de gobierno o partido echado al monte.

–¿A qué se compromete este gobierno con Málaga?

–Unas de las principales preocupaciones de los malagueños es el empleo. Málaga está bastante por debajo de la media nacional en el salario y la subida del SMI repercutirá en el bienestar de los malagueños. Compromisos con los malagueños son las pensiones y las becas.

–Un planteamiento más provincial.

–Uno de los mayores problemas de Málaga es el abastecimiento de agua. Vamos a trabajar en esa cuestión y en las infraestructuras, donde tiene bastante relevancia el tema logístico, el eje Algueciras-Bobadilla, que va a ser esencial para Ronda y Antequera. Estamos trabajando en el proyecto de los Baños del Carmen y lo haremos también en una solución definitiva para las playas. Otro de los grandes problemas es es la vivienda. El Ministerio tiene un planteamiento claro y Málaga va a ser uno de su objetivos de inversión. Vamos a trabajar para que haya un parque de vivienda pública en la capital, pero es necesario que el Ayuntamiento colabore. Me consta que la colaboración no está siendo todo lo buena que debería ser. Espero que no haga como con la Junta cuando gobernaba el PSOE, que no sea un obstáculo para trabajar por las inversiones y las necesidades de Málaga, sino que colabore.

–Hay voces en el partido que ya se han elevado para asegurar que no aceptarán un acuerdo bilateral relativo a la financiación económica con ninguna comunidad.

–La financiación autonómica será otro de los temas de estos cuatro años, buscar una solución que satisfaga las necesidades de todas las comunidades. La financiación nos afecta a todos pero las relaciones bilaterales han existido siempre.

–¿Cómo le explicaría a un andaluz que el Ejecutivo negocie mejorar en una comunidad considerada “rica” tal y como está esta comunidad?

–Es que la financiación autonómica va afectar a todos. Desde Andalucía lo hemos pedido siempre y aspiramos también una mejora. Con Cataluña no solo se está trabajando en un marco de financiación sino en mejorar la relación entre los gobiernos. Lo que no era natural es que esta relación no existiera.

–¿Cuál será el papel de Andalucía en la reorganización territorial?

–Siempre ha sido clave. Andalucía debe aspirar a cumplir su estatuto y los presupuestos de 2019 eran los primeros que cumplían con él. Durante los siete años de Mariano Rajoy, no se cumplió con Andalucía, el PP marginó a la provincia. No ha hubo ningún gran proyecto aquí durante los años de Mariano Rajoy.

–El pasado jueves, Susana Díaz hizo un balance del último año en el que se centró en lanzar críticas al Gobierno andaluz. ¿ve coherente esta estrategia u opina igual que respecto a la oposición del PP en el Congreso?

–Lo más coherente es hacer oposición y control al parlamento. El PP no nos ha ofrecido nada y el PSOE siempre va a estar ahí para dar su aporte. Ya me gustaría que el PP a nivel nacional hiciera la oposición que hace el PSOE aquí, de crítica desde el respeto institucional.

–¿Ve a Susana compitiendo por volver a San Telmo?

–Esa no es una decisión que tenga que tomar yo. El PSOE es posiblemente el partido más democrático del país y eso lo resuelve vía votación de los militantes. Cuando llegue el momento, que quedan tres años, los militantes tomarán esa decisión. Como miembro de la Ejecutiva federal aplaudiré lo que los militantes digan.

–En el último congreso provincial, tras hacer un amago de concurrir y dar un paso atrás, dijo textualmente que el actual secretario general, José Luis Ruiz Espejo, no representaba el cambio político. ¿Ha cambiado de opinión?

–Sobre las cuestiones orgánicas me pronuncio cuando llegan los momentos orgánicos.

–Pero le pregunto por una afirmación.

–Estoy en la dirección federal y por ello colaboro con todas las direcciones provinciales en lo que puedo y me permiten. Soy partidario de que se abran todos los debates en los congresos. Mi labor ahora es apoyar a todas las direcciones que me lo pidan y eso hago, no valorarlas, aunque a los periodistas os guste mucho.

–¿Cómo ve Málaga?

–Me preocupan cosas. La política municipal está generando un centro que se ha convertido en un parque temático y propiciando la expulsión de muchísima gente. Eso es un problema serio y creo que no se le está dando la importancia que tiene. Hay un plan de movilidad que tampoco se está cumpliendo.

–¿Defendería un proyecto para la ciudad alternativo desde la Alcaldía?

–No me lo planteo. Tenemos a Dani Pérez haciendo una trabajo inmeso y hay que apoyarlo y darle respaldo. Tengo vocación politica, me encanta, pero nunca he tenido aspiración a nada. Donde quieran, me dejen y pueda seguiré haciendo política. Ahora aspiro a quedarme cuatro años en el Congreso, y a que sean cuatro años.