Investigan un posible fallo de frenos en el siniestro de Tanzania con seis fallecidos

El destino les desparó el viaje más trágico, ese que pondría fin a inagotables aventuras, de las que varias veces fueron compañeros. Belén Jiménez y María Victoria Aláez -dos enfermeras con más de 10 años de trayectoria en la UCI del Hospital Clínico-, Juana Jiménez -también malagueña- y Sebastien Giordani, un italiano afincado en la Costa del Sol, cogieron el pasado viernes desde el aeropuerto de la capital un avión a Madrid para poner rumbo a Tanzania. Lo hicieron "con ilusión y algo de miedo", cuentan desde su entorno, para participar en un safari. Todos rondaban los 45 años. Su siguiente parada era Zanzíbar, una isla tropical situada a unos 30 kilómetros de las costas del país. Tenían previsto regresar el próximo día 15, pero un desafortunado accidente truncó todos sus planes. La investigación apunta, según recoge el periódico local The Citizen, un camión procedente de Kenia al que pudo fallarle el sistema de frenado terminó arrollando a un minibus 4x4 en el que viajaban seis personas -el grupo de malagueños y otros dos ocupantes, que les asistían durante la ruta-. El conductor del vehículo más pesado, Abiare Mohammed, sobrevivió. La Policía, según Efe, lo mantiene bajo custodia junto a su ayudante, que hasta ayer no estaba identificado. "Abiare está recibiendo tratamiento en el Hospital de Selian, pero permanece bajo custodia policial para su posterior interrogatorio", informó a la prensa local el jefe de la Policía regional de Arusha, Ramadhani Ng'anzi.

En palabras de uno de los portavoces de la empresa organizadora del safari, Tabia Safaris, el siniestro se produjo una vez que el camión invadió el carril por el que circulaba el automóvil con los turistas a bordo. "No entendemos cómo sucedió, pero traspasó el sentido contrario y se les echó encima. Algo le ocurrió para que hiciera eso. El coche quedó destrozado", asegura. El recorrido acababa de iniciarse en la zona norte de Tanzania, donde son habituales las carreteras "estrechas y con mucho tránsito de automóviles pesados". "No ha sido un accidente convencional. Los 4x4 que se usan no suelen circular rápido porque entran en zonas de animales en libertad. Hay que ir con cautela y lo normal es que lo hagan. En el caso de los camiones, la reacción distinta", señalan desde la empresa.

No en vano, entre las recomendaciones de viaje de la Embajada de España en Tanzania, figura un aviso sobre el mal estado de las vías y el peligro que conlleva conducir por ellas, todavía más en condiciones adversas. "Las vías de circulación no siempre están en buenas condiciones, y son especialmente malas en épocas de lluvia, por lo que son causa, junto al precario mantenimiento de los vehículos, de numerosos y graves accidentes de tráfico", indica la legación en su página oficial.

En este último caso, la tragedia se registró hacia las 10:00 del domingo, hora local, en Nanja, una localidad del norte de Tanzania próxima a Arusha y a los turísticos parques nacionales del Serengeti y Maswa. Según destaca el periódico The Citizen, que cita declaraciones del comisario del distrito Iddi Kimanta, los cadáveres fueron trasladados al hospital Mount Meru, en la región de Arusha. Allí permanecen a la espera de las formalidades precisas para que puedan ser repatriados, según fuentes hospitalarias al periódico Daily News. "Hemos contactado con las familias de las fallecidas, y estamos buscando formas de dar asistencia para que los cuerpos puedan ser repatriados", dijo la cónsul española en Tanzania, Teresa Martín,en conversación con Efe.

Tras conocerse el accidente, del que informó Sur, las muestras de condolencia se sucedieron durante toda la jornada, por parte, entre otros de la directora de la UGC de Medicina Intensiva, María Antonia Estecha, que explicó que la UCI está "en shock" porque se trataba de dos trabajadoras "muy queridas". También lamentaron su muerte los regidores de los municipios a los que pertenecían: Vélez-Málaga en el caso de Belén y Juan, y Alhaurín de la Torre, donde nació María Victoria y en la que hoy se suspenderán los actos oficiales y ondearán las banderas a media asta.

Los familiares de las víctimas deberán decidir sobre el traslado de los cuerpos y si serán incinerados o enterrados. La embajada prestará la asistencia consular "oportuna", mientras que también se ocupará de las gestiones necesarias ante las autoridades locales que están llevando a cabo la investigación del accidente y con la empresa responsable del vehículo siniestrado. Asimismo, la subdelegada del Gobierno en Málaga, María Gámez, contactó con los hermanos de una de las fallecidas, que estaban "consternados", y les trasladó el pésame por lo sucedido. También se mostró dispuesta a colaborar en los trámites pertinentes con el Ministerio, algo que hizo extensivo al resto de familiares afectados.

Hace apenas un año, un accidente de tráfico ocurrido en la India dejó 14 víctimas. Trece voluntarios de la Fundación Vicente Ferrer se encontraban en un microbús cuando también fueron arrollados por un camión. Entonces murieron cuatro de los pasajeros y resultaron heridos otros 9. Los fallecidos eran naturales de Ronda, al igual que el resto de la expedición, a excepción del último de ellos, natural de Vélez de Benaudalla (Granada), aunque residente en Málaga. Hasta entonces llevaban "cinco días maravilloso". Las víctimas colaboraban con la Fundación Vicente Ferrer desde hacía unos cinco años, solían viajar los veranos a ese país para interesarse por los programas que desarrolla la entidad y mantenían una relación muy estrecha con la asociación. El conductor del camión, según indicó entonces el superintendente del distrito de Chittoor, donde tuvo lugar la colisión mortal, "escapó tras producirse el accidente".