La Invisible asegura que seguirá con las actividades y avisa que el cierre atenta contra la seguridad jurídica

La Casa Invisible es rotunda: mantiene sus actividades en el patio, presentará alegaciones por el acta de infracción y que en caso de que se decrete un cierre cautelar afectaría a la seguridad jurídica al no cumplir con la tutela judicial efectiva. Afirman que el patio es "completamente seguro desde 2015" y recuerdan que el Ayuntamiento organizó allí actos en relación con el Festival de Cine en los años 2016, 2017 y 2018. "No me atrevería jamás a pensar que el Ayuntamiento organizaría actividades aquí sin contar con la seguridad necesaria", ha dicho su portavoz, Florencio Cabello.

Es la respuesta de la organización, que entró en el edificio municipal sito en calle Nosquera 9 y 11, a la portavoz del equipo de gobierno y concejala de Aperturas, Elisa Pérez de Siles, que el pasado miércoles afirmó que contaban con diez días para presentar las alegaciones por las hasta cinco actas que asegura se han levantado –desde La Invisible aseguran tener constancia sólo de una– y, en caso de no hacerlo decretaría su cierre. Además, avisaba de que, de incumplir el mismo, iniciaría el proceso penal.

La defensa letrada de La Invisible explica que "si se trata de seguridad, no compete a Comercio, sino a Urbanismo, que ya tiene un proceso parado a la espera de un primer juicio por la cesión del edificio". En caso de que este diese la razón a La Invisible, "el único proyecto de rehabilitación válido sería el que hemos presentado nosotros y se podría obtener la licencia sin ningún problema".

Además, Cabello ha acusado al alcalde, Francisco de la Torre, de "usar a la Policía Local para hostigarnos sin respetar ningún tipo de plazo procesal. Si la Policía quiere conocer las actividades que hacemos aquí, es fácil, que mire la programación en nuestras redes sociales".

No sólo no van a parar la actividad, sino que este sábado, a las 18:30 comenzarán una serie de visitas guiadas en el que mostrarán el proceso de Arte Útil por el que pretenden elevar a un proceso cultural la rehabilitación por fases que proponen para el edificio. Han vuelto a incidir en que el mismo cuenta con el apoyo de fondos europeos, neerlandeses e islandeses. Para ello, han contado con la presencia y el apoyo de Charles Esche, director del Van Abbemuseum de Eindhoven.

Esche ha asegurado haber recibido un mensaje del nuevo director del Museo Reina Sofía, Manuel Segade, en el que le había transmitido el apoyo de esta institución al proyecto cultural de La Invisible. Además, ha anunciado que el proyecto de Arte Útil de La Invisible se expondrá en su pinacoteca en diciembre del próximo año y ha invitado al alcalde a visitar mañana el edificio y la exposición.

Siguiendo con la argumentación, Cabello se ha remitido a un informe del Servicio Jurídico municipal de 2021. En el mismo hacen alusión a la necesidad de mantener la tutela judicial efectiva, en pos del juicio pendiente sobre la cesión y afirma que la situación del edificio "no indica la actuación de trabajos de emergencia por parte del servicio de Urbanismo ya que las zonas que presentan algún riesgo se encuentran clausuradas por los técnicos del colectivo".