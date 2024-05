Joan Hunt, una luz en la oscuridad

CON más de 20.000 familias atendidas, un millar de voluntarios y un centenar de empleados, la Fundación Cudeca, que celebró en 2022 su 30 aniversario, se ha convertido en un referente de los cuidados paliativos en la Costa del Sol, donde prevé seguir creciendo con nuevos proyectos. “No podemos añadir días a la vida, pero sí vida a esos días”: así definía la doctora Marisa Martín, gerente y directora médica de Cudeca, la labor que lleva a cabo esta organización no lucrativa fundada en 1992 por la británica Joan Hunt. Después de que su marido muriera de cáncer en el Hospital Clínico de Málaga en 1991, esta decidida jubilada de 62 años se marcó el objetivo vital de mejorar los recursos y la atención médica, psicológica y humana a los enfermos terminales en la provincia. Lo hizo con la ayuda de Marisa Martín, que por aquel entonces trabajaba en un hospital y que dejó esta ocupación para dar forma al sueño de Hunt. El alma mater de este ambicioso proyecto falleció a mediados de 2021 a los 92 años, pero su legado continúa más vivo que nunca, con iniciativas en marcha que permitirán mejorar los últimos días de vida de pacientes en fase terminal.

La británica, que nació el 5 de enero de 1929 en Liverpool, inspiró a cientos de voluntarios y logró la implicación de la sociedad en todos sus estamentos, involucrando a la sociedad civil, política e incluso a artistas y deportistas en favor de esta causa. En su fundación la recuerdan como una persona “capaz de implicar a la comunidad en su auto-cuidado, representando un ejemplo de dedicación a la causa de los Cuidados Paliativos y agente vivo de la transformación de los valores de la sociedad”.

La labor humanitaria y solidaria de Joan Hunt ha sido objeto de “numerosas distinciones” por parte de la sociedad civil malagueña, nacional e internacional. Entre otros, recibió el, Premio Mujer Europea del Año (1997), la Condecoración de la Casa Real del Reino Unido Honor OBE (Order of British Empire) de manos del Príncipe Carlos de Inglaterra (2002), Malagueña del año 2005 por la Asociación Recreativa y Cultural (ARC) El Portón, el Premio a la trayectoria Profesional 2005 de la Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias (Fedepe), y Premio Huella Social del Rotary Club de Málaga en 2011. Desde 2022, la Diputación Provincial de Málaga y la Fundación Cudeca entregan los Premios Joan Hunt a residentes extranjeros comprometidos con la sociedad malagueña.

En una entrevista concedida a este periódico en 2005, Joan Hunt reflexionaba así sobre el acceso a los cuidados paliativos: “La gente siempre imagina escenas de amargura cuando imagina lo que hacemos, pero no es triste, porque llevamos alegría a esas familias, que están muy impresionadas por lo que les han dicho: ‘Tienes cáncer y ya no hay nada que hacer’. Entonces el oncólogo les da la tarjeta de Cudeca y vienen aquí y ayudamos. A los que vienen al centro de día, un voluntario les va a recoger si su familia no puede traerlos. Aquí tienen peluquería, reflexología, ayuda médica, pueden hablar con personal médico, desayunan todos juntos, algunos incluso traen comida muy rica para compartirla. Todos nos cuentan que cambia mucho la situación, porque si te quedas en casa, estás triste porque tu familia está triste y de repente hay una razón para levantarse, porque el voluntario vendrá a recogerlos y luego estarán aquí juntos charlando”. Y apuntaba lo siguiente sobre Málaga como foco de atracción para residentes extranjeros: “Hay cada vez más desarrollo cultural y eso les gusta a los extranjeros. Ir a ver la Catedral, el ambiente de los cruceros, lo bonita que está calle Larios, el Teatro Cervantes, el Picasso. Ha habido buenos cambios. Tengo amigos que incluso se van a pasar un par de noches a un hotel de Málaga y viven en la Costa, porque van al teatro, a las exposiciones, es una atmósfera distinta”. Joan Hunt hizo más fácil la vida a mucha gente en Málaga en los peores momentos. Difícilmente puede imaginarse un legado más oportuno que la continuación de su trabajo.