Juanma Moreno asegura que tras las últimas lluvias no hará falta traer agua en barco a Málaga

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado este lunes que, tras las lluvias de esta última semana, ya no será necesario que se traiga agua en barcos a Málaga este verano. Las precipitaciones, que han dejado 30 hectómetros cúbicos en la provincia, ha supuesto que se despejen algunas de las grandes preocupaciones hídricas, al menos las más urgentes, pese a ello, Moreno avisa "no hay que lanzar las campanas al vuelo, el problema no está solucionado, más me gustaría".

No por ello va a dejar la Junta, ha dicho, en un coloquio organizado en el Círculo Empresarial de Málaga, de acometer las infraestructuras hídricas necesarias a corto, medio y largo plazo, la primera de ellas que continuará impulsando son las canalizaciones con el Puerto que permitirían transportar a la ciudad y la provincia ese agua que se planteaba traer en barcos si hubiese necesario.

"El Domingo de Ramos me preguntaban, y yo decía que si llovía, que lloviese bien y así ha sido", ha señalado el presidente de la Junta, que ha señalado que los embalses de la provincia han ganado un 26%, indicando que en La Viñuela "el embalse más importante de la provincia", ha ganado un 60%, "pero pese a ello sólo está a un 15% de su capacidad, no nos confiemos, en la cuenca mediterránea el problema de la sequía no está solucionado el problema", ha indicado.

"La Esperanza no ha salido a las calles en muchas ciudades, pero sí lo ha hecho a los campos, no se habla de otra cosa en los pueblos", ha asegurado que señala que en Andalucía, por ejemplo, este año los arroceros no tendrán que perder sus cosechas, tras dos años en blanco.

Un respiro a los siete embalses, al 23,4%

Todavía queda mucha agua por recoger (y en muchos más sitios) para dejar atrás la amenaza de la sequía, pero la lluvia registrada estos días ha dado un respiro a los siete embalses ubicados en la provincia de Málaga, que han subido sus niveles de agua almacenada hasta los 143,06 hectómetros cúbicos este lunes tras las lluvias registradas. Ello supone un incremento respecto a la semana anterior –estaban en 113,70 hectómetros–, y se mantienen por debajo de los 225,10 que había en el mismo periodo de 2023.

Gracias a este último episodio de precipitaciones puntos como Ronda, La Viñuela o el Torcal de Antequera rebasan ya a estas alturas del año hidrológico todo lo que reunieron el anterior al completo. En total, son 19 estaciones pluviométricas las que lo superan.

Es decir, que desde el 1 de octubre de 2023 y hasta la fecha actual se ha superado la lluvia acumulada entre el 1 de octubre de 2022 y el 30 de septiembre de 2023. Porque la sequía viene más que de largo. De hecho, ese año fue el tercero más seco de la historia desde 1961. Un hito que llevaba repitiéndose cuatro años seguidos. Nada menos. Ahora ya se ha superado esa barrera en varias zonas. Pero ya se sabe: todavía queda mucha agua por recoger (y en muchos más sitios) para dejar atrás la amenaza de la sequía.