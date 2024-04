La Junta reitera su petición al Estado sobre que los ERTES por la sequía en Málaga se consideren como de fuerza mayor

La sequía está afectando a empresas de diferentes sectores, sobre todo, a los de jardinería, piscinas, socorrismo y pisos turísticos que con la prohibición del llenado de piletas y a la espera de que los ayuntamientos decidan qué hacer, no están contratando a trabajadores, están despidiendo a otros y recibiendo cancelaciones por parte de sus clientes. Ante esta situación, la delegada de la Junta de Andalucía en Málaga, Patricia Navarro, durante una visita a las instalaciones de la EDAR de Torrox-Arroyo Manzano, ha recordado que desde la Junta se ha pedido al Ministerio de Trabajo que los ERTES que se registren en este período motivados por la sequía sean considerados como de fuerza mayor, del mismo modo que ocurrió con los expedientes de regulación de empleo temporal durante la pandemia.

El objetivo del Gobierno andaluz con esta petición es que “ese capital humano no se vaya a la cola del paro, porque tiene unas circunstancias sobrevenidas que no están en manos ni de las empresas ni de la administración”. Además, ha remarcado que estos empleados afectados por la sequía podrían cobrar sus prestaciones por desempleo sin que se compute dicho tiempo de prestación, a la vez que las empresas no tendrían que hacer frente a las cotizaciones sociales de esos empleados.

“Esperemos que cambien las circunstancias, pero, no obstante, el Ministerio de Trabajo ya tendría que estar estudiando la posibilidad de establecer esta excepcionalidad para las empresas que están afectadas por la sequía y habilitar los ERTES de fuerza mayor”, ha señalado la delegada de la Junta en Málaga.

Axarquía

Navarro ha recordado que en la Axarquía se ha llevado a cabo la máxima inversión de la provincia con más de 55 millones de euros para la puesta en servicio de 32,5 hectómetros extras de agua al año, la delegada ha informado de las medidas adoptadas en la Comisión provincial para la gestión de la Sequía celebrada el pasado martes.

Al hablar sobre la EDAR de Torrox-Arroyo Manzano, la delegada ha explicado que esta infraestructura junto a la de Iara, aportan ya 1,3 hectómetros de agua para riego a la Axarquía y que la concesión de aguas regeneradas fue solicitada por la Junta Central de Usuarios del Sur del Guaro. Además, ha remarcado que se ejecutaron a través del primer decreto de sequía con una inversión de casi 600.000 euros.

Por otro lado, ha asegurado que la situación de los regantes axárquicos se verá favorecida con la mejora de la calidad de aguas regeneradas. Este cambio se va a ver impulsado por la reparación, ya prevista, de las tuberías de Algarrobo y Vélez Málaga, “donde se registran intrusiones de agua marina”. A ello Navarro ha apuntado que se suma la puesta en marcha tras el verano del convenio firmado entre la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial de Málaga para la construcción de las desalobradoras de Guadalmansa, Fuengirola y Vélez-Málaga, que “vendrán a resolver el problema de los sondeos existentes”.

Por otro lado, a partir de este jueves se suspenderá la conducción de agua desde Málaga a la Axarquía a través del bombeo de La Rosaleda, debido a los nuevos datos de los embalses y que aconsejan, según los técnicos, preservar ahora los recursos del sistema de explotación Guadalhorce-Limonero, dado que La Viñuela ha superado los 30 hectómetros.

De igual forma, Navarro ha subrayado que el abastecimiento puede verse modificado a partir de junio, “mes en el que se prevé por parte de la Comisión provincial para la gestión de la sequía realizar una nueva reunión para analizar la situación hídrica de la provincia y revisar las medidas”. Por ello, ha vuelto a pedir a la ciudadanía “prudencia y responsabilidad en el consumo del agua”, ya que “la provincia de Málaga sigue sufriendo un importante déficit hídrico” que obliga a mantener limitaciones en el suministro.