La Junta de Andalucía defiende el proyecto de universidad privada pese a los informes en contra

El consejero de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, Rogelio Velasco, defiende la autorización por parte del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía el pasado 7 de febrero de los primeros trámites para la puesta en marcha de la Universidad Tecnológica Atlántico-Mediterráneo (Utamed) pese a tener tres informes en contra de la Conferencia General de Política Universitaria, dependiente del Ministerio de Universidades; de la Dirección de Evaluación Académica de la Junta de Andalucía (Deva); y del Consejo Andaluz de Universidades (CAU).

“Respeto tanto el criterio de la comisión interministerial, que emitió un informe negativo, y de la propia Deva, pero desde la Consejería también tenemos nuestro propio criterio. Los informes que estas dos instituciones evacuan tienen un carácter preceptivo pero no es vinculante. Y nosotros hemos seguido estrictamente la legislación aplicable y al final se ha propuesto su desarrollo una vez que el Consejo de Gobierno apoyó el anteproyecto de ley”, ha dicho Velasco.

Utamed aspira a ser la primera universidad on line andaluza, es privada y está promovida por Medac, una ex empresa del consejero de Educación Javier Imbroda, contando también como socio con el grupo Vocento.

PSOE, Unidas Podemos, CCOO y las universidades públicas andaluzas ya han mostrado públicamente su rechazo a este proyecto porque consideran que “está falto de calidad” y porque no tiene ningún informe positivo que avale su implantación. No obstante, Velasco sale al paso de la críticas y cree que Utamed “va a ser un caso de éxito”. “Creemos que es importante que desde España y desde Andalucía se cree una universidad on line porque puede acceder a un mercado inmenso. No es solo España y Europa, sino toda América Latina donde es un valor extraordinario que la docencia inicialmente se imparta en castellano, que es el segundo idioma más hablado del mundo”, asegura el consejero.

En el pleno del Consejo Andaluz de Universidades del pasado 13 de diciembre, Velasco argumentó que el Gobierno andaluz está a favor de proyectos que fomenten la competitividad siempre y cuando garanticen la excelencia y la calidad de la enseñanza superior. Según se recoge en el acta, el consejero expuso que Utamed, la Fernando III -que también fue autorizada el día 7- y Loyola representan el 3,5% de los alumnos del sistema universitario andaluz “por lo que no supone, en principio, perjuicio alguno para las universidades públicas”. Los rectores de las universidades no lo ven así y votaron en contra de Utamed y de la Fernando III, aunque con la particularidad de que ésta última, al menos, sí tenía informes favorables del Ministerio y la Deva.