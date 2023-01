La Junta dice que desconocía el estado del colegio de La Palmilla y responsabiliza al Ayuntamiento de no informar

La delegada de la Junta de Andalucía en Málaga, Patricia Navarro, ha afirmado este lunes no tener constancia del estado del colegio Manuel Altolaguirre, en La Palmilla, responsabilizando al Ayuntamiento de no haber informado como es su competencia a la Delegación.

"Cuando hay un centro educativo que es titularidad de la Junta, pero está gestionado también por el Ayuntamiento, lo primero que tienen que hacer antes de denunciar es ponerlo en conocimiento de la Delegación", ha aseverado Navarro al respecto del estado del colegio.

Asímismo, la delegada ha señalado que el camino a seguir en estos momentos por parte de la Junta pasa por hacer un informe patológico, "un estudio técnico", que profundice en los daños que "aparentemente puede tener y que confirme que el estado de deterioro es tan profundo como para tener que actuar la Junta de Andalucía". En este sentido, ha recordado que el Gobierno andaluz "actúa cuando excede aquello que podemos considerar de mantenimiento o deterioro por el uso".

El concejal del distrito: "o se plantea una rehabilitación integral o se cierra"

Cabe recordar que el pasado mes de diciembre Urbanismo declaró en ruinas el edificio de Infantil del colegio Manuel Altolaguirre y 60 niños tuvieron que ser trasladados al de Primaria, al otro lado de la calle Arlanza. Pero el edificio de acogida también cuenta con importantes deficiencias, el suelo se mueve, las paredes y los patios están agrietados, al igual que los muros perimetrales. "O se plantea una rehabilitación integral, una obra seria, o se cierra", consideró el pasado viernes Francisco Pomares, concejal del distrito Palma-Palmilla.

"No entendemos cómo se ha podido mantener a los niños en un colegio en esta situación, está mal pilotado, lleva veinte años moviéndose, no es una cuestión sobrevenida ni se ha debido a un terremoto, lleva años abandonado y no se tenía que haber iniciado así el curso escolar", dijo Francisco Pomares en relación al módulo de Infantil.

Pomares responsabilizó entonces al equipo educativo del centro y a la Junta de Andalucía, titular del edificio, de "seguir abriendo" un edificio en condiciones ruinosas y apunta que desde el Ayuntamiento "hemos hecho todo lo posible y hemos ayudado en el traslado al colegio grande, estamos haciendo la obra de emergencia, pero es que este edificio también tiene sus deficiencias, así que se tienen que sentar los responsables de Planificación Educativa de la Junta de Andalucía y tomarse en serio este tema".