La Junta insiste en que el equipo de Wukan a Málaga llega sin síntomas de coronavirus

El vicepresidente de la Junta, Juan Marín, ha advertido este miércoles de que, cuando un país de origen da un visado para que sus ciudadanos puedan salir al extranjero, "estos garantizan que están en las condiciones que tienen que estar". "Los visados están para eso", ha asegurado.

Así ha respondido, en declaraciones a los periodistas, ante la visita del equipo de fútbol 'Wuhan Zall' de la Primera División China este miércoles a Málaga procedente de Estambul y Sanghai, sin presentar sintomatología alguna relacionada con el coronavirus.

"Vienen 300.000 turistas al año de China y espero que los que venga lo hagan en las condiciones que tiene que ser. Cuando piden un visado para venir entiendo que lo hace con todas las garantías necesarias", ha apuntado, a la par que ha recordado que "no hay ningún caso de este virus en Andalucía" y ha llamado a no ser alarmistas. "Algunas veces no somos realistas", ha subrayado.

Así, por último, ha insistido en que "los visados están para eso y los países de origen garantizan que están en las condiciones que tienen que estar".

Esta semana, las pruebas practicadas a una mujer española que había llegado de Shanghai y que ingresó en un hospital privado de Málaga han descartado que se infectara de coronavirus, que ya ha afectado a casi una decena de países además de China, donde se sitúa el origen. Así lo confirmó la Delegación de la Junta de Andalucía.

Los sanitarios estaban a la espera de conocer el resultado de unas pruebas que podrían tardar hasta 48 horas en llegar. La paciente había sido hospitalizada desde este domingo con un proceso viral respiratorio. Llegó poco antes del mediodía con síntomas que se corresponden con la infección de origen chino y que son similares a los de un cuadro gripal. Tras ello, quedó ingresada en aislamiento de dicho centro sanitario. Sería el análisis de las pruebas el que permitiría confirmar si la mujer contrajo o no el virus.