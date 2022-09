La Junta realizará una recaptación de menores no vacunados contra el Covid en los centros educativos

Con motivo del inicio del curso escolar, la Junta de Andalucía va a realizar una recaptación de menores no vacunados contra el coronavirus en todos los centros educativos. Este refuerzo de la vacunación infantil se realizará a través de las enfermeras referentes escolares y de acuerdo con la comunidad educativa.

Para llevar a cabo esta recaptación, localizarán a estos niños que no han querido vacunarse anteriormente o que sus padres no han querido vacunar para indicarles que “se han vacunado muchos niños y no hemos tenido ninguna contraindicación, ni ningún problema mayor”, según ha explicado la consejera de Salud y Consumo, Catalina García.

Actualmente, el porcentaje de niños inoculados supera el 60%, pero García ha asegurado que el objetivo de la consejería era alcanzar el 70 o el 75%. Por ello, han decidido llevar a cabo esta recaptación escolar.

En relación a la cuarta dosis, García ha recordado las palabras que su antecesor en el cargo, Jesús Aguirre, indicando que en abril ya solicitaron la cuarta dosis para las personas más vulnerables que se encuentran en centros residenciales, pero “no se acordó así por parte del Ministerio de Sanidad”. Cinco meses después, el ministerio ya se ha pronunciado al respecto y el Gobierno andaluz quiere “hacerla coincidir con la vacunación de la gripe para que se pueda empezar en centros esenciales en la primera o segunda semana de octubre”.

Ahora, para realizar este proceso de vacunación están pendientes de las vacunas que van a llegar desde el Gobierno y ha indicado que lo más importante de esas vacunas es que “vengan adaptadas a las nuevas variantes que están circulando ahora mismo, para que la vacunación sea efectiva”. Asimismo, García ha añadido que esta reclamación se va a trabajar la semana que viene en la Comisión de Salud Pública.

Por otro lado, la consejera de Salud ha asegurado que la incidencia del coronavirus sigue disminuyendo en Andalucía y se sitúa, actualmente, en 91. Además, son 218 personas las que están hospitalizadas y 13 ingresadas en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Cierto es que con el otoño, llegan los virus respiratorios y el Covid “va a ser uno más de ellos” aunque la diferencia de este virus con el resto es que “hay más fallecimientos por Covid que por otros virus respiratorios”, según Catalina García.

Por ello, la consejera de Salud ha pedido a la población “precaución”. Además, insta a los ciudadanos a que continúen manteniendo las medidas de precaución “que deberíamos tener ya dentro de nuestro ADN”, entre las que ha destacado el uso del gel hidroalcohólico, lavarse las manos frecuentemente o mantener los interiores ventilados. De este modo, también ha insistido que para las personas vulnerables “su mayor protección es la mascarilla”.