Lleno en las playas de Málaga el primer fin de semana de julio, pero ¿se mantendrá todo el verano?

Este primer fin de semana de julio, inicio oficial de las vacaciones, turistas y bañistas han dejado imágenes de playas abarrotadas. Los chiringuitos de la Costa del Sol han estado completos este sábado y domingo. Pero, ¿se va mantener durante todo el verano? Los hosteleros de playas temen que el adelanto electoral del 23 de julio pueda tener un impacto negativo en los viajeros nacionales.

Así lo ha reconocido a este periódico el presidente de la Asociación de empresarios de playas de Málaga, Manuel Villafaina. Aunque ha asegurado que "las sensaciones son buenas", pues indica que la mayoría de chiringuitos de la provincia han estado al 100% este primer fin de semana de julio, ha confesado que las elecciones generales pueden "cortar un poco el flujo".

No obstante, Villafaina apunta que hay que "esperar para ver qué ocurre" y se muestra optimista porque "desde la pandemia la gente sale y se divierte más". "Ya este invierno ha sido mejor que el del año pasado, por lo que esperamos que este verano también sea mejor que el de 2022 y que podamos incluso superar el de 2019", ha manifestado.

En cuanto a los precios, el representa del colectivo empresarial indica que no les ha quedado "más remedio que terminar subiendo los costes" de los productos que se ofrecen en estos bares de playa como consecuencia de la inflación. "Los hemos subido lo más tarde posible para que la gente viera que no pretendíamos aprovecharnos del momento. De hecho, solo hemos subido entre el 7 y el 8% cuando la luz ha subido el 200%", ha considerado.

Además, ha explicado que ahora tienen ahora que pagar los préstamos del Instituto Crédito Oficial (ICO), dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que recibieron durante la parte más dura de la pandemia para poder hacer frente a sus necesidades de liquidez, realizar sus pagos más inmediatos e ir salvando los muebles como puedan a la espera de captar ingresos.

El perfil del turista que llega a la provincia de Málaga, señala Villafaina, posee "un poder adquisitivo alto", lo que ha dado lugar al nacimiento algunos chiringuitos más exclusivos y lujosos conocidos como beach clubes. Si bien, el presidente de la asociación de empresarios de playa asegura que los locales a pie de playa tradicionales "siguen existiendo y seguimos siendo el 95%" en el litoral malagueño, a pesar de la irrupción de otros modelos de negocio de "semi ocio", que además de la comida ofrecen "copas" como pueden ser los clubes de playa, lo que en su opinión supone "un 5%" y de los que "muchos están volviendo a lo que eran".

“Son bares, restaurantes y pubes todo a la vez y ahí sí que perdemos un poco la idiosincrasia y la realidad de lo que es el chiringuito tradicional”, ha valorado Villafaina, apuntando que suelen ser frecuentados por “parte de la juventud”. En este sentido, ha afirmado que “para nada” este tipo de locales están desplazando al chiringuito tradicional. “Los hay, pero son mínimos, un 5%”, valorando que “no tiene sentido” que se denominen clubes de playa ya que no dejan de ser “chiringuiteros porque tienen un chiringuito”, aunque no todos funcionan bajo el modelo tradicional.

Y es que la gastronomía vinculada al mar y su peculiar forma de cocinar “al espeto o a la caña de fuego” es una de las particularidades que hacen del chiringuito un elemento diferenciador de otro tipo de restaurantes, con platos característicos como “la fritura, el espeto, el pescaíto frito, los arroces o el atún, una cocina extensa y grande”, ha subrayado el representante del colectivo empresarial.

“Comer al espeto doradas, calamares, salmonetes, sardinas, boquerones, gambas, langostinos, el pulpo y su pata, eso no se da en otro sitio nada más que en las playas”, ha referido en cuanto a la tradicional forma de preparar los platos. “Son tantas cosas que se hacen hoy en día al espeto, que no se pueden ver en otros restaurantes que no sean un chiringuito”, ha apuntillado el empresario.

Tanto es así, que en 2020 se propuso declarar al espeto como patrimonio cultural inmaterial de la UNESCO, y haciendo alusión a una “encuesta” realizada por la Unión Europea (UE) de los principales motivos para visitar la Costa del Sol, el empresario ha señalado que lo primero es “el clima” y lo segundo “la gastronomía”. A ello ha añadido que “el 90% de los turistas que nos visitan, tanto nacionales como internacionales, va a un chiringuito”.