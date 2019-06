Maestros con discapacidad deben ir a Sevilla hasta seis veces para hacer las oposiciones

Como ya ocurrió en las dos convocatorias anteriores, las oposiciones al cuerpo de maestros de 2019 cuentan con tribunales completos de discapacidad, en este caso son tres y siete mixtos, en los que se examinan también personas de turno libre. Otros años todos se han concentrado en Málaga y los participantes de otras provincias tenían que desplazarse hasta aquí. En esta ocasión, la mayoría se ha concentrado en Sevilla y los aspirantes malagueños van a tener que recorrer más de 200 kilómetros hasta seis veces para participar en el procedimiento.

Los maestros de la especialidad de Pedagogía Terapéutica tienen que volver mañana viernes a la capital hispalense para repetir el supuesto práctico de la prueba escrita. Consideran que la lejanía les dificulta el proceso y les supone un gasto de energías y dinero extraordinario que no tienen que asumir otros compañeros.

“Hay gente que tiene muchos problemas, deficiencia visual y motora, que no son autónomos y tienen que depender de otras personas para acudir a un tribunal a más de dos horas de su domicilio”, comenta María González, una de las afectadas. Ella padece una enfermedad degenerativa y sus problemas musculares le suponen un verdadero escollo cada vez que tiene que dormir fuera de casa. Además, la interina critica que al reunir todos los nombres en un tribunal público se vulnera su derecho a la intimidad.

“Estamos defendiendo un sistema educativo inclusivo y ahora nos hacen esto a los maestros”, protesta María. “Antes el cupo de discapacidad estaba incluido en el tribunal ordinario, que es lo normal y nadie tenía por qué saber que soy de dicho cupo ya que es algo confidencial, pero si hacen un tribunal con todos nosotros se saltan a la torera nuestro derecho a la intimidad”, agrega.

Para ella los desplazamientos suponen un desgaste importante. “Tengo un problema en la cadera, me tiene que llevar mi pareja que se tiene que pedir un día de asuntos propios y no lo cobra, es una barbaridad hacerle esto a un discapacitado”, añade la especialista de Pedagogía Terapéutica. Además, María sufre un problema bronquial y no puede soportar el aire acondicionado. La prueba del pasado domingo le ha provocado un principio de neumonía del que se tiene que tratar con antibióticos.

Para ella, tener que repetir el examen ha sido un jarro de agua fría. Derrochó todo su esfuerzo en una prueba de cuatro horas y media en la que acabó con una tendinitis de tanto escribir. Ahora no se siente con fuerzas para volver a pasar por ello.

También protesta porque los especialistas de Pedagogía Terapéutica aún no saben cuándo tendrán la presentación oral de la unidad didáctica. En el resto de especialidades es entre el 3 y el 4 de julio. "Si no la retrasan vamos a tener menos tiempo que nuestros compañeros, es muy injusto, no partimos de igualdad de condiciones", añade.

La Consejería de Educación, por su parte, indica que la organización de los tribunales de discapacitados, que en anteriores ediciones se habían concentrado en Málaga, se han repartido este año por distintos puntos de Andalucía. “Debido a la atención especial que se presta a estos tribunales se escogen las sedes que cuenten con las mejores condiciones de seguridad y accesibilidad. Asimismo, se facilita en todo momento la participación de las personas con discapacidad. Sólo en el primer examen de la convocatoria, se han atendido 180 adaptaciones.