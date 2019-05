Último entrenamiento de la semana para el Málaga de Víctor Sánchez del Amo. El técnico madrileño aprovechó la sesión del viernes y el parón competitivo del equipo, ya que descansará este finde por su compromiso ante el Reus, para organizar un partidillo con algunos jugadores de La Academia para no olvidar el ritmo competitivo.

El equipo realizó un breve entrenamiento en el Ciudad de Málaga y a posteriori, Víctor organizó un partido de 70 minutos, dividido en dos partes de 35, evidentemente, a puerta cerrada. El entrenador blanquiazul pudo probar numerosas variantes en una jornada matutina en la que golpeaba un fuerte viente sobre el césped. Los canteranos Cristo, Dani, Ramón, Kellyan, Hugo e Iván Jaime fueron lo más destacado en clave cantera.

Los dos onces que se pudieron ver sobre el césped fueron los siguientes. Werner; Cifu, Luis Hernández, Diego González, Cristo; Keidi Bare, Ramón, Boulahroud; Iván Alejo, Ontiveros y Harper por un lado, y al otro ese otro once: Kieszek; Iván Rodríguez, Lombán, Miguel Torres, Juankar; Renato, N'Diaye, Mula, Hicham; Koné y Blanco Leschuk. Esperando su turno estuvieron los canteranos Kellyan, Hugo, Iván Jaime y Dani Sánchez.

El encuentro iba siendo parado cada vez que le convenía a Víctor para corregir y dar indicaciones a según qué jugadores. Los goles y el resultado fueron lo de menos en un partidillo el que se pudieron ver dos sistemas: el 1-4-3-3 y el 1-4-2-2. No estuvieron presentes en el partidillo Munir, Pau Torres –que finalmente no fue convocado por Luis De la Fuente para el Europeo sub 21–, Brezancic, Adrián ni Mehdi Lacen, que realizaron trabajo en el gimnasio.

Ricca y Pacheco, al margen aún

En cuanto a la enfermería, en el gimnasio se mantienen los lesionados Erik Morán y Seleznov, que siguen aú. tocados. Comienzan a ver la luz al final del túnel tanto Fede Ricca como Dani Pacheco, ya que ambos se ejercitaron sobre el césped del Ciudad de Málaga las órdenes del readaptado físico del grupo, Manu Gestoso. Ambos están cerca de integrarse al grupo, pero siguen al margen.

Tras el partidillo de hoy viernes, el equipo tendrá dos días de descanso, sábado y domingo, para volver a los entrenamientos el próximo lunes para preparar el encuentro ante el Real Zaragoza del próximo viernes 24 de mayo (21:00, en GOL, en La Rosaleda).