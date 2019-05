Pau Torres sí estará disponible para Victor Sánchez del Amo en la recta final del campeonato y los play off de ascenso y serán sólo las bajas confirmadas de Munir y Alfred N'Diaye las que tendrá que solventar el técnico. El central, cedido por el Villarreal este verano, se queda fuera de la prelista de 25 convocados por el seleccionador de la sub 21, Luis de la Fuente, para disputar el Europeo de Italia con La Rojita. La columna vertebral del Málaga mantiene una de sus piezas.

Es una gran noticia para los intereses del Málaga aunque no tanto para el jugador, que no ve valorada su trayectoria ni reconocida la temporada que está completando con la blanquiazul, pero Víctor Sánchez del Amo mantiene a una de las piezas fijas de su esquema, un central que no se ha perdido prácticamente nada desde que llegó este verano.

La Rojita comienza el Europeo de Italia el 16 junio, precisamente ante la anfitriona, Italia –también está en el grupo Polonia y Bélgica–. El central tenía la posibilidad de perderse los encuentros ante Albacete y Elche de final de Liga, más los del play off, aunque finalmente no será así.

Junior y Brahim, en clave malagueña

En la prelista de Luis De la Fuente sí están los malagueños Brahim (Real Madrid) y Junior (Real Betis). El jugador blanco está terminando la temporada a un nivel altísimo en la capital y ha encontrado el premio. El caso del bético es fruto una regularidad notable en la capital andaluza.