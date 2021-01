Málaga sigue a la cabeza de Andalucía en contagios con casi 700 nuevos casos de Covid

La curva de la presión asistencial en Andalucía sigue en ascenso y Málaga empieza a tomar nuevamente la posición de cabeza, como ya ocurrió en la primera ola. También destaca en el número de contagios, con un total de 684, muy por encima de los 470 de Sevilla y los 332 de Cádiz, las dos provincias que le siguen en cuanto a nuevos casos. La tasa de infecciones en la provincia diagnosticadas en los últimos 14 días ya se eleva a 332 por cada 100.000 habitantes. En seis municipios supera el millar.

Si la semana se iniciaba con 1.035 positivos, unas cifras de récord en la provincia, este martes tampoco presenta una situación mucho más alentadora. Se han comunicado casi 700 casos, lo que eleva el total de casos a 43.966. En lo que llevamos de mes se han infectado más de 5.100 personas en la provincia.

Aunque la mayoría de enfermos pasan el Covid sin necesidad de asistencia hospitalaria, 35 personas tuvieron que ser ingresados en centros sanitarios en las últimas horas. Esto hace que la presión crezca. De esta forma, actualmente hay 309 pacientes confirmados con Covid-19 atendidos en las plantas de los hospitales malagueños.

Esto supone un aumento de 60 enfermos con respecto a las cifras del domingo 10 de enero, que había 250 hospitalizados. Málaga es la provincia andaluza con más ingresos por los efectos del coronavirus. Le sigue Cádiz con 278 hospitalizaciones y Granada con 234. Sevilla ha bajado al cuarto lugar con 220.

En la provincia malagueña 33 enfermos permanecen en las unidades de cuidados intensivos, dos más que en la jornada anterior. También hay que lamentar cuatro fallecidos más, que elevan a 813 los decesos totales desde el inicio de la pandemia.

En cuanto a los recuperados, se añaden 41 más y ya son un total de 36.105 los malagueños que han superado la enfermedad. Esto supone un 82% del total de contagiados, según las cifras oficiales aportadas por la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía.

Situación en los municipios

La tasa de incidencia según los diagnósticos a través de PCR y test de antígenos en los últimos 14 días es especialmente alta en seis municipios, que pasan del millar de casos por cada 100.000 habitantes. Teba despunta con más de 4.500 casos por cada 100.000 habitantes. Le siguen Salares y Monda con más de 2.300, Alameda con 1.900, Genalguacil con 1.700 y Almargen con 1.125 por cada 100.000 vecinos.

La delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, destacó este martes que "estos incrementos que estamos viendo estos días son para preocuparnos y para seguir llamando a la responsabilidad a toda la ciudadanía, que cumplan con totas las medidas de protección que ya sabemos y un poquito más".

También quiso hacer un llamamiento al sector comercial y de ocio para que sigan manteniendo la seguridad llevada hasta el momento en sus establecimientos y extremen las precauciones. "Sabemos que los horarios no son los que les gustaría pero ahora es lo que toca, así que agradecemos el esfuerzo que están haciendo", añadió Navarro.

En cuanto a las restricciones, la delegada del Gobierno andaluz en Málaga apuntó que "no se descarta en ningún caso actualizar las medidas y las restricciones, todo dependerá de la evolución". Y subrayó que "a este Gobierno no le ha dolido en prenda tomar decisiones, a veces, duras pero con la conciencia de que tenía que hacerlo y con la tranquilidad también de que el fin último era salvar vidas e intentar que el sistema de salud no colapse para poder ofrecer la mejor atención posible a los enfermos Covid y los convencionales, que se siguen produciendo".