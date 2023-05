Málaga baja de los 400 contagios Covid pero registra diez fallecidos en una semana

La provincia de Málaga ha bajado en esta semana de los 400 casos de coronavirus y registra 388 nuevos contagios, casi un centenar menos que hace siete días cuanto se contabilizaron 482. Asimismo, en este periodo han fallecido diez personas con o por la enfermedad.

En cuanto al número de hospitalizaciones por coronavirus, ya han pasado 17.558 personas por los hospitales malagueños, 32 de ellas en esta semana, de las que 1.251 han tenido que ser atendidas en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).

Cerca de 400 contagios estos días

Según la información facilitada de acuerdo con la nueva estrategia de vigilancia aprobada por la Comisión Nacional de Salud Pública, el número de positivos detectados en estos días han sido 388, con lo que desde el inicio de la pandemia son 322.606 contagios.

Además, en estos días han muerto diez personas con o por el virus, elevándose la cifra a 2.921 desde el inicio de la pandemia. Por su parte, el número de recuperados sigue aumentando con 346 contabilizados más, siendo el total de 322.011 personas que han superado la enfermedad.

En cuanto al proceso de vacunación, los últimos datos disponibles a fecha de 2 de mayo señalan que se han administrado un total de 3.818.360 dosis en la provincia de Málaga. Así, 1.451.496 personas han recibido al menos una dosis y 1.420.854 personas tienen la pauta primo vacunación completa.

Este martes, la Consejería de Salud y Consumo ha querido hacer un recordatorio del uso obligado de la mascarilla en los centros sanitarios y sociosanitarios, así como los beneficios de esta para las personas con alergia.

Hace tres años, los malagueños – como el resto de españoles– estaban confinados. Si se echa la vista atrás, las emociones se reparten entre el alivio y el espanto. Espanto por el pasado, alivio por el presente. Tres años después, muchos pacientes hospitalizados por Covid están recuperados por completo y ahora recuerdan su ingreso como un mal sueño. Pero otros siguen luchando a brazo partido contra las secuelas que les dejó el virus. Es el dispar balance de los supervivientes.

Obviamente, la peor parte se la llevaron los 2.883 fallecidos en la pandemia con esta infección.

El balance dispar de los supervivientes del Covid

Antonio Leal fue uno de los primeros contagiados. Contrajo el virus a mediados de marzo de 2020. Pasó 343 días ingresado entre el Clínico y el Marítimo, 74 de ellos en Cuidados Intensivos. Quizás sea el paciente de la provincia que más tiempo permaneció hospitalizado. Entró caminando en el Clínico y casi un año después salió en silla de ruedas. Aunque se ha recuperado bastante, no ha vuelto a andar.

Apenas da unos pasos, y con ayuda, para ir al baño. Además, no puede mover el brazo derecho. “Me estoy acostumbrando a comer con la mano izquierda a la fuerza... Me encuentro bastante bien, dentro de lo que cabe... En el hospital estuve muy mal. Le vi las orejas al lobo, pero aquí estoy, dando guerra”, bromea. A sus 70 años, conserva el buen humor para sobrellevar esta adversidad.

Él y su mujer, Encarna Urbano, estaban felices disfrutando en un hotel de Huelva cuando estalló la pandemia. Unos días después, él estaba hospitalizado. “Yo estoy a su lado todos los días, las 24 horas, porque no tiene estabilidad”, cuenta Encarna. Ella lamenta que la sanidad pública ya no le siga dando sesiones de rehabilitación, como al principio de su convalecencia. “Porque somos pensionistas y no podemos costearnos un fisioterapeuta, eso debería cubrirlo el seguro. Nos dicen que ya no le pertenece, pero no anda”, denuncia. Así que su hija y su yerno, cuando terminan de trabajar, se pasan por su casa y lo sujetan para que camine; a ver si pudiera volver a ser el que era. Antes del Covid, era válido. Ahora es un gran dependiente. Cristina, su hija, recuerda: “Sumando que no podíamos visitarlo en el hospital, que su gravedad era extrema y que estábamos confinados en casa, fue una época muy dura”. Aunque no puede ir solo al baño y únicamente cuenta con un brazo, Antonio está más animado. “Menos mal que cuento con mi familia”, reflexiona.