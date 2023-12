Málaga se "siente culpable" de enamorar al turista: así es la nueva campaña de la ciudad

'I feel guilty of your best moments' (Me siento culpable de tus mejores momentos) es el lema de la nueva campaña turística que ha lanzado Málaga, destinada al mercado internacional, en la que juega con la idea de superar la expectativas de los visitantes.

La campaña se compone de un anuncio general, de un minuto y medio de duración, y catorce específicos, de 45 segundos, que pivotan en torno a segmentos como el turismo, el estilo de vida, las compras, la playa, la cultura, las tradiciones o la gastronomía. Además, hay un 'spot' específico sobre Picasso.

Así, el Ayuntamiento de Málaga, además de poner el foco en sus principales reclamos turísticos, como los espetos de sardinas, el mar o la catedral, también promociona fiestas como la Semana Santa, su multitudinaria Feria de Agosto y la Navidad.

La campaña se ha presentado este viernes en el Cine Albéniz con la presencia del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; el concejal delegado de Turismo y Promoción de la Ciudad, Jacobo Florido, y personalidades como el artista Javier Calleja y el chef estrella Michelin Dani Carnero.

'I feel guilty of your best moments'

'I feel guilty of your best moments' impactará de manera específica en tres mercados internacionales de especial interés para el destino en 2024: Estados Unidos, Oriente Medio y Asia.

La campaña la ha realizado la agencia Beon Advertising y ha necesitado de 26 días de rodaje a lo largo de todo el año, contando con 62 localizaciones y 65 figurantes.

De la Torre ha destacado la necesidad de promocionar Málaga a través de una campaña que sea "exitosa" para los turistas y los propios malagueños, que permita crecer más en calidad que en cantidad. El edil ha incidido en la importancia de llegar a mercados maduros, en impulsar la colaboración público-privada y en hacer de Málaga una ciudad sostenible para atraer, a su vez, un "turismo de sostenibilidad".

"Todos nosotros nos sentimos culpables de querer que el mundo se enamore de Málaga y de que vaya a más", ha destacado Jacobo Florido, quien asegura que los turistas, cuando conocen la ciudad, quedan "totalmente enamorados" de ella. "Es una declaración de culpabilidad de vivir aquí, de trabajar por y para ella, de crear nuevas formas para ella", ha subrayado.

Durante el acto se ha presentado también la campaña en internet de promoción de destino para la temporada de invierno que se está llevando a cabo estas semanas en colaboración con la influencer malagueña María G. Durán (@mariaspeaksenglish).

Esta joven creadora de contenido es conocida por compartir en las redes "truquitos" de inglés y enseñar este idioma a su comunidad de forma divertida y sencilla. Ha publicado dos libros y, además, es dueña de la academia Pikingli, donde ofrece diversos cursos y clases online adaptadas a todos los niveles.