Málaga y sus luces de Navidad brillan de nuevo tras tiempos oscuros

Cuando Antonio Banderas se subió al escenario colocado delante de la escultura del Marqués de Larios y encendió el alumbrado en las Navidades de 2019, nadie, ni un alma, podía siquiera suponer lo que llegaría meses más tarde. Una pandemia mundial, el estado de alarma, el confinamiento domiciliario, el cierre de negocios, una crisis sanitaria sin precedentes, la muerte de más de 2.000 malagueños.

Desde entonces, se ha vivido en una especie de realidad paralela que, a fuerza de insistir, se ha superpuesto a la normalidad antigua y se ha asumido con cierta destreza como la única posibilidad de seguir hacia adelante. Así que, dos años después, en el mismo punto, a la misma hora, sobre las mismas tablas, frente a un público casi igual de numeroso, pero con mascarilla y advertencias de responsabilidad, hacer brillar la Navidad de nuevo era como saldar una deuda pendiente.

El evento organizado este viernes por el Ayuntamiento de Málaga parecía dejar entrar la música, el baile y la alegría, por fin, para iluminar los momentos más oscuros de la historia de muchos. Con Dj Pulpo para animar la fiesta y el concierto posterior de Efecto Mariposa había permiso para disfrutar en la vía pública, para dejarse llevar y sentir aquello que se había guardado en el cajón de lo “inconveniente”.

Todos querían estar –las bocacalles de Larios estaban colapsadas de gente y la vía principal repleta– aunque luego se quejaran de aglomeraciones. “Esto está petado”, decía un joven. Otros, simplemente, disfrutaban del momento, grababan vídeos de las tres canciones con las que se inauguró el alumbrado, se hacían selfies y jugaban a regresar a 2019. ¿Qué virus iba a poder con nosotros entonces?

“Todo es posible en Málaga, que está más bonita si cabe en Navidad”, dijo el alcalde, Francisco de la Torre, que recordó el compromiso con Málaga de Antonio Banderas y su Teatro del Soho al recibir con entusiasmo a la presentadora María Casado, directora de la división de televisión del teatro malagueño.

“Tenemos 84 calles en el centro y 500 en la ciudad iluminadas desde hoy”, indicó el regidor municipal, que también pidió “prudencia para ganarle la batalla al Covid” y animó a vacunarse a todo aquel que todavía no lo haya hecho. “Mucho ánimo a todos”, concluyó De la Torre.

María Casado se mostró “orgullosa y agradecida” de pertenecer ya a esta ciudad, “con muchas ilusiones por cumplir” y sin ninguna intención de marcharse. “He venido a echar raíces y pienso quedarme”, aseguró. Porque ya no bebe café sino que toma “una nube”, porque ha saboreado los espetos de sardinas y olido el aroma de las biznagas.

“No hay mejor ciudad que Málaga para vivir, porque es acogedora, respetuosa, está llena de vida y alegría”, agregó en un pequeño pregón que engordó el ego patrio. “Vamos a ponerle luz a la Navidad y a la vida, y a darle tan fuerte que nadie nos apague la sonrisa, por los que están lejos, por los que se fueron”, dijo, al tiempo, que llamó a la responsabilidad del público.

Entonces María Casado inició una cuenta atrás y se prendieron los 22 arcos que forman parte del “bosque” de la calle Larios. Jingles Bells inauguró el espectáculo de sonido. También se escucharon en el primer pase de muchos, este año sin hora concreta para evitar las concentraciones masivas, En Navidad, de los chicos de la Academia OT con Rosana, y All I Want for Christmas is you de Mariah Carey.

Cuando terminó de sonar la última canción, miles de fotografías inmortalizaron el momento y poblaron las redes sociales segundos después. Muchos decidieron quedarse para escuchar el directo de Efecto Mariposa, que estrena disco. Otros emprendieron la marcha hacia otros puntos del centro. La calle San Juan, con sus lámparas de araña y su entramado de bombillas era una de las novedades y tuvo mucho ambiente. También la Alameda y los alrededores.

Mientras se preparaba el escenario para la banda malagueña, un grupo de amigos bailaba las canciones pinchadas por el Dj de Cadena100. Paula, María, Alina y Roberto llegaron desde Segovia. El domingo tienen las oposiciones de enfermería del SAS y no tenían ni idea del ambiente previo que se iban a encontrar en la ciudad. “Las luces son impresionantes, no sabíamos que se montaba todo este sarao”, comentaban encantados de haber averiguado, media hora antes, el lugar y la hora del evento.

Era la primera vez que venían a Málaga, como muchos de los que estaban presentes en la inauguración del alumbrado. Riendo, hablando en inglés, en alemán, cantando, bailando, emocionados. Como si no hubiera pasado una apisonadora por encima del planeta. Como si la resistencia fuese infinita. Señal de ello es que la Navidad vuelve a encenderse un año más. Y con ella, la ilusión de tiempos mejores.