Málaga, a 14 puntos de la tasa 50 que marca el riesgo bajo de Covid

Pasado el "efecto fin de semana" los datos vuelven a ser contenidos. La tasa en la provincia sigue la tendencia a ir bajando pasito a pasito y se sitúa ya a 14 casos de los 50 que Bendodo, consejero de Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía, marcó el lunes como "un paso importante para iniciar el camino a la normalidad".

Se puede decir que el paso de bajada de la incidencia acumulada (IA) es lento porque ha bajado menos de dos casos cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días en la provincia de Málaga. A este ritmo no veremos bajar el límite de los 50 casos hasta, al menos, pasada una semana. Esos 50 casos de tasa son importantes porque, si sólo tenemos en cuenta la IA como factor para marcar el riesgo por Covid en un área, es el paso que diferencia el riesgo medio del bajo. Por debajo de este hay un escalón más, que se marca por debajo de los 25 casos por cada 100.000 habitantes. Otros de los indicadores que los Comités Territoriales tienen en cuenta para señalar el nivel de riesgo son la ocupación de camas UCI o o la incidencia en la población mayor de 65 años.

Parafraseando el dicho anglosajón de "no news is good news" (si no hay noticias son buenas noticias), que el balance que arroja los datos del Instituto de Estadística y Cartografía de la Junta de Andalucía (IECA) sean contenidos es una buena noticia. Los nuevos contagios por pruebas diagnósticas de infección activa (PDIA) siguen por debajo del centenar, registrándose 93.

En los hospitalizados han debido ingresar 13 personas, una de ellas directamente en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Además, sólo hay que lamentar un fallecido, con lo que el agregado total de decesos desde marzo de 2020 en la provincia de Málaga se eleva hasta los 1.956. Los recuperados casi quintuplican a los nuevos contagios, sumando 488 al agregado de personas que han pasado satisfactoriamente la enfermedad tras haberse contagiado.