Málaga no reducirá el IBI al máximo que me permite la ley

El Ayuntamiento de Málaga no aumentará las bonificaciones del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) todo lo que le permite la legalidad vigente. A una moción en la Comisión de Economía del mes de mayo del PSOE ha votado en contra el equipo de gobierno (PP y Ciudadanos) agarrándose a que, primero, el gravamen de la ciudad es ya uno de los más bajos de España (0,451; cuando el mínimo es de 0,4), y, después, asegurando que cualquier movimiento venga acompañado de una compensación estatal.

Todavía se deja notar el agujero que hizo en las cuentas municipales el cambio de la plusvalía, cuya repercusión estiman en unos 20 millones de euros que dejarán de recibir las arcas públicas anualmente. Todo esto sin compensación del Gobierno alguna, por mucho que no son pocas las voces que lo han pedido desde el Consistorio.

En el caso del IBI, los socialistas defendían que el cambio impositivo para incrementar los descuentos en las Viviendas de Protección Oficial (VPO), núcleos poblaciones más alejados y que, por lo tanto, cuenten con menos servicios o para aquellas que cuenten con placas solares, garantizaría unos impuestos justos y progresivos para las familias. La propuesta era apoyada por el otro grupo de la oposición, Unidas Podemos, pero tanto los concejales del PP como el no adscrito, Juan Cassá, y la concejala de Ciudadanos han votado en contra.

La concejala socialista, Alicia Murillo, ha defendido que no es una cuestión de "bajar impuestos, sino de usar las bonificaciones que contempla la ley como una herramienta para conseguir beneficios sociales". "Dicen que Málaga es una smart city, hablan de la agenda urbana y de la Expo sostenible 2027, pero no se atiene a los hechos, la ley de haciendas locales permite una bonificación por la instalación de puntos de recarga por vehículos eléctricos, pero aquí no entra en la ordenanza fiscal, cuando queremos sacar pecho de ser una ciudad sostenible", ha continuado Murillo.

Sin embargo, el concejal delegado de Hacienda, Carlos Conde, le ha respondido que la capacidad recaudatoria del IBI en Málaga es "tan baja que llega hasta límites insostenibles", después de que leve 17 años sin actualizarse. "Otros ayuntamientos fríen a sus vecinos a impuestos", ha continuado el edil de Hacienda para defender que la carga impositiva de la ciudad es una de las más bajas de España.

Pese a que no ha salido adelante la propuesto, los concejales del equipo de gobierno sí se ha mostrado favorables a estudiar un aumento de la bonificación a aquellas viviendas que cuenten con placas fotovoltaicas. Así, se han mostrado partícipes de aumentar la bonificación del 15% actual al 25% –pese a que la ley permite llegar hasta un 50%–. La concejala socialista Alicia Murillo les ha recriminado que siempre aseguran que lo "van a estudiar, pero al final no hacen nada". De momento, los impuestos se quedan como antes de comenzar la Comisión de Economía del mes de mayo.