Maldonado pide al PP que "coja el toro por los cuernos" y hable con la dirección nacional de Cs sobre el tema Cassá

El vicepresidente primero de la Diputación de Málaga y dirigente de Ciudadanos, Juan Carlos Maldonado, ha pedido este jueves al PP que "coja el toro por los cuernos" y que negocie directamente con la dirección nacional de Ciudadanos sobre la polémica surgida con el concejal tránsfuga de Ciudadanos Juan Cassá si quieren mantener el pacto que ambas formaciones tienen en la Diputación y en el Ayuntamiento de Málaga.

"Esta situación la ha provocado el PP y la solución la tiene que tomar el PP reconduciendo esa situación en la dirección que dice Ciudadanos", ha comentado Maldonado, quien ha indicado que no hay fechas definidas. "Eso no depende de mí. Tienen que encontrar a los interlocutores válidos en la dirección nacional de Ciudadanos. Que sea el PP, si tiene ánimo de solucionar esta situación, el que coja el toro por los cuernos y hable con ellos para darle la orientación y la solución que Ciudadanos plantea para este asunto", ha añadido.

Maldonado ha reiterado que "Ciudadanos tiene claro que el señor Juan Cassá no puede formar parte de ningún gobierno en ninguna administración y menos donde gobierne también Ciudadanos" y ha subrayado que la situación es la misma en Diputación y en el Ayuntamiento.

Juan Cassá se presentó como candidato a la alcaldía por Ciudadanos en Málaga en las elecciones municipales del año pasado. Tras un mal resultado, pasó a la Diputación, hubo disputas internas y finalmente este pasado 4 de mayo comunicó que abandonaba el partido naranja y que pasaría a ser edil no adscrito en el Consistorio, por lo que renunciaba a dejar su acta como le exigió la dirección de Ciudadanos.

Esta situación abre un serio problema para el PP porque Cassá tiene la llave para una posible moción de censura en el Ayuntamiento de Málaga, ya que si uniera su voto a los de PSOE y Adelante Málaga Francisco de la Torre perdería la alcaldía tras 20 años en el puesto. Para intentar frenar esa posibilidad, el PP le ofreció a Cassá ser portavoz del equipo de gobierno en la Diputación y responsable de Relaciones Institucionales con un sueldo total superior a los 90.000 euros anuales. El pleno de Diputación aprobó ese nombramiento ayer miércoles con los votos a favor del PP y de Cassá, mientras que Ciudadanos -su socio de gobierno- votó en contra. Maldonado fue claro en el Pleno y afirmó que se trataba de un "chantaje", de un "escándalo", y que se ponía la administración "al servicio de un señor que lo único que mira es por sus intereses personales".

Maldonado denuncia el "chantaje" de Cassá y el diputado Guillermo Díaz afirma que la situación es "amoral"

El diputado nacional por Málaga de Ciudadanos Guillermo Díaz ha asegurado también este jueves que no van a permitir que Cassá entre en el equipo de gobierno, por lo que la situación está más que tensa entre PP y la formación naranja con vistas a la gobernabilidad en el Ayuntamiento de Málaga y la propia Diputación. En una entrevista en Cadena Cope, Díaz ha tachado de "amoral" ni siquiera que se negocie con Cassá para formar parte de un gobierno y no le consta que el presidente regional de su partido, Juan Marín, estuviera al tanto del acuerdo. "De verdad que toda una institución (en referencia a la Diputación de Málaga) se tiene que poner a mirar qué tiene que hacer para que una persona que incumple su palabra no arme un follón", se cuestiona el parlamentario malagueño. Diez también cree que Francisco de la Torre se equivoca al cuestionar la vigencia del pacto de gobierno que suscribió el PP con la formación naranja para la Alcaldía de Málaga.