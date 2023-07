Mari Nieves Ramírez (PSOE): "Pedimos el voto a quienes ven con miedo los pactos entre PP y Vox"

Mari Nieves Ramírez (Málaga, 1984) se afilió a las Juventudes Socialistas al alcanzar la mayoría de edad. Su puesta de largo en la política tuvo lugar en 2011, momento en el que ocupa varias delegaciones en su Torrox natal, después (paso por la oposición mediante), salta al parlamento andaluz, institución en la que fue vocal, portavoz y secretaria en distintas comisiones. Ahora, vuelve a dejar su municipio, donde el 28-M intentó erigirse en alternativa al PP como alcaldesa, para ir de candidata número uno al Congreso de los Diputados por Málaga.

¿Cómo valora el reciente cara a cara entre el presidente del Gobiero y el cándidato del PP?

En el cara a cara, por un lado, hubo un presidente solvente, como lo es Pedro Sánchez, que intentó contar todo lo que hemos hecho en esta legislatura y, por otro, estuvo Alberto Núñez Feijóo, que se dedicó a mentir permanentemente sin dar opción a que el presidente pudiese contestar. Es lo mismo que estamos viendo durante la campaña. Mientras el PSOE pone en valor la gestión que ha hecho, el PP se está dedicando a mentir.

La mayoría de casas encuestadoras, sin embargo, restaron empuje a Sánchez tras él…

Lo que estamos viendo en las últimas encuestas es que el PSOE está fuerte y está creciendo. Esta última semana de campaña va ser decisiva. Confío en que en estos días va a haber una remontada.

¿Le sorprendió el adelanto de las elecciones? ¿Piensa que fue una decisión acertada?

Me sorprendió, como a todos los españoles, y además creo que fue una decisión valiente. Veníamos de dos elecciones en las que los resultados no habían sido los deseados y los que entendíamos que merecíamos. Porque son muchos los compañeros que hicieron un trabajo muy importante, pero la polarización nos llevó a perder peso institucional. Con la convocatoria anticipada, lo que quiere Sánchez, como demócrata, es que la gente se exprese con libertad en las urnas. Se ha discutido mucho si la fecha es la acertada y si invita al voto. La gente sabe lo que nos jugamos y ya no es tanto el cuándo como la oportunidad de poder decidir.

La derecha está centrando la campaña en lo que denominan derogación del sanchismo, mientras que la izquierda prefiere alertar sobre posibles retrocesos si esta gobierna. ¿No le parecen estrategias un tanto exacerbadas?

Nosotros estamos basando nuestra campaña en positivo, queremos contarle a la gente tanto lo que hemos hecho como la necesidad de continuar cuatro años más para seguir consolidando todos los progresos. Venimos de una legislatura muy difícil, con una pandemia, una guerra a las puertas de Europa, una crisis inflacionaria a consecuencia de ello y la peor de las derechas en la oposición. Y, aún así, España lidera el crecimiento económico en Europa, revalorizamos las pensiones un 8,5%, subimos el salario mínimo, aprobabamos una reforma laboral que está haciendo que uno de cada dos contratos que se firman en Málaga sean indefinidos y que está logrando cifras de empleo récord en la provincia con 700.000 empleos.

Cuando hablamos con preocupación de un posible Gobierno de PP y Vox, de encontrarnos a un Abascal de vicepresidente o al frente de ministerios importantes, es porque es un riesgo que tenemos que contarle a la gente. El otro día leía en la cuenta de Instagram de un compañero, que es alcalde de un municipio de la provincia y es homosexual, una publicación que decía: ‘No sabéis lo doloroso que es que cada vez que llegan unas elecciones jueguen con tus derechos, más todavía que familiares y amigos tuyos piensen en votar alguna de esas opciones’. Ese miedo lo tiene la gente y el PSOE tiene que avisarlo. Vox es un partido que niega la violencia machista, el único y mayor terrorismo que existe en estos tiempos, y además el PP le compra los marcos ideológicos, como cuando en Valencia calificaron de divorcio duro un supuesto caso de violencia de género.

Precisamente, Vox es un tema recurrente en el discurso del PSOE. ¿Cree que al ciudadano de a pie está de acuerdo en que dediquen ese tiempo a la retórica en vez de a algo más propositivo?

No creo que le estemos dedicando excesivo tiempo. Nuestro partido sale a estas elecciones con un programa amplio para seguir mejorando la calidad de vida de la gente, para continuar ensanchando derechos y libertades, y lo único que estamos viendo es una derecha y una ultraderecha que sólo hablan de derogar a un persona. Entiendo que como no tienen proyecto han apostado por una vía más fácil: despretigiar al presidente, intentar derribar el gobierno, insultar…

¿Cómo piensan recuperar la confianza de los electores que se quedaron en casa o apostaron por otros partidos en las últimas autonómicas y municipales?

Estamos apelando al voto útil. No tuvimos el resultado deseado, en cierto modo, porque el electorado progresista no se movilizó lo suficiente. Es por eso que pedimos a aquellos que, sin habernos elegido en otras elecciones, ven con asombro y miedo los pactos que puede haber en otras comunidades, donde estos partidos están repartiéndose sillones. Hay muchas personas que pese a no haber votado al PSOE son de centro, moderadas, progresistas. También se lo pedimos a las mujeres, que somos las que más nos jugamos, y a aquellos jóvenes que no tienen una opción que los seduzca por completo. Todos tienen que saber que el Partido Socialista representa a la mayoría.

¿Se ven entonces con suficiente fuerza como para ganar el 23-J?

Por supuesto. Además, el presidente nos está transmitiendo su fuerza, se está volcando. Es verdad que empezábamos con desánimo por los anteriores resultados, pero conforme anvanza la campaña la respuesta de la gente nos está alentando. El PSOE, cuando se moviliza, es imparable. Y tiene una cosa muy positiva: una militancia activa e implicada que, estoy segura, estará a la altura.

Si no se cumpliera ese escenario y resultasen segunda fuerza con los números suficientes, ¿el PSOE buscaría apoyos para gobernar?

No contemplamos no ser la primera fuerza política. Lo que sí tenemos claro, igual que hemos hecho en la anterior legislatura, es que el único pacto que hace el PSOE es para mejorar la vida de la gente. Salimos a ganar y a pactar con quien sea necesario para cumplir ese objetivo.

Tras la experiencia adquirida estos años, y de cara a la hipotética reedición de un Gobierno de coalición con apoyos externos, ¿plantean algunas líneas rojas respecto a sus socios?

Hemos hecho un pacto de coalición, el primero en la democracia, que ha sido un buen ejemplo de que se puede gobernar teniendo muchos puntos de encuentro, también desencuentros, porque somos dos partidos diferentes, pero con la misma sintonía, que es el progresimo. Estamos en disposición de salir a ganar y de revalidar ese pacto para seguir avanzando.

Los últimos datos del INE reflejan que el precio de la cesta de la compra sigue aumentando con una subida del 10,3% respecto a 2022. ¿Tienen previsto tomar nuevas medidas para solventarlo?

El asunto es importante y preocupa mucho. Llenar la cesta de la compra nos cuesta a todos. Y nosotros, que gobernamos para las clases medias y trabajadoras, tenemos que seguir poniendo propuestas encima de la mesa para bajarlos.

Otro problema es la falta de vivienda a un precio asequible para todos los bolsillos. La construcción vivienda públicas va con retraso. ¿Es demasiado tarde para atajarlo por esta vía?

Llevamos mucho tiempo hablado de este tema que, lejos de plantearse como un problema, debe plantearse para buscar una solución. Es necesario que la gente, sobre todo los jóvenes, puedan acceder a un hogar. Estamos convencidos de que la ley de vivienda es una herramienta que necesita un desarrollo y que puede ser beneficiosa. Aquí, en Málaga, hemos visto como nuestro secretario general, Dani Pérez, enfocó la campaña de las elecciones municipales en hablar de ello. Por eso, porpondremos hacer viviendas públicas en los terrenos donde estaba planeada la Expo 2027. Entendemos que es una necesidad y una urgencia.

¿Opina que la ley del ‘solo sí es sí’ fue un error?

No. Es una ley buena porque pone el consentimiento en el centro. Dar ese paso era importante, nos lo pedían las mujeres después de que surgieran tantas agresiones; lo que sí es cierto es que provocó efectos que no eran los deseados, pero se vio ese error jurídico y se corrigió. Habremos fallado en otras cuestiones, pero creo que en los avances de los derechos de las mujeres, en materia de igualdad y en la lucha contra la violencia machista hay poco que afearnos.

¿Qué propone el PSOE para Málaga?

Nuestra principal preocupación es la sequía y nos ponemos el reto de seguir trabajando para que Málaga tenga las mejores infraestructuras hídricas. Exigiremos a la Junta la parte que corresponda, porque tienen las competencias. Hasta ahora también ha habido un compromiso importante del Gobierno con el desembolso de 100 millones de euros para hacer una desaladora en la Axarquía. La falta de agua no puede ser un impedimiento para los motores económicos ni puede ponerse en riesgo el abastecimiento humano.

¿Y qué puede aportar Mari Nieves al Congreso de los Diputados? ¿Cuáles serían sus líneas de acción?

Yo vengo de la política municipal, soy trabajadora social, una mujer joven y feminista. Mis objetivos durante los próximos cuatro años serán los mismos que cuando era concejal. Hay que escuchar las demandas de los municipios, de los colectivos, de la gente, e intentar llevar esos asuntos a la cámara legislativa.

Los proyectos para construir el tren litoral y ampliar la red de cercanías llevan años metidos en un cajón. ¿Plantean ejecutarlos?

Ambos llevan demasiado tiempo estancados, en eso coincidimos todos los partidos. Nosotros asumimos también la parte de responsabilidad que tenemos como Gobierno. Las mejoras de infraestructuras en la provincia de Málaga como el puerto, el aeropuerto, la estación María Zambrano o la hiperronda las hicieron gobiernos socialistas. No podemos conformanos con lo que tenemos, hay que seguir aspirando a tener lo mejor en este sentido.