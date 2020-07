Martín Carpena, un asesinato sin olvido

Andrés tiene 16 años de edad. Cuando se le pregunta por José María Martín Carpena responde con la convicción propia de la juventud que es el nombre del pabellón de deportes en el que disputa sus partidos el Unicaja de Baloncesto. Cuando se le aprieta un poco más sobre el origen de ese nombre, no sabe bien qué contestar. En Málaga, no solo en la capital, existe una generación que no recuerda que hubo un concejal del Partido Popular al que hace veinte años la banda terrorista ETA asesinó a la puerta de su casa, delante de su familia.

Para evitar el olvido, de manera ininterrumpida, Málaga recuerda cada 15 de julio la figura de quien fue padre, marido, hermano y servidor público. "A todos nos viene el recuerdo de dónde estábamos aquel fatídico día en el que ETA acabó con la vida de José María", ha reconocido el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla.

Palabras de uno de los que compartió escena política con el entonces concejal de Puerto de la Torre y Carretera de Cádiz. En el caso de Moreno Bonilla existe una ligazón emocional mayor, por cuanto Martín Carpena ocupó su acta tras dimitir como edil. Su asesinato, como bien destaca el dirigente regional, "marcó una profunda herida en el conjunto de la sociedad malagueña", que días después del crimen llenó las calles de la ciudad para enfrentarse al terrorismo.

"Muchos preguntan por qué todos los años recordamos ese asesinato", ha reflexionado Moreno, quien de manera inmediata ha dado la respuesta: "Porque no queremos olvidar, porque los demócratas no queremos ni podemos olvidar el sufrimiento que nos infringió ETA durante cerca de 50 años; por una cuestión de dignidad hacia su familia, hacia su memoria y hacia las instituciones a las que representaba José María". "Y por justicia; todavía quedan muchos asesinatos de ETA sin resolver, asesinos de ETA sueltos, sin pagar", ha añadido.

Juanma Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía "Los demócratas no queremos ni podemos olvidar el sufrimiento que nos infringió ETA durante cerca de 50 años"

Moreno ha aprovechado el acto de homenaje para expresar el dolor que le produce ver "las concesiones que se hacen con esos terroristas que están en las cárceles (…), cuando se hacen homenajes públicos sin que las autoridades estatales hagan nada, cuando el Gobierno pacta con una organización que no condena la violencia como Bildu". "Por eso venimos a rendir homenaje a un hombre bueno, un buen servidor público; es un día para la dignidad, el recuerdo y la memoria", ha sentenciado.

Tras sus palabras, una amplia representación de la sociedad política, civil y militar de Málaga ha participado en un sentido minuto de silencio en memoria de Martín Carpena. Entre los asistentes algunos de los integrantes de su familia, caso de su mujer y su hija.

El alcalde, Francisco de la Torre, ha recordado la figura de Martín Carpena. "En el año 2000 ETA asesinó vilmente, cobardemente, a José María Martín Carpena cuando salía de su casa con su hija; unas balas asesinas de ETA acabaron con su vida, llenando de dolor a su familia, al Ayuntamiento y a toda la ciudad", ha manifestado.

El regidor, que por aquel entonces apenas llevaba semanas al frente de la Alcaldía, ha puesto en valor el comportamiento de la ciudad en la manifestación celebrada tras el atentado. "Demostró una capacidad de respuesta serena, firme, rotunda de condena a la violencia y al terror", ha valorado pidiendo que no se olvide ni la figura de Martín Carpena ni la de las otras 853 víctimas mortales que dejó a su paso la banda terrorista.

Los actos de homenaje han tenido continuidad en el Museo de Málaga, donde pasado el mediodía se ha celebrado un acto institucional, y en el Parque de Huelin, donde ha tenido lugar la tradicional ofrenda floral realizada por el Partido Popular en el busto que recuerda al concejal.