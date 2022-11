El Materno amplía camas de UCI de Pediatría y activa el plan de contingencia por la bronquiolitis

El Materno ha tenido que habilitar más camas de UCI de Pediatría y ha activado el plan de contingencia para responder al importante incremento de bronquiolitis y otros virus respiratorios que se está registrando en los últimos días en Málaga, al igual que en el resto del país. Incluso el Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha aprobado una treintena de contratos de enfermeros para el área pediátrica ya que las plantas también están llenas.

La Unidad de Cuidados Intensivos tiene 13 camas. "Han tenido que habilitar, además, un módulo de la UCI de Maternidad del hospital porque hay más ingresos de lo habitual, sobre todo, por bronquiolitis", explicó la representante del Sindicato de Enfermería (Satse) en ese centro sanitario, Rebeca Castillo. En total, ahora hay una veintena de camas de Cuidados Intensivos pediátricos tras reconvertir al menos media docena de las destinadas a adultos para niños. Estas medidas para responder al aumento de virus respiratorios se han tomado este fin de semana.

Castillo indicó que normalmente suele haber picos de bronquiolitis en periodo invernal, pero "no lo de este año, no de forma tan abrumadora". Los pediatras ya advirtieron que los contagios se habían adelantado con respecto a antes de la pandemia y que se estaban presentando de forma "explosiva". La subida de casos se viene registrado desde mediados de octubre, con una mayor afluencia a Urgencias del Materno. El incremento de casos no sólo se nota en Urgencias, las plantas y la UCI del hospital. También los centros de salud están "hasta arriba", según palabras de un pediatra de Atención Primaria.

"Las plantas del Materno también están a tope y el personal ha tenido que arrimar el hombro doblando turnos para que los niños estén atendidos", apuntó la representante de Satse. El sindicato indicó que el SAS ha aprobado unos 30 contratos de enfermería para Pediatría. "Lo llevábamos pidiendo desde hace dos semanas. Espero que lleguen de inmediato y que tengan experiencia específica en el área pediátrica", comentó Castillo. Hasta ahora, la falta de personal para dar respuesta al incremento de casos se resolvía trasladando enfermeros de las áreas de adultos a las de Pediatría. La afluencia a Urgencias también es mucho mayor de lo habitual, aunque la atención está siendo ágil.

Ante la consulta de Málaga Hoy, el hospital señaló que "estos contratos y espacios habilitados entran dentro de los dispositivos que se adaptan a la alta frecuentación, nos adaptamos a la demanda. Somos hospital de referencia para toda la provincia y tenemos que prepararnos".

Por su parte, la consejera de Salud, Catalina García, ha incidido este miércoles en el Parlamento que "no estamos en el pico" de la bronquiolitis, al que "vamos a llegar en dos semanas". Dijo entender la preocupación de los padres, pero "hay que transmitirles tranquilidad y que el sistema funciona". Además, ha señalado que la ocupación de camas por la bronquiolitis "está en una de cada cuatro" convencional y "una de cada seis en las unidades de cuidados intensivos". "No estamos en el pico aún, al que vamos a llegar en dos semanas, y vamos a empezar con problemas en gripe", ha dicho García.

Los últimos datos facilitados por la Consejería de Salud indicaban que había 70 niños ingresados en la provincia por bronquiolitis y otros virus respiratorios. De ellos, 58 en planta y 12 en UCI. Estas cifras son las más altas de Andalucía. Los pediatras explican que debido a las medidas de protección de la pandemia -mascarilla, higiene de manos y distanciamiento social- estos gérmenes han circulado menos durante los últimos dos años. Pero ahora, muchos niños que no se habían contagiado lo están haciendo. Por eso están "cayendo" de forma tan numerosa. La bronquiolitis es especialmente grave en los recién nacidos, prematuros y críos más pequeños. De ahí que tanto la Administración como los profesionales insistan en que deben seguirse las medidas de prevención como lavado de manos, uso de mascarilla y distancia de seguridad.

Incluso, los pediatras hicieron hace un par de semanas un llamamiento para que los niños de 6 a 59 meses se vacunen contra la gripe, a fin de que estén protegidos contra esta enfermedad para la que hay vacuna y no se solape con la bronquiolitis, contra la que no hay.

Los facultativos insisten en que se debe acudir al pediatra si el niño tiene pitos, dificultad para respirar o inapetencia. En el caso de menores de un año también se debe consultar si aparece tos persistente.