Al menos 15 menores sufren lesiones oculares en una atracción de feria en Valle de Abdalajís

Una quincena de niños del Valle de Abdalajís habrían sufrido lesiones oculares tras montarse en una atracción de feria en la localidad, aunque desde el Ayuntamiento han reducido la cifra a tres o cuatro casos oficiales. Además, la alcaldesa del municipio, Virginia Romero, ha sostenido que dicha atracción, conocida como coches de choque, cuenta con todos los permisos necesarios, seguros e inspecciones de seguridad al día.

En este sentido, desde el Consistorio han apuntado que cualquier tipo de lesión que se puede producir a partir de ese momento a causa del uso de la atracción no es responsabilidad del Ayuntamiento. Además, ha asegurado que la propia Guardia Civil también se habría encargado de comprobar que la misma contaba con toda la documentación necesaria para poder funcionar.

El primero de los casos, según ha informado Sur, se habría producido el pasado sábado cuando una pequeña habría acudido al centro de salud con molestias en los ojos, tras lo que se le pudo extraer un cuerpo extraño. Familiares de los niños afectados con los que pudo hablar el mencionado diario han sostenido que eran 15 los niños que estaban esperando para ser atendidos con síntomas similares, aunque desde el Consistorio han sostenido que tan solo tenían constancia oficial de tres o cuatro casos.

De momento, se desconoce qué pudo ocasionar este problema, aunque se apunta a la posible caída de virutas a causa de la grasa acumulada en la red metálica de este tipo de atracciones.

Por su parte, la feriante propietaria de la atracción ha negado que le hubiese sido comunicado el problema días antes y que hubiese seguido funcionando. Además, también ha explicado que tras tener conocimiento de los hechos procedió a tomar las medidas correctoras que le indicaron por parte de un perito y que pasaba por engrasar la red superior de la atracción.

Además, ha asegurado que no había tenido problemas hasta el momento en sus treinta años de actividad, al tiempo que sostiene que no descarta que las lesiones puedan ser de su atracción, aunque tampoco puede asegurarlo.