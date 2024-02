Maximiliana, el móvil para mayores que nació del amor de un nieto y que ya usan 62 familias en Málaga

Esta es una bonita historia de amor. Un relato que parte del lazo entrañable e incondicional que une al joven ingeniero informático Jorge Terreu con su abuela Maximiliana. Estar en contacto con ella y poder hacerle una videollamada mientras cursaba una beca Erasmus en Lyon le llevó a buscar en el mercado algún smartphone fácil de usar para una persona de 90 años ajena a la tecnología actual. Pero no encontró nada y decidió crearlo. Hizo un prototipo, que llamó como ella. Y este dispositivo de fácil control dio tan buenos resultados que decidió ponerlo al alcance de todos aquellos que tuvieran la misma necesidad y convertirlo en una empresa que actualmente tiene 2.000 aparatos en el mercado, 62 de ellos en la provincia de Málaga, y más de 11.000 usuarios.

Jorge Terreu, que con 25 años es el CEO de la firma en la que trabajan diez personas, con sede en Zaragoza, le costó varios meses crear el primer Maximiliana, que consistía en un teléfono móvil que él pudiera manejar en la distancia, que la llamada se descolgara sola tras tres o cuatro tonos, que pudiera incluir contactos, descargar aplicaciones, tener la localización activada, bloquearle las llamadas de desconocidos, cambiar el tono... En resumen, tener el control remoto del móvil de su abuela para que esta pudiera charlar con los suyos sin tener que preocuparse por el manejo de un aparato que le resultaba complicado.

"En la pantalla de inicio del teléfono están las caras de los familiares y ella solo tiene que tocarlas para iniciar la llamada", comenta el creador de esta aplicación de control instalada en el teléfono del titular de la línea, que puede hasta ver la batería que le queda.

"A personas que tienen más de 80 años, el tema de la tecnología les suele quedar muy lejos y no se suele pensar en ellos. Hay algunos que se animan y aprenden, pero mi abuela es una mujer muy rural que no iba a aprender a manejar un móvil, así que intenté que fuese el móvil el que se adaptara a ella y no al revés, ese es el planteamiento de Maximiliana desde el minuto uno", explica Terreu. "Primero se lo mandé como un regalo y cuando vi que se adaptaba tan bien y que podíamos hacer videollamadas, cosa que ella veía como verdadera magia, eso de poder verle la cara a su otra nieta que vive en Barcelona... ver que funcionaba tan bien me animó a ampliar el proyecto", agrega el ingeniero.

Maximiliana es un móvil físico con sus accesorios, entre ellos un cargador con imán para que no tenga ni que enchufarlo. Con una cuota mensual, además del aparato, el usuario tiene su tarjeta SIM con llamadas ilimitadas y 12GB de internet. La empresa Xiaomi le hace el hardware y él y sus desarrolladores elaboran el software, en constante innovación, según también la respuesta y necesidades de los usuarios.

Rosa, de 90 años, "está encantada" con Maximiliana

En la provincia malagueña hay 62 móviles Maximiliana que ayudan a los mayores a estar conectados con sus seres queridos, a tener mayor autonomía y alejarlos de la soledad. De estos, Rosa Padilla es la persona mayor más llamada de Málaga. Según un estudio que la firma ha realizado analizando 200.000 llamadas en el mes de diciembre, Rosa acumula más de 1.200 minutos de conversación con este útil sistema que su hijo Fernando contrató para estar más tranquilo mientras su madre sigue viviendo en casa sola manteniendo su preciada autonomía.

"Ella está encantada, se ve con más autonomía, se ha acostumbrado muy bien a la aplicación, tiene la pantalla grande y lo mejor es que no tiene ni que descolgar", apunta Fernando González. Rosa cumplió el pasado agosto 90 años. Su hijo Fernando vive en Cártama y otra de sus hijas en Rincón de la Victoria. "No es fácil desplazarse todo los días a Málaga, así que con esta aplicación nos ve todos los días, hacemos videollamadas a diario, hablamos como una hora, nos cuenta lo que hace, cómo está, así ella se distrae y nosotros la vemos que va bien", subraya Fernando.

Rosa tiene una cuidadora que trabaja para ella por las mañanas, pero por las tardes y las noches, suele estar sola. "No quiere salir de su casa, mientras que sea autónoma no hay forma de sacarla de allí", comenta su hijo. Con Maximiliana asegura que "ella se siente más segura y a nosotros nos aporta tranquilidad", indica. "Yo tengo la titularidad del móvil, en todo momento la tengo localizada, muy sencillo de usar, con la foto activa la llamada, lo lleva siempre encima, es algo parecido al botón rojo, con un tiempo de reacción rápido, así que de momento va muy bien", agrega este usuario.

Premios Maximiliana de Oro

El creador de este dispositivo ideó esta especie de concurso en el que han premiado con una cena a los mayores y sus familiares que más hablan. "Queríamos hacer algo especial para fomentar la compañía a los mayores, porque el tema de la vejez se suele abordar desde la soledad y queríamos darle la vuelta, poner el foco en las familias que están muy pendientes de sus abuelos", comenta.

Así nacieron los Premios Maximiliana de Oro que ha servido, al tiempo, para analizar los hábitos de los usuario. La comunidad autónoma que más llama a sus mayores es Andalucía. En Málaga, de media se habla un poco más de 10 minutos diarios. La persona mayor más llamada de España es Emilia, de Zaragoza, con 2 horas y 4 minutos al teléfono cada día. Amparo de Huelva y Manuela de Mallorca completan el podio.

"Creo que había una necesidad de este tipo de herramientas para la gente mayor, así que el proyecto ha crecido muchísimo en estos tres años", señala Jorge Terreu. "Nuestro objetivo personal es poder llegar a todas las personas que puedan necesitarlo, que sepan que una cosa así existe, da igual el estado de salud o los años que tenga, el objetivo principal es llegar a todos y que conozcan que ahora hay algo especialmente diseñado para ellos con mucho mimo", concluye.