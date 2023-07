Médicos ante la falta de contratación del SAS en verano: "Los pacientes sufrirán los daños colaterales"

"La falta de contratación del SAS para este verano no sólo perjudica a los profesionales. También los pacientes sufrirán los daños colaterales" de la merma de personal para atenderles. La advertencia la lanzó este martes el presidente del Sindicato Médico de Málaga (SMM), Antonio Martín. La afirmación ratifica lo que muchos trabajadores y otras organizaciones sindicales vienen denunciando desde hace más de una semana: el recorte en los contratos respecto al periodo estival de 2022 se traducirá en sobrecarga de trabajo para la plantilla y en mayores listas de espera y demoras para los usuarios.

El SMM estima que las jornadas contratadas en la sanidad pública de la provincia han disminuido en torno a un 30% respecto al verano anterior. "La contratación es ridícula", resume Martín. Desde el sindicato se recuerda que las plantillas ya son deficitarias todo el año y que apenas se sustituyen bajas, permisos, reducciones de jornadas y hasta jubilaciones. Unas carencias a las que en periodo estival se añade que la población se multiplica por el aluvión turístico y que este año se ha recortado la contratación respecto a 2022.

Hospitales

El vocal de hospitales del SMM, Rafael Maese, precisó que mientras el año pasado en los centros hospitalarios de la provincia se contrataron en periodo estival 11.925 jornadas de facultativos, en 2023 la cifra se ha reducido a 8.589. Es decir, 3.336 menos. En el caso del Regional, calculó, el recorte respecto a 2022 ha sido del 60% y en el Clínico, del 15% (Pero los representantes del sindicato recordaron que en este último centro se anulará a partir del 1 de agosto parte del trabajo extraordinario de tarde para reducir listas de espera). "La gestión del plan de vacaciones es nefasta. Partimos de una situación con plantillas ya deficitarias. Eso, sumado a que la población aumenta en periodo estival hace que la actividad se incremente, pero no haya profesionales suficientes", explicó Maese.

Centros de salud

La responsable de Atención Primaria del sindicato, Mariángeles Bernal, recordó la provincia tiene un déficit de 164 facultativos en los centros de salud -150 médicos de familia y 14 pediatras- para cumplir con el pacto alcanzado entre el SAS y las organizaciones de la Mesa Sectorial que fija los cupos en un tope de 1.300 y 900 pacientes respectivamente. Pero además denunció que el Servicio Andaluz de Salud sigue sin crear los 79 puestos acordados -72 de médicos de familia y 7 de pediatra- para paliar esas carencias. Estos desdoblamientos de cupo están autorizados desde el año pasado para aumentar plantilla de los centros de salud más sobrecargados, pero no se aprueba su presupuesto.

El déficit histórico de personal sumado a los recortes en la contratación estival -que oscilan del 32 al 61%- provoca que la Atención Primaria "esté en la UCI", según Bernal. La representante del SMM dijo que muchos responsables de centros de salud tienen que hacer "malabares" para sacar el trabajo adelante y que "se pierde toda la actividad programada" de prevención porque no hay personal suficiente. El sindicato insistió en que si los pacientes no encuentran solución en su ambulatorio, terminan saturando las urgencias de los hospitales. Por eso, esta organización denunció: "Se están dando pasos para la expulsión de los médicos del sistema sanitario público de Andalucía, no para la mejora de la Atención Primaria".

Como ejemplo de los recortes, Bernal detalló que frente a las 4.272 jornadas de facultativos contratadas el verano pasado en el Distrito Málaga Valle del Guadalhorce, este año se han recortado a 1.656. "Dieciocho nombramientos para 540 médicos", sintetizó. Martín recordó que el Distrito de la Costa del Sol occidental es "el más castigado", ya que hay médicos de familia que tienen asignadas 2.000 cartillas. Es decir, 2.000 pacientes, cuando según los últimos acuerdos deberían tener un máximo de 1.300. El SMM denunció que este Distrito aún no ha facilitado a la junta de personal cuál es el plan de vacaciones.

Bernal afirmó que plantillas ya mermadas durante todo el año "se quedan en verano en la mitad, con lo que es imposible cumplir con los límites máximos de agenda pactados en Mesa Sectorial", de 35 pacientes diarios por médico de familia.

A modo de resumen, Martín definió como "situación catastrófica" la que vivirán profesionales y pacientes durante este verano en la sanidad pública debido a la "casi nula" sustitución de profesionales. Desde el SMM se lamentó el "drástico recorte en la contratación" de facultativos respecto al año pasado que supone "un nuevo golpe a un colectivo muy maltratado por la Administración".