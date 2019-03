Meteorología prevé lluvia un par de días en Semana Santa en Málaga

La Agencia Estatal de Meteorología prevé que esta Semana Santa, que arranca el 14 de abril y concluye el 21 de abril, tenga dos días lluviosos en Málaga. El director de este centro en la provincia, José María Sánchez-Laulhé, ha asegurado esta mañana que "aunque estamos un poco lejos todavía y los modelos a un mes no son muy fiables, vemos la posibilidad de que haya dos días de lluvia en Semana Santa en Málaga", aunque no precisó cuáles.

Sánchez-Laulhé ha indicado que Málaga ha tenido el "invierno más seco desde 1942" y, por lo tanto, ha habido escasas precipitaciones, si bien esa tendencia puede cambiar porque, según ha explicado este experto, "el anticiclón de bloqueo que estaba sobre la península se está desplazando al norte de Europa y las perturbaciones que vienen del Atlántico pueden pasar por aquí". En cualquier caso, ha precisado que "el tiempo en Málaga va a ser bueno respecto al resto de España pero con esos dos días de riesgo".

Reto La subdelegada del Gobierno en Málaga, María Gámez, destaca la lucha contra el cambio climático

El director del Centro Meteorológico de Málaga ha sido uno de los asistentes a la celebración del Día Internacional de la Meteorología, que tuvo lugar el pasado sábado pero cuyo acto oficial en la provincia ha sido hoy en la Subdelegación del Gobierno. El encargado este año de dar la conferencia ha sido Fausto Polvorinos, ex jefe de Predicción y Vigilancia del centro de Málaga, recientemente jubilado. "He hablado de los días malos en Málaga desde el punto de vista meteorológico, que también los hay. En 30 años me ha costado encontrarlos pero para mí los peores fueron el del tornado o las inundaciones en el aeropuerto", ha indicado.

La subdelegada del Gobierno, María Gámez, ha resaltado el trabajo de la Aemet, y ha destacado la importancia de la lucha contra el cambio climático. "El sol no es el culpable del sobrecalentamiento sino la acción humana. Hay que usar el sol como fuente de energía renovable y cuidar el planeta", ha subrayado Gámez, quien ha asegurado que "el gobierno predica la lucha contra el cambio climático y hacer una transición ecológica, aunque tenemos una agenda muy dura en tiempo para este desafío.