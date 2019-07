El Metro de Málaga trabajará a doble turno todo el verano en los tajos en superficie

Las dos principales organizaciones sindicales de la provincia de Málaga, CCOO y UGT, acaban de validar el plan de las constructoras responsables de los dos últimos tramos del Metro, entre Renfe y la Alameda, de duplicar el turno de trabajo durante todo el verano para acelerar la reposición de las calles afectadas por las zanjas ahora abiertas y satisfacer la demanda realizada por la Junta de Andalucía. La decisión puede resultar controvertida por supone un aumento de la carga de actividad en pleno periodo estival, especialmente vigilado por los propios sindicatos por las altas temperaturas que se alcanzan en momentos puntuales de la jornada.

Según la información aportada por los propios sindicatos a este periódico, el acuerdo fue ratificado el pasado viernes e incluye un primer periodo de trabajo que se extiende entre las 08:00 y la 15:00, así como un segundo comprendido entre las 15:00 y las 22:00. En los dos casos, con personal distinto, lo que implica un refuerzo considerable en la cifra de operarios que en la actualidad trabaja en las actuaciones en superficie.

Debido al estado de la obra civil, la ampliación de esta jornada es apreciable en la Alameda Principal, donde los operarios se afanan en la reurbanización del lateral norte conforme al modelo acordado con la Gerencia de Urbanismo. Un punto en el que la Junta ha decidido pisar el acelerador con la vista puesta en tener buena parte de la operación concluida cara a la Feria de Agosto.

En la parte correspondiente a la Avenida de Andalucía esta misma el doble turno está condicionado por las excavaciones arqueológicas que se realizan desde mediados del pasado mes de marzo. No será hasta que culmine esta etapa cuando será posible iniciar la reposición en superficie. A los dos turnos en horario de mañana hay que agregar un tercero entre las 22:00 y las 06:00 de la madrugada que sólo afecta a la excavación de los túneles en ambos tajos.

Uno de los interrogantes que queda pendiente de resolver es si este refuerzo, que fue anunciado a principios del pasado mes de abril por el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, trae consigo una variación en las condiciones económicas acordadas con las dos empresas. De acuerdo con lo expuesto en ese momento por el dirigente andaluz, el sobrecoste iba a ser asumido íntegramente por las dos firmas. Bien es cierto que Moreno Bonilla aseguró que se iba a triplicar el turno de trabajo de forma inmediata y los siete días de la semana, extremo que no se ha cumplido en su integridad.

El responsable del CCOO en la provincia, Juan Rueda, justificó el aval dado a las empresas en la naturaleza de la obra del Metro y el beneficio que la culminación de los trabajos en la superficie tendrá para la ciudadanía. "Hemos llegado a un acuerdo por la ciudad", dijo Rueda, quien fue claro al señalar que se será “muy cuidadoso y vigilante con el tema del calor”.

El convenio del sector de la construcción en la provincia de Málaga, a diferencia de lo que sucede en otros territorios, no fija la imposibilidad de que no se trabaje en una franja horaria determinada. A pesar de ello, se asume viene asumiendo de manera generalizada que la jornada intensiva de siete horas alcanza, como mucho a las 14:30 o las 15:00. No obstante, ello no queda recogido textualmente en el documento marco. De hecho, el propio responsable sindical admite que puede haber empresas de la construcción que se quejen de que el acuerdo con el Metro no se hace extensible a otras que optarían también por disponer de turnos más amplios de trabajo.

La secretaria general de la Asociación de Constructores y Promotores (ACP) de Málaga, Violeta Aragón, puso de relieve la flexibilidad que muestran los sindicatos en ciertas obras. "En la del Metro lo entienden pero en otras les cuesta más aceptar que haya más turnos de trabajo", expuso, insistiendo en que todas las empresas deben "jugar con las mismas cartas".

Respecto a lo de poder trabajar en el horario de más calor, insistió en que el interés de los empresarios es el de velar por la seguridad de los trabajadores. "Para evitar un golpe de calor lo que hay que hacer es cumplir las condiciones de seguridad establecidas, sea a las 15:00 o a las 10:00; de esa manera, tiene que haber un coordinador que ante ciertas condiciones pare la obra", añadió.