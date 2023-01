Montero, sobre la torre del puerto: "La opinión del PSOE de Málaga tendrá una influencia muy importante"

El proyecto de la torre del puerto de Málaga, que plantea construir un hotel rascacielos de 116 metros en el dique de levante, sigue dando que hablar. Este viernes, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que ha sido cuestionada al respecto aprovechando su visita a la capital, ha sido mucho más cauta que su compañero de Cultura, Miquel Iceta, cuyas palabras bendiciendo la torre el pasado noviembre no gustaron nada a los socialistas malagueños. Montero ha dicho que el Ejecutivo central se pronunciará cuando tenga todos los informes medioambientales necesarios y que, en ese momento, la opinión del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento -que está en contra del proyecto- "tendrá una influencia muy importante en la propia opinión que se haga el Gobierno de España".

"Es lógico y normal porque quiénes mejor conocen cómo esas estructuras contribuyen al desarrollo de la ciudad son los que están en el terreno, y en este caso, en nuestra parte, los actores protagonistas son el grupo municipal -del PSOE- en el Ayuntamiento", ha dicho tras ser preguntada sobre la torre del puerto en un desayuno informativo organizado por la Cadena Ser.

Montero, que ha reconicido que existe "controversia" con la torre del puerto y que la ha comparado con la que suscitó en su momento la Torre Pelli de Sevilla, ha señalado que "no hay proyecto que desate más opiniones distintas que cuando se decide o se proyecta levantar un edificio de esas dimensiones". "El impacto paisajístico que tiene ese tipo de estructuras provoca gustos distintos", ha dicho.

"Paso a paso", ha puntualizado , insistiendo en que cuando el Gobierno se tenga que pronunciar al respecto de su tramitación, se hará tras tener determinados informes, "porque podemos tener sorpresas respecto a que estos puedan marcar la inoportunidad de la construcción del edificio". Así, la titular de Hacienda ha indicado que primero son el Ayuntamiento de Málaga y la Junta de Andalucía los que tienen que emitir "informes respecto a que ese edificio es adecuado en términos medioambientales" y que el Gobierno central hablará después.

De cualquier forma, está claro que la ministra de Hacienda ha querido reconducir la polémica generada a raíz de las declaraciones de Iceta, quien dijo que su Departamento no iba a "prohibir la torre del puerto porque nuestros técnicos han determinado que no hay expolio" y llegó a comparar el rascacielos proyectado en la bahía de Málaga con el ejemplo de Benidorm que -dijo- "es señalado como modelo para países que buscan un desarrollo turístico denso". Unas palabras que por la tarde tuvo que matizar, tras el revuelo generado en las filas de su propio partido, diciendo que "cada ciudad debe tener su modelo" y que el modelo del PSOE de Málaga "no pasa por una edificación como esa".

La ministra de Hacienda ha querido este viernes un cable a su compañero de Cultura, afirmando que cuando vino a Málaga "probablemente no conocía nada de esta controversia, como nos suele ocurrir a la mayoría de los ministros cuando acudimos a un lugar". Entonces, según Montero, Iceta "respondió con la espontaneidad que yo creo que algunos conocen del ministro Iceta, que todo le parece bien".

Al ser preguntada directamente por si a ella le parecía bien el proyecto, la titular de Hacienda ha vuelto a cerrar filas con el PSOE de Málaga: "No tengo un criterio más formado que el que pueda tener el grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Málaga".