Montesinos no ve posible un acuerdo con PSOE y critica a Sánchez por provocar más inestabilidad: "Debe irse"

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, no ve posible un acuerdo entre su partido y el PSOE para formar gobierno asegurando que ambas formaciones tienen modelos "muy diferentes" para España. Así, ha criticado que con las elecciones generales de este domingo el presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, ha provocado "más inestabilidad" en el país, por lo que "debe marcharse".

Así, ha defendido que los resultados de este domingo, con un PP que ha sumado 22 escaños más que en abril de este año, indican "alto y claro" que son la "alternativa moderada de centro-derecha y reformista, frente a un PSOE que ha perdido 800.000 votos y tres escaños". "Somos el gran referente, indiscutible, y alternativa de gobierno", ha enfatizado.

Montesinos ha recordado, en declaraciones a Europa Press, que el "tacticismo electoral" de Sánchez "y sus gurús" provocaron ir de nuevo a las urnas "y no ha logrado mejorar esos resultados sino empeorarlos y, además, provocar más inestabilidad". "Ha provocado que la situación política sea aún peor", ha reiterado, al tiempo que ha considerado que si los españoles no querían unas segundas elecciones "evidentemente no quieren unas terceras".

A su juicio, "la pelota está en el tejado de Sánchez". "Él nos ha metido en este lío, nos ha llevado a esta situación y debería comparecer, tomar la palabra y decir qué va a hacer", ha señalado el portavoz nacional del PP, quien ha incidido en que es "el responsable exclusivo".

"El PP es hoy la gran referencia del centro-derecha; la alternativa real a los problemas de la gente"

Cuestionado por un posible acuerdo entre los dos partidos mayoritarios, ha indicado que el PP es "la alternativa": "Tenemos modelos muy diferentes, un modelo económico muy diferente, también con respecto a la política de pactos. No ha roto con los separatistas, no ha activado la Ley de Seguridad Nacional, no ha enviado el requerimiento -al presidente de la Generalitat- Quim Torra y no contestó si iba a pactar tras las elecciones con ellos".

Sobre la caída de Ciudadanos y el ascenso de Vox, Pablo Montesinos ha apuntado que se centra en el proyecto político del PP, que "es hoy la gran referencia del centro-derecha; la alternativa real a los problemas de la gente, el que ha planteado soluciones en materia económica, que está con la ciudadanía y que en muy pocos meses ha demostrado que puede dar la batalla".

Sí ha aludido a la plataforma España Suma propuesta por el líder del PP, Pablo Casado, a su homólogo de Ciudadanos, Albert Rivera, antes de los comicios: "Parece evidente, a la vista de los resultados, que -Rivera- se equivocó al no aceptarla pese a que fue una propuesta muy generosa porque allí donde Cs fue primera fuerza de centro-derecha planteábamos que lideraran ellos y no los del PP".

Pese a ello, Montesinos ha sostenido que más allá de este hecho, el PP se siente "muy orgulloso de los acuerdos alcanzados con Ciudadanos" en diversos puntos de España y ha puesto como ejemplo la Junta de Andalucía, donde el acuerdo entre ambas formaciones "goza de muy buena salud, se ha dado un impulso reformista, se han abierto puertas y ventanas, se bajan impuestos, se han aprobado los presupuestos, etcétera".