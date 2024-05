La edil de Movilidad en Málaga asegura que las irregularidades en Smassa "no están relacionadas con la corrupción"

El equipo de Gobierno empieza a mover ficha en la defensa activa con las irregularidades de Smassa y presenta una moción al Pleno Extraordinario que pidió el PSOE para esclarecer lo sucedido. Sobre la misma, la concejala de Movilidad, Trinidad Hernández, asegura que las irregularidades –reconocidas por la empresa– no están "ligadas a la corrupción".

Además, ataca directamente a los socialistas, señalando que se ha creado una "campaña de fango" en la moción, en la que piden "explicaciones" a por qué conocían de forma previa a personarse en la causa el contenido de las declaraciones de la propia Hernández ante la Policía Nacional. Además, advierte de "la gravedad del asunto" en el punto que saldrá adelante teniendo en cuenta la mayoría absoluta con la que cuenta el grupo municipal popular.

Entre las irregularidades que se investigan en los juzgados en torno a la contratación de obra del aparcamiento de Pío Baroja están supuestos delitos de falsedad documental, con la manipulación de una firma, o un presunto acoso laboral.

Hernández, en el último Pleno, aseguró que las irregularidades administrativas –"no he visto ningún ilícito penal", dijo– se debían a que se hacían así en la sociedad "de facto por la costumbre". Este pasado lunes, en una comparecencia en Comisión, matizó que esto no era del todo así, si no que se hacían para "mejorar los procesos", acogiéndose a que en la empresa de aparcamientos se basaban en el derecho mercantil "y yo creo que se debe cumplir puramente con el administrativo". Por las afirmaciones en Pleno, el comité de empresa le dirigió una misiva en la que se mostraba molesta por las mismas.

Ahora, Hernández, en un audio difundido por el equipo de comunicación del Ayuntamiento –evitando presentar la moción en rueda de prensa y acceder, por tanto, a preguntas de los periodistas– afirma que quiete combatir la "desinformación promovida por aquellos que quieren empañar la gestión de la empresa y de su personal", asegurando que "afecta de forma injusta la sombra de la duda que se está generando". Y que la misma se hace con la única finalidad de "ganar enteros en una batalla política".

Además defiende la gestión de Smassa poniendo como ejemplo que en 1995 –año que entró el PP a gobernar– habían tres aparcamientos y hoy se pueden contar por 49.

Este miércoles, el Ayuntamiento de Málaga anunció la convocatoria de este Pleno Extraordinario por un mensaje en su cuenta de X –antes llamada Twitter–, en el último día que tenía de plazo para agendarlo.

Obras de Pío Baroja

Las obras de cubrición de las pistas deportivas se finalizaron a finales de este pasado mes de enero. Las mismas tuvieron un coste de 1.546.867,36 euros (IVA no incluido). Fueron adjudicadas a una UTE encabezada por Ielco, la misma empresa que se encargó de los trabajos del aparcamiento que han sido cuestionados en diversas ocasiones. El total de la obra (cubrición y aparcamientos) se adjudicó por 8 millones de euros, pero terminó constando 11 millones de euros, un 30% más.

Díaz Guirado, en el juicio que está abierto por la denuncia de Rodríguez, negó irregularidades y presiones en relación con las obras del parking de Pío Baroja. "La obra de Pío Baroja no tiene ni una sola irregularidad que merezca un reproche penal, ni siquiera diría desde el punto de vista administrativo", incidió José Carlos Aguilera, su abogado, explicando que "nadie ha variado o intervenido" en las propuestas y el consejo de administración "lo hace bien y hace lo que le plantean la mesa" en este proceso de contratación.

Díaz Guirado fue concejal de Urbanismo entre 2007 y 2011. El ahora gerente de la empresa de aparcamientos fue imputado en el caso Piscina por un presunto delito de cohecho, aunque finalmente fue sobreseído. El ex edil utilizó durante 13 meses un vehículo que, según dijo, había comprado a uno de los adjudicatarios de la piscina de Puerto de la Torre, sin que el mismo estuviese oficial y formalmente a su nombre. Tráfico confirmó entonces que la transferencia no se formalizó hasta más de un año después. El alcalde dijo en el momento de su salida que "en política no sólo hay que ser honrado, también hay que parecerlo".