El alcalde de Málaga apura hasta el último día posible y convoca el pleno sobre Smassa el 27 de mayo

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, apura hasta el último día de plazo para convocar el Pleno Extraordinario sobre las irregularidades de Smassa que había pedido el PSOE. En un mensaje en las redes sociales del Ayuntamiento han anunciado que se celebrará el lunes 27 de mayo a las 10:30 de la mañana.

La convocatoria oficial se espera que se produzca este miércoles, tras la junta de portavoces del Ayuntamiento de Málaga, anuncio al que se han adelantado en el Consistorio con un mensaje en X –antes llamada Twitter–. Dani Pérez, portavoz socialista, justificó la petición del Pleno Extraordinario por la necesidad de "llegar hasta el final en la investigación de las supuestas irregularidades de Smassa".

El lunes, en una comparecencia en la comisión de Urbanismo, la concejala de Movilidad, Trinidad Hernández, aseguró que la responsabilidad de las irregularidades en Smassa no está en los hombros de los trabajadores, "ni por acción ni por omisión", añadiendo que "los trabajadores hacemos lo que nos mandan".

A colación todo esto del enfado que le demostraron los empleados de la empresa en una carta después de que en el último pleno asegurase que en Smassa las irregularidades se daban "por costumbre". Tradición que, ahora, ha vuelto a negar, relacionando esas anomalías con "mejoras procedimentales" para acelerar los trabajos, "se actuaba más con el derecho mercantil y yo creo que debería hacerse puramente con el administrativo". Cortina para evitar responder si la responsabilidad última es del gerente de la empresa, Manuel Díaz Guirado, si le respalda y cuáles son las irregularidades, detalladas, que Smassa reconoce.

Para esta comparecencia, tanto el PSOE como Con Málaga pidieron que el alcalde tomase la palabra, siendo finalmente la edil quien respondiese a las preguntas de la oposición de izquierdas. Ambos grupos criticaron que De la Torre "no da la cara" y lamentaron que se sigue "sin aclarar las irregularidades".

Hernández, insistió en relación con las presuntas irregularidades en la Sociedad Municipal de Aparcamientos en que "esas irregularidades administrativas eran mejoras de procedimiento", precisando que "se aplican normas de derecho mercantil y yo considero que deben de ser de derecho administrativo puro".

"En el proceso de revisión de los procedimientos que estoy haciendo, todo aquello que yo vea que tenga consecuencias penales, lo denunciaré con mayúsculas, luz y taquígrafo". "No he visto nada que sea denunciable, nada, nada que trascienda al ámbito penal", porque "no soy de tapar cosas penales, nunca", aseguró .