Muere Cristian Ruiz, el niño de 7 años que luchaba contra un tumor cerebral

Los médicos le habían dado seis meses de vida, los mismos que prácticamente ha durado su batalla. Cristian Ruiz, el niño de 7 años que luchaba contra un grave tumor cerebral pegado a la espina dorsal, falleció a las 3 de la madrugada de esta pasada noche. Así lo ha confirmado el portavoz de la familia, Fali Arjona, que había impulsado una campaña cuando se le diagnosticó el cáncer para ejercer presión y optar a una máquina de protones que podría solucionar el problema de salud del menor.

Su última esperanza, sin embargo, se basaba en que el pequeño pudiera someterse en Alemania a una terapia más avanzada de iones de carbono, aunque los médicos también descartaron que esto evitara el trágico final. "Nos dijeron que el cáncer estaba muy avanzado y que no tenía solución. Mandamos un informe y preguntamos por esa terapia, que era más avanzada que la de protones pero el tumor era demasiado grande y no serviría para nada", ha explicado Arjona. Dada la parte en la que se encontraba el cáncer, no se podía operar por el gran riesgo que conllevaba.

"Preguntamos por una terapia de iones de carbono, pero el tumor era demasiado grande"

Visiblemente emocionado, el portavoz de la familia de Cristian ha lamentado que haya muerto "después de tantísimo luchar". "Creíamos que quería vivir porque luchaba con mucha fuerza pero al final ha perdido la batalla", ha manifestado.

Los padres del niño quieren que el caso de su hijo sirva para que el Gobierno destine una mayor partida presupuestaria a la investigación contra el cáncer. "Queríamos que la gente se concienciara y que Cristian sirviera de icono para que haya más investigación al respecto. No nos damos cuenta y vivimos de espaldas al mundo", ha subrayado.

Trece sesiones de radioterapia convencional

La familia del menor había abierto una cuenta en Instagram para explicar todo el proceso que están viviendo tras conocer la enfermedad que sufría el pequeño. Llegó a recibir al menos 13 sesiones de radioterapia convencional, "muy agresivas para un niño", precisó entonces Arjona.

Asimismo, dijo que se habían reunido "con muchos médicos y expertos que le aseguraron que se debería haber aplicado la terapia con la máquina de protones desde el principio". "Si el tumor ha revivido, tendremos que mandar el informe a especialistas y que nos digan qué solución hay", señaló el portavoz de la familia en la última entrevista con este medio. También recordó que hace cinco años hubo un caso similar y finalmente el menor finalizó con éxito su tratamiento de protonterapia.

Los progenitores también se plantearon viajar a Holanda en busca de una solución, mientras esperaban algún medicamento experimental "que tampoco llegó". "Queremos salvarle la vida, que tenga una oportunidad", expresó. Cristian ya descansa tras una "lucha constante y continua" que servirá de ejemplo a otros pacientes que se encuentran en su misma situación. Este jueves, recibirá sepultura en el cementerio de Parcemasa de Málaga a las 11:30.

"Nuestro pequeño guerrero ya está en el cielo"

El pequeño estudiaba en el Colegio La Purísima de Málaga, desde donde esta mañana han emitido un breve comunicado a través de las redes sociales para informar del fallecimiento del menor. "Nuestro pequeño guerrero ya está en el cielo", han manifestado. En la nota se precisa que "la comunidad educativa manda todas las fuerzas a la familia, y agradece de corazón el habernos hecho disfrutar de su alegría en todos estos años".