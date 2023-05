Música clásica, jazz y vino, una gran armonía

El crítico enológico Carlos Delgado trajo hasta Málaga su Classic Wine Jazz, una apuesta arriesgada, pero acertada, en la que propone una armonía entre música clásica, jazz y una degustación de 10 vinos de diferentes regiones productoras de España para convertirlo todo en una pieza única. Y es que existen investigaciones científicas sobre la alteración que se produce en una cata en función de si la misma se realiza escuchando música o sin ella, ofreciendo resultados totalmente distintos sobre unos mismos vinos. "El único sentido que no tiene el vino es el oído, si lo tiene es por algo malo, y nosotros lo hemos querido añadirlo en una propuesta que no se había hecho hasta ahora", explica Delgado, que realizó este evento ya en cinco grandes ciudades españolas.

En cuanto a la decisión de traerlo también a Málaga, asegura que estaba motivada por la pujanza de la capital malagueña en estos momentos y la importancia que tiene también la Costa del Sol como mercado consumidor de vinos, a lo que se añade el ser una zona productora.

Los pianistas Iñaki Salvador (jazz) y Alexis Delgado (clásico) fueron los encargados de interpretar piezas de J. S. Bach para maridar (término que a Delgado no le gusta) cada uno los vinos elegidos por el propio crítico para esta ocasión, y que tenían a Tadeo 2020 de la bodega rondeña Cortijo Los Aguilares como representante local. Un tinto elegante que puede competir sin ningún tipo de problema con los mejores vinos franceses.

Eso sí, a los organizadores les hubiese podido contar con su Pinot Noir, al que consideran (no solo ellos) el mejor vino de esta variedad de España y al que sitúan compitiendo de tú a tú con los mejores pinot franceses, país de referencia. Por algo cuenta con tres medallas de oro al mejor pinot noir del mundo. No obstante, la bodega no tenía existencias suficientes para poder atender esta petición, ya que se trata de un vino que rápidamente se agota.

Delgado no solo elogió los vinos de Los Aguilares, también destacó la calidad de muchos de los vinos que se hacen en la zona de Ronda, sobre los que ha realizado varias crónicas en sus artículos para El País, al tiempo que lamentó que fuesen tan desconocidos para el gran público.

Además de la representación local, los asistentes al evento que tuvo lugar en el Parador Málaga Golf pudieron probar cava, blancos, rosado y tintos procedentes de denominaciones de origen Cava, Rías Baixas, Rueda, Lanzarote, Valdeorras, Rioja y Penedés, todos ellos acompañados con su correspondiente pieza musical.

En concreto, la propuesta realizada fue la siguiente: Gran Juvé 2017, Allemande-Ragtime de la Suite Francesa en Do menor BWV 846; Pazo Señorans 2022, Preludio en Si menor del Clave bien Temperado BW846; Circe 2022, Pequeño preludio en do menor BWV 999; El Grifo sobre lías 2021, "Gottes Seit ístmico die allerbeste Zeit" (transcripción de G. Kurtág) de la Cantata BWV 106 (actuó trágicus); Vides de Córgomo 2021, Preludio en Do mayor del Clave bien Temperado BWV 988; Flor de Muga 2022, Befiehl du reine Wege. Coral de la Pasión Según San Mateo BWV 244; Tadeo 2020, Aria de las Variaciones Goldberg BWV 988; Monte Real Garnacha 2021, Aria de la Suite nº3 para orquesta en Re mayor BWV812; CM Prestigio 2015, Courante de la Suite Francesa en Do Menor BWV 812 y Jean Leon Vinya Palau 2018, Sarabande de la suite Francesa en Re menor BWV 812.

Todo ello con un defensa de tomar los vinos espumosos al principio de las comidas en lugar de al final, algo muy recomendable, y también de los vinos rosados, considerados por muchos como un vino inferior y que demostró en esta degustación que puede estar a la altura de los mejores.