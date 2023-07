Nesh, la profesora irlandesa viral por explicar qué significa 'po', 'amoave' y 'aro'

Después de que su vídeo explicando las expresiones malagueñas po, amoave y aro se hiciera viral y tenga ya casi 2 millones de visualizaciones cuenta que detrás de todo esto hay una persona, que le gustan que le llamen por su nombre, Nesh, y no como la extranjera que se ha hecho viral o como una profesora de idiomas. Antes de que este Tik Tok tuviera tanta acogida también tenía otros vídeos con 1 o 2 millones de visitas.

Aclara que prefiere enseñar lo que ha aprendido porque sabe a lo que se ha enfrentado a la hora de aprender el idioma: "Tengo más clientes extranjeros que quieren que les enseñe español, sin ser yo nativa" y no entiende por qué las personas siempre quieren aprender los idiomas de la mano de nativos cuando "los que hemos aprendido sabemos mejor como podemos enseñarlo".

A pesar de la buena acogida que ha tenido el vídeo también ha dado lugar a las críticas, cuando le dicen " vete a tu país" responde que ella está aquí enriqueciendo su multiculturalidad y los que no acogen estas personas dicen mucho de ellos: "No me tomo las críticas muy a pecho". Lo que más sorprende es la cantidad de palabras malagueñas que usa a la hora de hablar y que las tiene muy interiorizada: "No me doy cuenta que las palabras sean de aquí o de Andalucía o de Málaga porque voy aprendiendo".

De hecho tiene anécdotas sobre esto, cuando un día un amigo suyo de Ciudad Real le dijo "está muy petado" y "me dijo eso es muy del sur" y pensaba que era castellano normal, "pero sabes no me doy cuenta a no ser que me lo digan".

Además, lo que también no para de sorprenderle de los malagueños es la capacidad de hablar tan alto " Es algo a lo que me tengo que acostumbrar y cambiar, porque yo hablo muy bajo " y aclara que esto ya le ha traído problemas anteriormente.

A día de hoy cuenta con dos canales en Tik Tok y cuentas en Instagram uno en el que enseña español @liveandspeakspanih (en el que empezó hace un año) y otro en el que enseña inglés @liveandspeakenglish. "Me gusta enseñar las expresiones españolas para mi es muy divertido y son muchos más creativas que las expresiones inglesas".

" Me enamoré de la ciudad cuando llegué de au pair en 2016"

La primera experiencia de Nesh en Málaga fue en el año 2016 cuando llegó de au pair a Benalmádena y se enamoró de la ciudad y pensó que tenía que volver. "No me acuerdo por qué elegí Málaga como destino de au pair. Llevo meses y años buscando el porqué, pero es que no lo encuentro". Después de esto no había visitado otra ciudad andaluza, pero sí otras españolas como Salou (Tarragona), antes de llegar a Castilla la Mancha para estudiar.

Desde que llegó aquí no ha tenido muchas experiencias negativas. "Siempre hay racismo pero ojalá lo pueda evitar pero hay gente un poco racista y me llaman china, tailandesa, de hecho una vez un hombre en la calle me pidió un mensaje". A pesar de esto, confiesa que los españoles y sobre todo los andaluces le han acogido muy bien. Lo que más le sorprende es lo abierto que son aquí en la ciudad. "Lo que me encanta de España en general en comparación con otras nacionalidades, además en Andalucía, es como ven aquí abrázame".

A los 11 años llegó a Irlanda con sus padres, a sus 16 años decidió empezar a trabajar para ganarse su propio dinero y a los 19 años se mudó a Dublín. "He vivido en muchos lugares", asegura. A Málagallegó en 2019, ahora a sus 27 años quiere quedarse aquí por mucho tiempo, de hecho sus pensamientos es de comprarse un piso en la ciudad.

Su idea de futuro es profesionalizar sus respectivos canales para enseñar idiomas ya que se acaba de graduar en la Universidad de Málaga del doble máster de Profesorado y Estudios Ingleses tras entregar el TFM y ampliar las fronteras entre los estudiantes extranjeros.