"Po", "amoavé" y "aro", las claves para entender a los malagueños que da esta joven extranjera

Creía que dominaba el español, pero cuando llegó a Málaga su primera reacción fue de sorpresa: "¿Qué está diciendo esta gente?". Así empieza a contar Nesh, una joven extranjera que vive en la capital de la Costa del Sol, su experiencia con el andaluz, que no ha tardado en hacerse viral en las redes sociales.

En un divertido vídeo difundido en su perfil de TikTok 'Spanish with Nesh', la joven va recorriendo las calles del Centro de Málaga mientras da a los extranjeros que estén aprendiendo español tres claves para descifrar a los malagueños (a todos los andaluces en realidad): "po", "amové" y "aro".

Según comienza diciendo, antes de llegar a Málaga había estado viviendo alrededor de un año en Castilla La Mancha, "que está cerca de Madrid" -precisa a quienes no conozcan el lugar- y también había estudiado cuatro años de español en la universidad, pero, asegura que "no es nada como hablan aquí en el sur". En definitiva, que cuando aterrizó en la ciudad no entendía, literalmente, nada. Aunque reconoce que le "encanta" la forma de hablar de sus amigos andaluces.

En inglés, la joven explica a los estudiantes de español qué significa "po", "amové" y "aro". "Po yo que sé", dice ella con su mejor acento andaluz, mostrando un ejemplo y aclarando después que "po" significa "pues". "No sé cómo pero ellos pronuncian po y es la palabra pues que nos enseñan en las clases de español pero que nunca nos dijeron que se pronunciaba po en el sur", bromea. La lección no queda ahí, pues advierte de que también se puede decir "pueeeeee", porque "casi nunca pronuncian la 's'. "Es pueh o po", sentencia.

Lo segundo es "amové", que tal y como dice ella, quiere decir "vamos a ver" (let's see, en inglés). Así que -añade- si callejeando por Málaga o cualquier otra ciudad de Andalucía le preguntas a alguien por una dirección lo más probable es que te diga: "Amové, po... está por ahí". Por último, aclara que "aro" significa en realidad "claro" (of course, en inglés).

"Mis amigos andaluces me dicen que el andaluz es la versión más evolucionada del español porque estás ahorrando tiempo hablando rápido y comiéndote todas esas sílabas", dice, y añade: "Y a mi me encanta". La joven termina preguntando si se imaginan qué puede querer decir "¿andevá?".

El vídeo, que además de en TikTok se ha compartido en Twitter e Instagram, lleva decenas de miles de reproducciones y cientos de comentarios, muchos de ellos de andaluces y malagueños que aportan más expresiones como "arrecío", "no ni ná", "perita" o "venacapacá".