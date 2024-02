Nombre equivocado

Hace unos días, el muelle número seis del puerto malagueño vivió una operativa de carga de chatarra. Apilado este material en el mencionado muelle desde algunas jornadas antes, el martes 30 de enero, según refleja la web de la Autoridad Portuaria, llegó el barco que debía cumplimentar esta carga.

Con el interés por ver cómo se efectuaba este trabajo y con el añadido de lo que de novedoso tenía esta operación de estiba, en los muelles malacitanos salvo una operativa realizada en junio de 2019 nunca se había cargado chatarra a granel, observé con sorpresa que el buque que protagonizaba este trabajo no llevaba el nombre que se anunciaba en la web portuaria. Y así, con la idea inicial de que podría haberse producido un error en la lista de atraques, ya les referí algo similar con un barco que llegado en febrero de 2023 fue anunciado con su anterior nombre, comencé a indagar cual podía ser la causa de esta equivocación. Acudiendo a la biografía de este barco, observé al instante que el Manisa Balu, el buque de carga general que estaba embarcando chatarra en aguas malagueñas, con anterioridad se había llamado Balu C, siendo este el nombre con el que aparecía anunciado en la reseña diaria de llegadas de la web del puerto malagueño. Descubierto el error, la curiosidad me llevó a indagar si en el puerto de Leixoes, el que había visitado con anterioridad a Málaga este barco, esta misma equivocación también se había colado en la lista de atraques de este puerto portugués. Con sorpresa encontré que, tanto en el registro de entrada del 26 de enero como en el de salida del día 27, el barco aparecía como su nombre actual y no con la incorrecta denominación que se podía leer en la web portuaria malacitana.

Frente a esta circunstancia y sin ánimo de seguir mis pesquisas sobre cual ha podido ser la causa de este error, les reseñaré que este barco que fue construido en 2008 en los astilleros chinos Jiangsu Yangzijiang y bautizado como Balu C, en 2016 fue renombrado como Manisa Balu. Muchos años desde este segundo cambio de nombre para cometer una equivocación como la que acabo de contarles; una anécdota que, según como se mire podría tener alguna o ninguna importancia.