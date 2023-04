Novedades en Callejones del Perchel: retiran las demandas de desahucios y los vecinos empiezan a acordar salidas

Esto supone no sólo un rayo de luz, es más un foco, ya que hace sólo seis meses el equipo de gobierno, durante una moción sobre el asunto en Pleno, pidió a la empresa que retirase las demandas "no es una buena estrategia si quiere seguir invirtiendo en Málaga", decía el concejal de Vivienda, Francisco Pomares entonces. Sólo dos meses más tarde y a un día de terminar el 2022 los vecinos se reunían con el alcalde, Francisco de la Torre, el propio Pomares y otros responsables de la materia. El alcalde anunció entonces –aunque no era la primera vez que lo hacía– que mediaría con Dazia Capital , la promotora.

Los vecinos planteaban hacer una colecta para costear los juicios

En los momentos más tensos de la negociación –entonces no se sentaban siquiera en la misma mesa– los vecinos llegaron a estudiar la posibilidad de hacer una colecta ciudadana que les permitiese pagar su defensa letrada en caso de que las demandas de desahucio prosperasen y tuvieran que ir ante el tribunal. Gutiérrez, entonces, indicaba que hay "normativas municipales que pueden obligar a la empresa a que no actúe de esta manera, herramientas tienen para hacer ver a la empresa que tiene que cambiar su forma de actuar", y recalcaba que eran dos las cartas de desahucio recibida y tres de impugnación de la consignación de renta. Esto supone que la firma administradora no admiten el pago del alquiler para poder terminar los contratos. "El PGOU y el plan de restauración de El Perchel dicen que estas casas no se pueden derribar porque están protegidas y lo que cabe es la remodelación integral de todas las viviendas", argumentaba el representante de la plataforma. A esto hay que añadir que las ITE (Inspección Técnica de Edificios) aseguran que no hay ruina, por tanto, no hay excusa para demoler, según Gutiérrez.