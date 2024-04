Only You Hotel Málaga celebra su primera edicion de 'Meet The Artist'

Only You Hotel Málaga, el cinco estrellas de La Equitativa, inaugura el próximo lunes la primera edición de Meet the Artist, un encuentro exclusivo con profesionales de diferentes sectores, desde la pintura a la moda, con los que el establecimiento quiere acercar la cultura malagueña a viajeros y locales, reafirmando su compromiso con el arte.

La cultura, la innovación y el liderazgo son los pilares principales para estas sesiones, que ya se celebran en Madrid y Valencia de forma periódica y "con gran éxito", según han informado desde Only You Hotel Málaga en una nota de prensa. Acompañados de música en vivo, bebidas y el mejor ambiente, el Meet The Artist es un espacio donde explorar inspiradoras historias de éxito y disfrutar de un momento íntimo de conversación junto a los invitados.

'Meet The Artist: Pasión por la moda'

El evento se estrena el próximo lunes 22 de abril, con Meet The Artist: Pasión por la moda, un evento protagonizado por Álvaro Calafat y Ana Ponf, diseñadores andaluces que están revolucionando la visión de la moda a nivel nacional e internacional, trabajando para artistas como Danna Paola o Inés Hernand.

En colaboración con el Museo del Automóvil y de la Moda de Málaga, y patrocinado por Larios, el primer Meet The Artist de Only You Hotel Málaga nos invita a empaparnos de las últimas tendencias en el mundo de la moda y descubrir el proceso creativo y las inspiraciones detrás de los diseños más icónicos de estos diseñadores.

El encuentro se celebrará en el restaurante LOLA, en la séptima planta de Only You Hotel Málaga, donde los asistentes podrán deleitarse con unas exquisitas bebidas y cócteles y unas espectaculares vistas panorámicas a la ciudad y el Mar Mediterráneo.