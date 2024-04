Moda y automoción se citarán en Málaga en la tercera edición del MAM Fashion Forum

El Museo del Automóvil y la Moda de Málaga ha presentado en rueda de prensa la tercera edición del MAM Fashion Forum. El acto ha contado con la presencia de las codirectoras del Museo del Automóvil y la Moda de Málaga, Elvira Carrera y Mar González; la delegada territorial de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía en Málaga, Gemma del Corral; la diputada de la Delegación de Desarrollo Económico Sostenible y de la marca Málaga de Moda, Talento Original, de la Diputación de Málaga, Esperanza González; y la directora del hotel Molina Lario, Myriam Ortiz.

Para Gema del Corral, el Museo del Automóvil y la Moda “es el complemento perfecto para la ciudad de Málaga”. La delegada territorial de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía ha agradecido al MAM su implicación en eventos relacionados con la moda. “Utilizamos el argumento de la moda para a conocer un destino maravilloso como es Málaga”, ha añadido.

La apuesta por parte de Málaga de Moda, Talento Original en el MAM Fashion Forum ha sido incondicional desde la primera edición y así lo ha hecho saber la diputada Esperanza González, quien ha querido destacar que “estamos en la tercera edición, pero estoy segura de que vendrán muchas más”. La codirectora del MAM, Elvira Carrera, ha desgranado la programación de esta tercera edición que lleva como título ‘Inspiración continua, impacto duradero. Paco Rabanne’.

Antes de todo ello, Elvira Carrera ha querido hacer especial mención a Joao Magalhaes, fundador del Museo del Automóvil y la Moda, que falleció el pasado mes de agosto. En su nombre, la familia Magalhaes al completo estará presente en esta cita anual tan importante para el espacio museístico ”en aras de afianzar con el compromiso de esta institución en Málaga, no sólo con la presencia de la colección en la ciudad sino creando, promoviendo y apoyando iniciativas culturales que enriquezcan a Málaga, su industria y su tejido empresarial”, ha remarcado.

3MFF. Inspiración continua, Impacto Duradero – Paco Rabanne

La tercera edición del MAM Fashion Forum contará como eje central la figura del diseñador Paco Rabanne. “Su legado, su técnica, su innovación, su trabajo, su sello, su impronta, su carácter, su mentalidad, su atrevimiento… Paco Rabanne ha sido un diseñador único, pionero y visionario”, ha destacado Elvira Carrera.

En este sentido, el Museo del Automóvil y la Moda de Málaga cuenta con siete diseños emblemáticos de Rabanne entre su colección de Alta Costura, “piezas especialmente relevantes dadas la importancia del diseñador en todos los sentidos”, ha comentado la codirectora del MAM.

La venta de entradas para el 3MFF se encuentra aún abierta y puede adquirirse a través de la página web oficial del MAM (www.museoautomovilmoda.com/iiimam-fashion-forum) o en la propia taquilla del Museo.

Ponentes del 3MFF

En esta nueva edición del MAM Fashion Forum, grandes diseñadores y profesionales del sector de la moda se darán cita el próximo 26 de abril.

Dominnico

Domingo Rodríguez Lázaro es el director creativo de Dominnico, una marca de prêt-à-porter genderless que se funda en 2016 en Barcelona. Trabaja bajo la premisa del slow fashion, se caracteriza por la meticulosidad en el patronaje, la investigación en nuevos tejidos y materiales, la sostenibilidad en los procesos y lavisión futurista de la moda en la que los valores de la inclusión y la libertad son el hilo conductor de todas sus colecciones. Lady Gaga, Beyoncé, Rosalía y Dua Lipa son algunas de las celebrities que han lucido looks de Dominnico elevando la marca a la escena internacional.

Leandro Cano

La historia de la firma Leandro Cano no tiene sentido sin describir su infancia, rodeado siempre de mujeres: su abuela, su madre y su hermana. Formado en moda en Sevilla, presentó su primera colección y comenzó a ganar reconocimientos como colección más innovadora de EGO, Designer of Tomorrow de Berlín o Who’sOn Next de Vogue. Además, presentó su colección artística durante la semana de la alta costura de París en 2022. Su vinculación con el mundo de la artesanía se ve reflejado en sus prendas de cuero, cerámica, arpillera o esparto.

Rosemary Rodríguez

Su trayectoria en la moda comenzó en Dior bajo la dirección artística de G. Ferré, luego pasó por Thierry Mugler antes de llegar a Paco Rabanne, donde ejerció como directora creativa desde 2000 a 2005. Con el respaldo de Paco Rabanne, la familia Puig y el CEO lideró el relanzamiento de la marca, gestionando tanto su imagen como su producción con pasión y dedicación. Actualmente desarrolla nuevos proyectos que conectan talento y moda a través de un nuevo arte de vivir.

Álvaro Calafat

Simbolismo, tecnología y moda de autor. El mundo de la moda recibe en pie al director creativo de la firma Álvaro Calafat tras su paso por dos ediciones de la Pasarela 080 Barcelona así como la pasada MBFWMadrid. Calidad, diseño y alma es el sello de una firma que apuesta, además, por el valor humano.

Daniel Rabaneda

Fundó Rabaneda en 2010 y la dirigió durante 8 años. Durante ese periodo recibió reconocimientos internacionales, colaboró con empresas como Nike y Disney y logró posicionar su marca en países de Europa, EE.UU. y Asia. Actualmente dirige Rodríguez y Rabaneda, un proyecto multidisciplinar de diseño,además de asesorar a marcas de moda en su proceso creativo y ser profesor de Proyectos en el Centro Superior de Diseño de Moda de la Universidad Politécnica de Madrid.

Clara Courel

Una de las expertas en moda más influyentes y reconocidas en España. Periodista, editora, estilista, prescriptora de tendencias y musa de diseñadores de moda españoles e internacionales, desde hace más de 25 años, ha sabido forjarse una fructífera carrera profesional llena de éxitos y experiencias únicas.Su andadura en el mundo de la moda ha pasado por Antena 3, la revista ELLE, Yo Dona Magazine, Harpers Bazaar, Cosmopolitan, Marie Claire, In Style y La Razón. Asimismo, es la presentadora, desde hace diez temporadas, del programa especial de la televisión oficial de Mercedes Benz Fashion Week Madrid.

Charo Mora

Especialista en cultura de moda, editora en las revistas Woman y Yo Dona y directora creativa en Metal Magazine. Ha colaborado con MTV Magazine, Vogue España, Harpers Bazaar y Marie Claire. En la actualidad es docente en el grado de moda de ESDI, en el Master Telva/Yo Dona, en el Master de Marketing y organización de eventos de moda en LCI Barcelona, en el Postgrado de Coolhunting e investigación de tendencias el LCI Barcelona y en el Master en dirección de empresas de moda y belleza Conde Nast.

Abril: Mes de la Moda

Con el objetivo de ampliar las actividades realizadas en torno al MAM Fashion Forum, el Museo del Automóvil y la Moda ha querido ampliar, para esta tercera edición, las acciones llevando a cabo otras iniciativas a lo largo del mes de abril. El espacio museístico acogió el pasado 11 de abril, el historiador de Arte y profesor de Moda en la Universidad de Granada, Carlos Sanchez de Medina impartió la master class ‘La historia de la moda en 10 vestidos’, una primera iniciativa sobre la historia de la moda contada a través de 10 piezas de la colección del MAM.

El próximo 22 de abril, el Museo del Automóvil y la Moda de Málaga realizará, junto al hotel Only You, el primer Meet the Artist con el diseñador malagueño Álvaro Calafat, “agotando todas las entradas en menos de una semana”, ha señalado Elvira Carrera. De hecho, la codirectora del MAM ha adelantado que “seguiremos ampliando las acciones que envuelvan a este encuentro en las próximas ediciones”.